Lo spostamento nella matematica della valuta di riserva del RMB: un’immersione profonda

All’inizio degli anni 2010, il RMB è stato proclamato pronto a diventare uno dei principali rivali del dollaro statunitense.

Nonostante gli sforzi delle autorità e il posizionamento dell’internazionalizzazione del RMB come fonte di ‘orgoglio nazionale’, i risultati sono stati tiepidi.

Tuttavia, la guerra in Ucraina potrebbe aver alterato per sempre la matematica della valuta di riserva.

Sulla valuta

In un precedente pezzo per Invezz intitolato “Nessuna esclusione di colpi mentre la Cina lancia un assalto frontale all’egemonia del dollaro americano”, ho scritto,

Il valore è un concetto notoriamente difficile da identificare, fissare e distillare nelle sue componenti esplicative…. (Le valute) etichettano e tentano di quantificare il valore e trasformano un’idea precedentemente astratta e altamente individuale in un’idea condivisibile e commerciabile. Le caratteristiche individuali di beni e servizi lasciano il posto a un’unica unità numerica incapsulante che può descrivere l’entità di interesse.

Ulteriore,

La loro ascesa e caduta sono dettate dalle realtà economiche prevalenti, dagli imperativi politici e dagli atteggiamenti della società nei confronti dell’emittente.

Pertanto, le valute, che danno vita a un valore invisibile, sono per loro stessa natura temporanee.

La loro efficacia e il livello di accettazione possono cambiare, a volte violentemente, soprattutto in circostanze economiche difficili.

Tuttavia, ci sono valute rare che hanno eccelso in determinati periodi e hanno resistito alla pressione esercitata su di loro, arrivando persino a dettare eventi economici più ampi. Queste sono denominate “valute di riserva”.

Un esempio di questa dinamica sarebbe quello che il professor Eshwar Prasad della Cornell University, e in precedenza, il capo della divisione Cina del FMI, chiama “la trappola del dollaro”.

Nonostante le numerose sfide nei decenni passati, l’USD ha mantenuto la sua posizione in cima alla gerarchia monetaria, come valuta di riserva globale.

In effetti, sottolinea il professor Prasad, il biglietto verde infonde una fiducia così straordinaria negli agenti economici come rifugio sicuro, che anche quando gli Stati Uniti sono stati la fonte della perturbazione finanziaria globale, investitori e gestori di portafoglio si sono precipitati a cercare rifugio nel dollaro.

Source: BTCM (2020)

Non sarei ancora d’accordo con i bitcoin rappresentati in questo grafico, ma offre un’immagine di come lo stato della valuta di riserva si è evoluto nel tempo.

Dominio del dollaro

La centralità del dollaro nei flussi finanziari diventa evidente osservando il mercato FX.

Nel suo Triennial Central Bank Survey, la Bank of International Settlements (BIS) ha notato che uno sbalorditivo 88,5% di tutte le negoziazioni Forex nell’aprile 2022 ha coinvolto il dollaro USA.

Questo è salito dall’88,3% nel 2019 e ha sminuito l’euro che si attestava al 30,5% ed è sceso dal 32,3% di tre anni prima.

Source: BIS

Lo scambio più comune è stato il cambio USD/EUR al 22,7% nel 2022, in calo rispetto al 24% nel 2019. Ciò è probabilmente in parte una reazione alla minore attrattiva dell’euro.

Vale la pena notare che il renminbi è davanti a molte delle principali valute occidentali sfidanti come AUD, CAD e CHF.

Inoltre, secondo i dati della Federal Reserve, il dollaro rappresenta oltre i quattro quinti della fatturazione commerciale in ogni singola regione ad eccezione dell’Europa (dove domina l’euro).

L’ascesa del renminbi

Alcuni dei fattori chiave che supportano il RMB sono discussi di seguito:

Sanzioni

Una raffica di pesanti sanzioni contro la Russia da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati si è rivelata devastante per la fiducia globale nel biglietto verde.

