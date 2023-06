I prezzi dell’oro e dell’argento si preparano per un evento da cigno nero da 50 trilioni di dollari

May 31, 2023

I prezzi delle materie prime sono diminuiti nelle ultime settimane con l’aggravarsi delle preoccupazioni per l’economia. I metalli dei veicoli elettrici come il litio e il nichel sono tutti crollati, mentre i prezzi del greggio sono diminuiti in vista dell’ultimo meeting OPEC+. Il prezzo dell’oro, che ha recentemente raggiunto un livello record, è sceso a circa $ 1.950. Allo stesso modo, il prezzo dell’argento è entrato in una correzione dopo essere sceso dell’11% dal suo massimo da inizio anno.

Evento del cigno nero

La notizia più importante di recente è stata l’accordo sul tetto del debito raggiunto tra Democratici e Repubblicani. Questo accordo, se approvato, consentirà agli Stati Uniti di evitare un default e manterrà aperto il governo. Soprattutto, impedirà un declassamento del tasso di credito da parte di società chiave come S&P Global, Moody’s e Fitch.

Tuttavia, l’accordo presenta un importante evento di cigno nero che potrebbe portare a una maggiore domanda di oro e argento. Mentre ci si aspetta che l’accordo riduca il deficit congelando la spesa, la realtà è che il debito pubblico continuerà a crescere vertiginosamente.

Come mostrato di seguito, gli Stati Uniti hanno oltre $ 31,4 trilioni di debito pubblico. Si tratta di un aumento importante considerando che il debito ammontava a 9,7 trilioni di dollari nel 2008 e a soli 345 milioni di dollari nel 1968.

Il tasso di crescita del debito pubblico è aumentato negli ultimi anni, grazie alla spesa per il Covid-19. Quando Trump è entrato in carica nel 2016, il debito degli Stati Uniti superava i 19 trilioni di dollari.

Si prevede che questo nuovo accordo aumenterà il debito degli Stati Uniti di oltre $ 4 trilioni nei prossimi anni. Ciò vedrà il debito nazionale degli Stati Uniti salire a oltre $ 35 trilioni. Gli analisti ritengono che il debito degli Stati Uniti supererà i 50 trilioni di dollari entro il 2030.

Purtroppo, non c’è possibilità di ridurre questa traiettoria. Per ridurre il debito, gli Stati Uniti devono tagliare la spesa, compresa la difesa, che entrambe le parti respingono. Inoltre, il governo deve aumentare le tasse, a cui i repubblicani si oppongono.

Debito degli Stati Uniti e prezzi dell’oro

Nel frattempo, c’è un grosso rischio che la previdenza sociale statunitense finisca i soldi nel 2034. La tempistica potrebbe essere più breve poiché le stime del governo sono sempre sbagliate.

Pertanto, c’è un evento di cigno nero in quanto la fiducia nel debito degli Stati Uniti potrebbe erodersi nei prossimi anni. E con le future deliberazioni sul tetto del debito, c’è la possibilità che gli Stati Uniti vadano in default.

Inoltre, gli Stati Uniti subiranno un evento da cigno nero quando la previdenza sociale finirà i soldi. Come stiamo vedendo in Francia, la manomissione della sicurezza sociale può portare al caos. I cittadini francesi sono in rivolta dopo che il governo ha deciso di aumentare di due anni l’età pensionabile.

Inoltre, il mercato emergente è in armi contro il dollaro USA. Come abbiamo scritto qui , il discorso sulla de-dollarizzazione non è mai stato così forte.

Tutti questi fattori potrebbero essere rialzisti per i prezzi dell’oro poiché è l’alternativa più nota all’USD. Questo spiega perché molti paesi come Russia, Cina e Turchia stanno acquistando un sacco di oro. Spiega anche perché i prezzi dell’oro sono saliti a un livello record quest’anno.

Sebbene il prezzo dell’oro sia diminuito, è probabile che si riprenda nei prossimi mesi. Se ciò accade, anche l’argento ne trarrà beneficio.

