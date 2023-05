Elon Musk incontra il ministro degli Esteri cinese

Le azioni di Tesla Inc ( NASDAQ: TSLA ) sono state aperte questa mattina quando il CEO Elon Musk ha incontrato alti funzionari in Cina. È la sua prima visita a Pechino dall’inizio della pandemia.

Commenti dell’analista sulla visita di Musk in Cina

Soprattutto, il miliardario ha parlato con Qin Gang, il ministro degli Esteri cinese.

Secondo quanto riferito, Gang ha detto oggi a Musk che Pechino era impegnata a perfezionare l’ambiente imprenditoriale per società straniere come Tesla. In reazione alla notizia, l’analista di Wedbush Securities Dan Ives ha dichiarato in una nota ai clienti:

La scala e la portata della produzione di Tesla in Cina rimangono uno dei suoi principali vantaggi poiché Musk & Co. deve affrontare una crescente concorrenza interna con una guerra dei prezzi dei veicoli elettrici in corso all’interno del paese.

Il suo rating “buy-equivalent” sulle azioni Tesla arriva con un obiettivo di prezzo di $ 215 che suggerisce un altro rialzo del 6,0% da qui.

Secondo quanto riferito, Musk vuole espandere gli affari in Cina

Martedì, il CEO Elon Musk ha segnalato piani di espansione degli affari in Cina, secondo il ministero degli Esteri del paese.

È stato anche citato contro il disaccoppiamento delle due maggiori economie mondiali e descrivendo gli Stati Uniti e la Cina come gemelli siamesi. Secondo Ives di Wedbush:

Giocare bene nella sandbox di Pechino è qualcosa su cui Street si concentra al laser per assicurarsi che non ci siano interruzioni dell’espansione e dei tentacoli di Tesla in Cina per i prossimi anni.

La Cina rimane il secondo mercato più grande per il produttore di veicoli elettrici che deve ancora verificare ufficialmente le suddette osservazioni. Rispetto all’inizio del 2023, le azioni Tesla sono aumentate di quasi il 90% al momento della scrittura.