Molti paesi emergenti sono diventati diffidenti nei confronti della quasi totale dipendenza dal dollaro per investimenti, commercio, risparmi, riserve di valuta estera e gestione economica.

Questo senso di apprensione è stato amplificato da rapporti come quello di The Economist che ha rilevato che i paesi che rappresentano il 63,6% della popolazione mondiale (esclusa la Russia) erano neutrali o favorevoli alla posizione della Russia.

Source: The Economist

Le preoccupazioni sulla capacità degli Stati Uniti di interrompere i flussi finanziari tramite la rete SWIFT non sono nuove, ma sono state improvvisamente costrette a diventare la questione più urgente nei dibattiti monetari globali.

Il GeoEconomics Center dell’Atlantic Council ha catalogato un totale di 1.009 entità russe che sono state sanzionate dagli Stati Uniti, con altre 964 azioni di questo tipo da Regno Unito, UE, Canada, Giappone, Svizzera e Australia, al 17 aprile 2023.

Nella loro comunicazione che sfidava l’egemonia del dollaro, il governo cinese ha affermato che le sanzioni statunitensi complessive sono aumentate di quasi il 1000% tra il 2000 e il 2021.

Oltre alla minaccia di sanzioni, la posizione del dollaro USA ha profondi impatti sulla politica monetaria, sui deflussi di capitali, sull’instabilità finanziaria e sui tassi di cambio e sui livelli del debito che in passato hanno indebolito la sovranità economica di altre nazioni.

Di conseguenza, il rapporto OMFIF Global Public Investor lanciato nel luglio 2022 ha rilevato che il 31% dei gestori delle riserve intervistati prevedeva di aumentare le partecipazioni in RMB in un periodo di 12-24 mesi.

Linee di swap bilaterali

Le linee di swap bilaterali sono strumenti che le banche centrali utilizzano per aumentare la liquidità del mercato interno scambiando le rispettive valute a un tasso di cambio fisso con interessi a una data futura.

Molte di queste linee vengono utilizzate per eludere l’influenza del dollaro.

Nell’ambito della sua strategia di internazionalizzazione in RMB, il governo cinese ha istituito attivamente linee di swap non in dollari per oltre un decennio e ora ne ha almeno 41.

All’inizio di questo mese, Bloomberg ha riferito che l’utilizzo di linee di swap denominate in RMB da parte delle banche centrali globali è aumentato a circa 16 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2023, un balzo di quasi il 20% rispetto all’intervallo precedente.

Source: Bloomberg

L’improvviso aumento della domanda di RMB è un forte indicatore dell’urgenza dei governi di tutto il mondo di allontanarsi dal dollaro.

Lena Petrova, CPA, esperta finanziaria e popolare Youtuber ha osservato,

(Lo yuan) sta diventando sempre più ampiamente utilizzato e sta diventando più forte… (è) ora percepito come un’alternativa (al dollaro). Certo, usarlo è un rischio, ma per i paesi del Sud del mondo è un rischio tanto quanto continuare a usare il dollaro… in genere il tempo di consegna di questi scambi di valuta è relativamente breve, quindi il rischio è molto basso, il che è perché lo yuan è un’opzione allettante…

Dallo scoppio della guerra in Ucraina, le transazioni in yuan della Russia sono aumentate di un multiplo di 32, tra pagamenti all’esportazione, risparmi e investimenti.

Inoltre, Bloomberg prevede che la Russia acquisterà $ 200 milioni di yuan al mese per le sue riserve di valuta estera. Questo segna un cambiamento radicale nell’approccio di ‘autoassicurazione’ della Russia.

Nel 2023, la Cina ha anche firmato accordi bilaterali in valuta locale con Brasile, Argentina, Kazakistan, Bangladesh, Pakistan e Laos e sta cercando di rendere operative nuove linee in Medio Oriente.

Source: Data on swap lines in trillions of RMB (IMF)

Poiché la Cina è un partner commerciale cruciale per la maggior parte dei paesi, esiste un potenziale significativo per espandere e consolidare la sua copertura bilaterale in questo modo, in particolare se un’alternativa non SWIFT attenua la minaccia di sanzioni.

diplomazia mediorientale

Le nazioni ricche di petrolio del Medio Oriente sono partner particolarmente importanti per la Cina affamata di risorse.

Con una mossa significativa, il governo cinese è riuscito a mediare un accordo tra Arabia Saudita e Iran per riprendere i rapporti diplomatici, ponendo fine al conflitto regionale.

Questo era quasi impensabile non molto tempo fa e ha aiutato la Cina a stabilire un’immagine forte nella regione.

Inoltre, il governo cinese si sta probabilmente avvicinando alla formulazione di un accordo di libero scambio con i paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) che includono Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Arabia Saudita, Oman, Qatar e Kuwait.

In qualità di principali esportatori di petrolio e oli minerali, ciò probabilmente contribuirebbe a rafforzare il commercio di energia denominato in RMB e i legami di investimento.

L’Iraq ha anche annunciato l’intenzione di iniziare a commerciare anche in yuan.

Fondamentalmente, secondo quanto riferito, l’Arabia Saudita è in trattative avanzate per entrare a far parte della banca BRICS, un potenziale punto di svolta per il petrodollaro.

Attrattività globale

Lo Standard Chartered Renminbi Globalization Index (RGI) ha tracciato l’impressionante internazionalizzazione del RMB negli ultimi due anni, documentando un aumento del 18,5% nel 2021 e un ulteriore aumento del 26,6% nel 2022. Ciò ha coronato 5 anni consecutivi di continui miglioramenti.

Source: Standard Chartered Research

Il tracker è sceso modestamente nel mese di aprile, attestandosi a 3320, in calo dell’1,18% rispetto al mese precedente, principalmente a causa di un calo della crescita dei depositi di CNH e di venti contrari esterni.

Tuttavia, la traiettoria è chiara, e con apparentemente senza fine il conflitto militare in Ucraina o la minaccia di sanzioni, più paesi probabilmente graviteranno verso il RMB.

Il governo cinese ha lanciato i mercati offshore dello yuan nei principali centri finanziari tra cui Singapore, Londra, Parigi, Hong Kong e Lussemburgo per promuovere la sua agenda globale.

Commercio transfrontaliero cinese

In una sorprendente inversione di tendenza, lo yuan ha superato il biglietto verde nelle transazioni transfrontaliere cinesi nel marzo 2023, rappresentando il 48,4% di tutte le transazioni, mentre il dollaro è sceso al 46,7%.

Source: IMF (2021)

Il grafico sopra mostra la quota di RMB negli accordi transfrontalieri solo con la Cina.

La linea tratteggiata rossa indica che a partire dal 2021, il 25% dei paesi inclusi nel campione ha utilizzato oltre il 70% di RMB nelle proprie transazioni con la Cina. Questo è quasi zero nel 2010.

A quel tempo, l’USD rappresentava l’83% di queste transazioni, indicando uno slancio spesso sottovalutato nell’assorbimento di RMB.

Source: The National News

Petrova aggiunge,

… questo non è mai successo prima e probabilmente non dovremmo sottovalutarlo semplicemente perché lo Yuan è tradizionalmente scontato come risultato del controllo che il governo cinese ha sulla sua valuta.

CIPS e yuan digitale

Forse la cosa più importante è che la Cina è leader nella digitalizzazione delle valute e ha lanciato il suo sistema di pagamento interbancario transfrontaliero (CIPS) nel 2015, attraverso il quale le negoziazioni in RMB sono accettate tramite oltre 1.500 banche globali.

Con una popolazione esperta di digitale, le attuali prove di e-CNY hanno raggiunto 260 milioni di portafogli, pari a oltre 13,6 miliardi di RMB.

