Spostati sul dollaro dello Zimbabwe, queste altre valute stanno crollando

Il dollaro dello Zimbabwe è ben noto per il suo notevole crollo che ha portato all’inutile banconota da un trilione di dollari. Come ho scritto qui , la nuova versione della ZWD ha continuato a precipitare negli ultimi mesi. Tuttavia, sembra che anche altre valute nel mercato emergente e di frontiera stiano crollando.

Scellino keniota

Lo scellino keniota (KES) è in caduta libera mentre l’economia è implosa. L’USD/KES, che nel 1997 era scambiato a 58, è ora salito a 135,75. Banche e altri uffici forex stanno ora vendendo USD per oltre 150.

Questa situazione si è verificata quando le esportazioni del paese sono diminuite e le importazioni sono aumentate. Il suo debito nazionale è balzato a un livello record mentre la produttività del lavoro è diminuita. Con il debito estero che matura a un ritmo più veloce, è probabile che lo scellino keniota continui a scendere nei prossimi mesi. Sospetto che raggiungerà quota 200 entro il 2024 mentre la crisi del debito del paese e i salari del settore pubblico continuano. Proprio questa settimana, i governatori della contea hanno minacciato di chiudere le operazioni per mancanza di denaro.

lire turche

Anche la lira turca è crollata negli ultimi decenni. La coppia USD/TRY viene scambiata a un livello record di ~20, 1.589% in più rispetto al punto più basso del 2008. A differenza di altri paesi, il crollo della lira turca è stato autoinflitto poiché la produttività del paese rimane elevata.

La lira crollò a causa delle politiche monetarie non convenzionali della CBRT. Ha semplicemente tagliato i tassi di interesse in un periodo di alta inflazione. Manca anche della fiducia necessaria a causa dell’interferenza politica. Pertanto, come ho scritto qui , la lira turca può aumentare se il paese elegge un nuovo presidente a maggio, il che è altamente improbabile.

naira nigeriana

Il crollo della naira nigeriana è stato triste da vedere. La coppia USD/NGN è balzata di oltre il 465% dal punto più basso del 1998. Questo crollo è avvenuto anche se il volume delle esportazioni di petrolio rimane elevato.

La sfida per l’economia nigeriana è che esporta petrolio greggio e poi importa costosi prodotti raffinati. Inoltre, il paese fornisce costosi sussidi per il carburante, che l’hanno visto spingere il surplus di bilancio ai massimi storici. Il governo entrante deve affrontare una dura battaglia per salvare la naira nigeriana.

rupia pakistana

L’altra valuta che ha perso valore è la rupia pakistana. La coppia USD/PKR è balzata a un massimo di 275, ovvero circa il 600% al di sopra dei minimi del 2008. Questa situazione potrebbe peggiorare non appena il paese andrà in default sulle sue obbligazioni a giugno se non ci sarà il salvataggio del FMI. Come ci ha mostrato l’Argentina, un salvataggio del FMI è di solito una misura a breve termine che aumenta temporaneamente la valuta. Il peso argentino è precipitato nonostante diversi pacchetti di salvataggio dell’agenzia.

Sterlina libanese/sterlina

Il crollo dell’economia libanese è ben noto. Come ho scritto qui , il Paese sta attraversando una grande sfida. Le sue esportazioni sono crollate mentre il settore bancario del paese è sull’orlo. Il paese è passato a una società in contanti e gli analisti ritengono che la situazione continuerà a peggiorare. Pertanto, la possibilità del collasso del LBP è significativamente alta.

