La crescente domanda di chip per l’intelligenza artificiale (IA), riportata nel rapporto di Nvidia verso la fine di maggio, ha stimolato la crescita delle criptovalute basate sull’intelligenza artificiale. Il rally complessivo dell’S&P 500 e del Nasdaq Composite guidato da Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) nelle ultime due settimane ha fornito una spinta al sentiment per l’intelligenza artificiale e le criptovalute dei big data.

Sebbene i progetti più vecchi come SingularityNET (AGIX), The Graph (GRT), Fetch.ai (FET), Injective (INJ) e Artificial Liquid Intelligence (ALI) abbiano sofferto dell’assalto in corso della SEC statunitense alle criptovalute, i nuovi progetti basati sull’intelligenza artificiale i progetti crypto sono rimasti in gran parte indomiti. L’intero mercato delle criptovalute sta attualmente vacillando per l’impatto delle cause della SEC contro Binance e Coinbase.

Correlazione tra il boom delle criptovalute IA e la domanda di chip

I token corrispondenti per i progetti IA basati su blockchain sono indicati come criptovalute IA. Ad esempio, Fetch.ai si impegna a sviluppare il framework per “servizi smart e autonomi” nei trasporti, nella finanza e in altri settori. Cortex aspira a essere “il primo computer mondiale decentralizzato in grado di processare IA e dApp basate sull’intelligenza artificiale sulla blockchain” .

Il rally dell’S&P 500 e del Nasdaq Composite guidati da Nvidia, che ha rilasciato sorprendenti indicazioni sulle vendite alla fine del 24 maggio e il volume della domanda per l’intelligenza artificiale, ha dato maggiore fiducia ai trader di criptovalute. Le aspettative degli analisti per le vendite previste per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2024 sono state superate di oltre il 50%.

Alcuni investitori in un particolare settore dell’industria tecnologica credono da tempo che la tecnologia blockchain possa aiutare il selvaggio west dell’intelligenza artificiale e possibilmente fungere da catalizzatore positivo per il mercato delle criptovalute nel suo complesso. In particolare, sfruttando la sua capacità di ridimensionare l’implementazione di soluzioni di identità digitale, la tecnologia blockchain potrebbe essere in grado di assistere man mano che l’intelligenza artificiale diventa più intelligente e migliore nel manipolare le identità delle persone su Internet.

E, sebbene molti credano che entrambe le tecnologie siano ancora agli inizi, negli ultimi mesi si è assistito a un’impennata del numero di progetti di criptovaluta basati sull’intelligenza artificiale, il più recente dei quali è AltSignals.io, il cui token nativo ASI è attualmente in prevendita.

Cos’è AltSignals.io?

Dal 2017, AltSignals aiuta i trader nei mercati finanziari a guadagnare dalle variazioni di prezzo sviluppando indicatori tecnici basati su algoritmi e offrendo segnali di trading. Prima di aggiungere segnali di trading per CFD, azioni e forex, ha iniziato inviando segnali per il trading di criptovalute.

AltSignals attualmente offre analisi fondamentali e tecniche, coaching e assistenza per i clienti nell’effettuare operazioni e guadagnare da esse. Per produrre segnali di trading, utilizza un indicatore tecnico chiamato AltAlgo Indicator.

L’indicatore AltAlgo attualmente identifica le opportunità di trading utilizzando una varietà di strategie di trading e indicatori tecnici e avvisa gli utenti di AltSignals quando emerge un’opportunità di trading promettente.

AltSignals sta attualmente sviluppando un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale come parte del suo sforzo per utilizzare la tecnologia dell’intelligenza artificiale per aumentare l’efficacia dei suoi servizi. L’algoritmo IA utilizzerà l’indicatore AltAlgo, l’algoritmo con le migliori prestazioni, per creare una suite di prodotti IA, uno dei quali è ActualizeAI alimentato dalla criptovaluta ASI.

L’obiettivo principale della criptovaluta ASI è quello di fungere da chiave di appartenenza per l’ecosistema IA di AltSignals. I titolari di ASI avranno accesso all’ecosistema e sperimenteranno il nuovo algoritmo IA, “ActualizeAI”, sviluppato internamente dal team di AltSignals.

Si prevede che il prezzo del token ASI salirà a 0,02274$ quando la prevendita terminerà dal prezzo attuale di 0,01200$, il che è una buona proposta per i primi investitori.