Fondamentalmente, questa nuova infrastruttura mira all’espansione delle attività economiche e così facendo fornisce un’offerta distinta rispetto agli attori del mercato esistenti.

Sfidare la “trappola del dollaro” in condizioni ostili

Nonostante i suoi migliori sforzi, la comprensione convenzionale suggerirebbe che la Cina manchi di alcuni ingredienti cruciali per assumere la posizione di valuta di riserva globale in qualsiasi momento nel prossimo futuro.

Indubbiamente, ha ancora molta strada da fare.

Due aree chiave che ne hanno limitato l’ascesa sono i controlli restrittivi sui capitali e la fascia ristretta all’interno della quale è gestita la valuta.

Source: IMF (0 indicated an open account, and 1 indicates a closed account)

La mancanza di apertura danneggia la liquidità, la scoperta dei prezzi nei mercati finanziari, l’innovazione finanziaria e ha persino ostacolato i prelievi.

Oltre ai fattori summenzionati, ci si aspetterebbe che un emittente in valuta di riserva disponga di ampi mercati obbligazionari, una solida tassazione e una governance relativamente trasparente ed efficace.

L’improbabile performance del RMB

I problemi di cui sopra sono ben noti, soprattutto in termini di immagine dell’ingerenza statale cinese.

Tuttavia, come suggerito dall’indagine OMFIF, una coorte crescente di gestori di riserve globali è attratta dalla diversificazione in yuan, mentre il RMB, che rappresentava il 4% degli scambi di valuta nel 2019, è quasi raddoppiato al 7% nel 2022.

Ma forse la cosa più impressionante è che, come affermano Kelvin Lau, economista senior di Standard Chartered per la Grande Cina, ed Edward Pan, il macro stratega cinese della banca,

Questa non è un’impresa da poco, a nostro avviso, considerando l’impatto sul sentiment del mercato di forti venti contrari come l’aumento dei tassi globali, la forza del dollaro USA, le incertezze geopolitiche globali, le interruzioni locali di Covid e il rallentamento della crescita cinese.

Alcuni pensieri

Finora il RMB è stato in grado di affrontare gravi sfide, tra cui diffusi blocchi covid, disordini pubblici, alti tassi ufficiali della Fed e inerzia del dollaro.

La politica aggressiva della Fed non è riuscita a dissuadere un passaggio accelerato al RMB.

La Cina non dispone di un conto capitale aperto, incarna un ampio controllo statale e la valuta stessa è strettamente gestita all’interno di uno stretto corridoio. Questi fattori dovrebbero probabilmente impedire allo yuan di essere accettato più rapidamente.

Tuttavia, è possibile che le convinzioni convenzionali sulla valuta di riserva stiano cambiando?

Il cambiamento sismico nella geopolitica, in particolare in relazione alle politiche di sanzioni, ha rafforzato la posizione globale dello yuan in un lasso di tempo ridotto.

Questa transizione richiederà del tempo, ma la capacità dello yuan di essere un’opzione interessante in un ambiente ostile come questo, suggerisce un miglioramento dell’atteggiamento sociale nei confronti della valuta.

La credibilità relativamente bassa che ha spesso afflitto le autorità cinesi, così come le preoccupazioni ampiamente diffuse di far arrabbiare il governo degli Stati Uniti, si stanno dissipando e non dovrebbero essere sottovalutate nel processo di de-dollarizzazione.

Se si materializzeranno meccanismi di pagamento alternativi commercialmente fattibili, come al vertice BRICS alla fine di quest’anno, ciò potrebbe intensificare la sfida al dollaro. Ciò sarebbe particolarmente vero se l’inflazione negli Stati Uniti dovesse rimbalzare bruscamente entro la fine dell’anno.

Il RMB non sostituirà il dollaro dall’oggi al domani, ma allo stesso modo, potrebbe accadere a un ritmo più veloce di quanto suggerirebbe la saggezza convenzionale.