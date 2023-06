Gli ultimi mesi siamo stati testimoni di un’incessante attività nel mondo dell’Intelligenza Artificiale (IS). Mentre l’evoluzione tecnologica della criptovaluta si lega all’intelligenza artificiale, l’interesse per i progetti che sfruttano l’IA, i Big Data e la blockchain è aumentato vertiginosamente.

Un nuovo progetto che sta per essere lanciato e sta attirando un enorme interesse è AltSignals, una piattaforma di segnali di trading che potrebbe rivoluzionare il settore del trading con una nuova piattaforma basata sull’intelligenza artificiale e un token crypto.

L’intelligenza artificiale prende d’assalto il mondo e anche le criptovalute

Come hanno affermato vari esperti nelle ultime settimane, l’intelligenza artificiale e le criptovalute si stanno intrecciando rapidamente. In mezzo a questa crescita c’è l’emergere di progetti crypto costruiti attorno all’integrazione on-chain di funzionalità come il machine learning e l’elaborazione del linguaggio naturale.

ChatGPT di OpenAI ha innescato l’attuale ondata di investimenti nell’intelligenza artificiale da parte di giganti della tecnologia come Microsoft e Google. Mentre gli utenti di tutti i giorni abbracciano casi d’uso innovativi, l’entusiasmo si sta rivolgendo a ciò che le aziende e i progetti offrono in termini di opportunità di investimento.

Dopo le ultime notizie sulgigante della produzione di chip Nvidia, ciò che era già un tema caldo sta diventando ancora più attraente per gli investitori. L’IA e la criptovaluta sono due temi che trovano un sodalizio in notevoli progetti di criptovaluta come The Graph, Render, Akash e SingularityNET che si comportano bene nonostante le attuali normative contrarie.

AltSignals, il nuovo progetto di criptovaluta IA basato su un modello di business e una community di successo, potrebbe rispecchiare o addirittura superare alcuni dei progetti evidenziati in questo articolo.

Cos’è AltSignals?

AltSignals è arrivato sul mercato nel 2017, offrendo una piattaforma di segnali di trading che ha consentito ai trader di sfruttare i dati e le analisi di mercato per effettuare operazioni redditizie. La crescita della piattaforma ha visto aumentare i suoi indicatori di trading oltre le criptovalute per includere altri mercati finanziari come forex, azioni e CFD.

Questi segnali vengono generati utilizzando l’algoritmo di trading proprietario della società AltAlgo, che impiega tecnologie automatizzate per setacciare indicatori fondamentali e tecnici. Un’analisi delle ultime tendenze e strategie viene quindi inviata ai trader sotto forma di segnali e avvisi per operazioni potenzialmente redditizie.

Secondo la società, l’indicatore AltAlgo ha avuto molto successo, motivo per cui la comunità è cresciuta fino a superare gli utenti 50,000. Ma ora la piattaforma vuole prendere l’algoritmo e rinnovarlo tramite un nuovo livello basato sull’intelligenza artificiale.

ActualizeAI è quel nuovo livello di intelligenza artificiale. È un progetto interno che sfrutterà le capacità dell’intelligenza artificiale per potenziare l’algoritmo di trading. L’algoritmo AI frugherà tra vasti dati, notizie e analisi blockchain per fornire approfondimenti e segnali di trading per opportunità interessanti.

Vale la pena acquistare il token ASI di AltSignals?

Attualmente in prevendita, l’interesse degli investitori è stato in gran parte dovuto al fatto che si tratta di un progetto che porta il meglio dell’intelligenza artificiale nelle criptovalute e a vantaggio dei suoi utenti.

Con una suite di strumenti di intelligenza artificiale, tra cui machine learning e NLP, ActualizeAI offrirà segnali di trading ancora più accurati. Tuttavia, ciò che sta attirando maggiore attenzione su AltSignals oggi è il suo prossimo lancio di token.

Questo perché AactualizeAI sarà alimentato da una nuova criptovaluta chiamata ASI. I titolari del token ASI avranno accesso esclusivo alla nuova piattaforma e godranno di una miriade di altri vantaggi, tra cui guadagnare premi per la partecipazione allo sviluppo dell’ecosistema e allo staking. I titolari avranno anche una partecipazione nella società quando la sua DAO verrà lanciata nel corso dell’anno.

A questi vantaggi si aggiunge il fatto che la criptovaluta ASI è ancora in prevendita e potrebbe essere un ottimo investimento per gli investitori mattinieri. Mentre la domanda ha visto AltSignals raccogliere quasi $ 1 milione nella fase attuale, il prezzo del token di 0,015$ è ancora scontato rispetto al prezzo di prevendita finale di 0,02274$.

Ciò significa che investire in ASI non offre solo la possibilità di far parte di un entusiasmante progetto crittografico, ma è probabile che sia spinto più in alto dal successo dell’integrazione dell’IA. Il token dovrebbe essere disponibile nel mercato secondario nel terzo trimestre del 2023, con la quotazione su Uniswap e i principali CEX inclusi nella roadmap.