USD/CNY: Renminbi indietreggia mentre il surplus commerciale della Cina crolla

Il renminbi ha continuato la sua tendenza al ribasso rispetto al dollaro USA dopo i dati commerciali deboli. Il prezzo USD/CNY è balzato a 7,11 mercoledì mattina, il livello più alto da novembre 2022. La coppia è balzata di oltre il 6% rispetto al livello più basso del 2022.

La Cina esporta in picchiata

La ripresa economica cinese si è trasformata in un miraggio, come ho scritto qui . I dati pubblicati dall’agenzia di statistica hanno mostrato che le esportazioni e le importazioni sono diminuite a maggio, infliggendo un duro colpo a Xi Jinping.

Le esportazioni sono crollate del 7,5% a maggio, peggio dell’espansione prevista dell’8,0%. L’economia era cresciuta dell’8,5% nel mese precedente. Questo calo è stato il peggior rapporto da dicembre, quando le esportazioni sono crollate del 9,9%.

Nel frattempo, le importazioni del Paese sono diminuite del 4,5% a maggio dopo essere diminuite del 7,9% nel mese precedente. Questo calo è stato migliore della stima mediana dell’8,0%. Di conseguenza, il surplus commerciale si è ridotto a 65,81 miliardi di dollari, la cifra peggiore dall’aprile 2022.

Questi numeri si aggiungono alla preoccupazione che l’economia cinese non stia andando bene e che quest’anno non raggiunga l’obiettivo di Pechino del 5% di crescita. I numeri recenti come la produzione industriale e i PMI manifatturieri hanno tutti mancato le stime.

Di conseguenza, si dice che Pechino stia prendendo in considerazione misure per stimolare l’economia. Come ho scritto di recente, il governo sta valutando modi per rilanciare il vitale settore immobiliare, che è crollato negli ultimi anni. Alcune delle misure prese in considerazione sono la riduzione delle commissioni e dell’acconto richiesto per l’acquisto di una casa. Ci sono dubbi sul fatto che queste misure funzioneranno.

Analisi tecnica USD/CNY

Il tasso di cambio da USD a CNY ha registrato un forte trend rialzista negli ultimi mesi. E sembra che lo yuan cinese più debole non stia stimolando le esportazioni come previsto. La coppia è balzata sopra la media mobile a 50 periodi. È anche comodamente al di sopra del punto di resistenza cruciale a 7, il punto più alto dell’8 marzo.

L’Awesome Oscillator si è spostato sopra il punto neutro mentre il Relative Strength Index (RSI) si sta muovendo lateralmente. Pertanto, la coppia probabilmente continuerà a salire nei prossimi giorni poiché gli acquirenti mirano al prossimo punto di resistenza a 7,25.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI