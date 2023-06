Bitcoin, Ethereum, Zilliqa, IOTA, EOS si preparano a un terremoto da 50 trilioni di dollari

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

I prezzi delle criptovalute sono stati messi sotto pressione a maggio quando gli investitori si sono concentrati sul dibattito sul tetto del debito negli Stati Uniti. Con le due parti che mantengono posizioni estreme, c’era la probabilità che gli Stati Uniti non adempissero ai propri obblighi. La probabilità di un default è terminata quando Biden e McCarthy hanno raggiunto un accordo durante il fine settimana. Questo accordo potrebbe avere un impatto su criptovalute come Bitcoin, IOTA e Zilliqa.

Il debito pubblico degli Stati Uniti continua a salire

Si prevede che gli Stati Uniti continueranno ad aumentare il proprio debito nei prossimi anni. Come ho scritto in questo articolo , il debito degli Stati Uniti è diventato parabolico negli ultimi anni. È salito a 31,4 trilioni di dollari dai 9 trilioni di dollari del 2008. Dall’inizio della pandemia nel 2020, il debito è aumentato di oltre 8 trilioni di dollari.

L’accordo sul tetto del debito approvato dalla Camera dei rappresentanti è destinato a ridurre il deficit di bilancio di 1,5 trilioni di dollari nei prossimi dieci anni. Tuttavia, come abbiamo visto in passato, le stime del governo americano sono solitamente sbagliate nella maggior parte dei periodi. Inoltre, l’accordo prevede di aumentare il debito degli Stati Uniti di 4 trilioni di dollari nei prossimi anni.

In tutto, si prevede che gli Stati Uniti supereranno il debito pubblico di $ 50 trilioni entro il 2030. Sarà una cifra considerevole considerando che il PIL mondiale dovrebbe raggiungere i $ 110 trilioni nel 2024.

Ancora più importante, si prevede che gli Stati Uniti passeranno a un buco di sicurezza sociale nel prossimo decennio. La maggior parte delle stime prevede che le riserve di previdenza sociale del paese entro il 2034. Quando ciò accadrà, le tasse dovranno aumentare e ridurre i pagamenti agli anziani.

Pertanto, è probabile che gli acquirenti di debito statunitense, tra cui Giappone e Cina, chiedano maggiori interessi man mano che aumentano i rischi di un default.

https://www.youtube.com/watch?v=Qb5tMQvNzJU

Prospettive dei prezzi delle criptovalute con l’aumento del debito degli Stati Uniti

Non è chiaro come si comporteranno le criptovalute e altri asset mentre il debito pubblico degli Stati Uniti salirà a oltre $ 50 trilioni nei prossimi anni. Ciò che è chiaro è che i beni rifugio come l’oro potrebbero fare bene poiché gli investitori e le banche centrali aumentano i loro acquisti.

Se ciò accade, potremmo vedere che anche il prezzo di Bitcoin potrebbe aumentare poiché la moneta è vista come un’alternativa digitale o del 21° secolo all’oro. Considera la dichiarazione di seguito di JP Morgan, che ha scritto che:

“Con il prezzo dell’oro che supera i $ 2.000, il valore dell’oro detenuto a scopo di investimento al di fuori delle banche centrali è attualmente valutato a circa $ 3 trilioni. A sua volta, ciò implica un prezzo di $ 45.000 per bitcoin nell’ipotesi che il bitcoin equivalga all’oro nei portafogli degli investitori privati in capitale di rischio o aggiustato per il volume.”

Pertanto, se ciò accade, potremmo vedere il prezzo del Bitcoin continuare a salire nei prossimi anni. A causa della stretta correlazione tra le criptovalute, esiste la possibilità che anche altre monete come Ethereum, Zilliqa, IOTA e XRP aumentino.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI