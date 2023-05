Il bolivar venezuelano è diventato inutile mentre l’inflazione aumenta

La valuta venezuelana è precipitata con l’aggravarsi della crisi economica nel paese. Secondo XE, 1 dollaro USA equivale a 2,65 milioni di bolivar venezuelani. La valuta era scambiata a 505.720 nello stesso periodo del 2022, il che significa che ora è considerata senza valore.

Sanzioni venezuelane

La causa principale dell’attuale crollo del bolivar venezuelano sono le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dai suoi alleati. Questi paesi hanno imposto sanzioni severe a causa delle preoccupazioni sulla democrazia e sui diritti umani.

Di conseguenza, il Venezuela non è stato in grado di sfruttare appieno le sue vaste riserve di petrolio. Le sanzioni rendono illegale per altri paesi acquistare il petrolio del paese. Rendono anche difficile per le aziende del paese l’accesso alle tecnologie occidentali.

All’inizio di quest’anno, Chevron ha annunciato che stava aumentando la sua produzione di petrolio dal paese. Tuttavia, la società ha inferto un duro colpo al paese dopo aver ridotto drasticamente la sua produzione di petrolio per l’anno. L’azienda spera di produrre circa 170.000 barili di petrolio al giorno, in calo rispetto ai 200.000 barili. Ha citato il generale degrado delle infrastrutture del paese.

In tutto, il Venezuela dichiara di produrre 800mila barili al giorno e punta ad arrivare a 1 milione di barili entro la fine dell’anno.

Tasso di inflazione venezuelano

Il crollo della valuta locale ha portato a un aumento dell’inflazione nel paese. Le statistiche ufficiali mostrano che l’inflazione del paese è salita a oltre il 463% ad aprile, rispetto al 155% di ottobre dello scorso anno. Pertanto, è probabile che l’inflazione del paese continui a peggiorare nei prossimi mesi.

Venezuela Boliver può riprendersi solo se le sanzioni imposte nel paese vengono allentate. Per prima cosa, i tentativi delle recenti amministrazioni di porre fine al regime di Maduro sono falliti. Questo è un segnale che sarà il leader per il prossimo futuro.

Un Venezuela forte è una buona cosa per gli Stati Uniti e per il mondo. Per prima cosa, sbloccherebbe milioni di barili di petrolio al giorno. In un momento in cui l’inflazione è vischiosa, una maggiore produzione di petrolio farebbe molto per aiutare la situazione.

Per gli Stati Uniti, lo aiuterebbe riducendo il numero di migranti venezuelani che arrivano al confine meridionale. Numeri recenti mostrano che il numero di venezuelani che attraversano il confine è aumentato di recente. Il bolivar venezuelano non è l’unica valuta che sta implodendo. Come ho scritto qui , valute come la naira nigeriana, il peso argentino e il dollaro dello Zimbabwe sono tutte crollate.