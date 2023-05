B&M European Value Retail SA (LON: BME) ha guadagnato fino al 10% mercoledì, anche se ha riportato profitti inferiori alle attese per l’anno fiscale 2023.

Perché B&M fa scorta oggi?

Nell’anno fiscale 2023, la multinazionale ha registrato un calo del 7,0% dell’EBITDA rettificato a 573 milioni di sterline (709,92 milioni di dollari).

Il titolo del Regno Unito è ancora in rialzo perché il management ha espresso la fiducia che la suddetta metrica migliorerà nel nuovo anno finanziario.

Le vendite comparabili nel Regno Unito, hanno anche rivelato, sono aumentate dell’8,3% su base annua nelle prime nove settimane dell’anno fiscale 2024. L’aggiornamento è stato sufficiente per JPMorgan per ribadire il suo rating “sovrappeso” sulle azioni B&M.

La banca d’investimento vede un rialzo nell’azienda britannica a 5,45 sterline per azione, il che suggerisce un altro guadagno del 5,0% da qui.

Punti salienti finanziari di B&M 2023

L’utile netto è stato di 348 milioni di sterline rispetto ai 422 milioni di sterline di un anno fa

I ricavi sono saliti da 4,67 miliardi di sterline a 4,98 miliardi di sterline nell’anno fiscale 2023

Il consenso è stato rispettivamente di 376,7 milioni di sterline e 4,97 miliardi di sterline

Ha chiuso l’anno finanziario con un debito netto di 724 milioni di sterline

Mercoledì, il consiglio ha anche dichiarato 9,3 penny per azione del dividendo finale. Il dividendo per l’intero anno è stato fissato a 14,6 pence per azione contro i 16,5 pence per azione dell’anno scorso. Nel comunicato stampa, il CEO Alejandro Russo ha dichiarato:

Il futuro a lungo termine sembra molto positivo. B&M ha davanti a sé molti anni di crescita redditizia. B&M genererà liquidità e crescita degli utili composti per i nostri azionisti… con un’attenzione incessante al prezzo e al valore.

Da inizio anno, le azioni B&M sono aumentate di oltre il 20% al momento della scrittura.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI