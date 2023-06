L’elevata inflazione alimentare affligge la Germania in recessione

L’IPC YoY finale per maggio 2023 è rimasto invariato al 6,1% e in linea con le previsioni del settore.

Si tratta di una riduzione considerevole rispetto al 7,2% del mese precedente e molto inferiore al picco dell’8,8% di ottobre e novembre.

Il tasso di inflazione su base annua sembra essere definitivamente uscito dal territorio del 7% che era sia a marzo che ad aprile 2023.

Il CPI finale su base mensile si è contratto dello 0,1%, rispetto all’aumento dell’inflazione dello 0,4% nel rapporto precedente.

L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) è una misura dell’inflazione pubblicata dal dipartimento statistico dell’UE per valutare la stabilità dei prezzi nell’area dell’euro.

Ciò consente la comparabilità tra paesi in tutta la regione.

L’inflazione armonizzata nel maggio 2023 è stata misurata rispettivamente al 6,3% e al -0,2% in termini annuali e mensili.

Pertanto, tutti i risultati provvisori sono stati confermati dal dipartimento statistico.

I prezzi dei prodotti alimentari sono stati il driver più significativo dell’inflazione in Germania e sono aumentati del 14,9% su base annua, moderandosi dal 17,2% del mese precedente.

Questi aumenti sono stati trainati da latticini, pane (e cereali), frutti di mare e verdure con un’inflazione rispettivamente del 28,2%, 19,3%, 19,0% e 17,3%.

La contrazione più marcata è stata registrata dai prezzi del burro, scesi del 23,3% rispetto all’anno precedente.

Parlando nel marzo 2023, Sebastian Dullien del Macroeconomic Policy Institute della Fondazione Hans Böckler ha affermato :

…probabilmente dovuto in misura considerevole agli effetti inflazionistici indiretti dovuti all’energia costosa, ad esempio quando i prezzi nel settore della ristorazione sono aumentati perché i costi per il riscaldamento o l’energia per cucinare sono aumentati, o quando le panetterie aumentano i loro prezzi perché il gas naturale per la panificazione è diventato più costoso.