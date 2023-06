Rapporto sull’IPC degli Stati Uniti oggi: “non inseguire questo rally azionario”

ha guadagnato l’1,0% questa mattina dopo che il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti ha confermato che l’inflazione è ulteriormente diminuita a maggio.

L’analista reagisce ai dati sull’inflazione di oggi

Rispetto a un anno fa, i prezzi al consumo sono aumentati del 4,0% il mese scorso, in linea con la stima di Dow Jones. Tuttavia, l’analista di Wells Fargo Paul Christopher rimane accomodante sulle azioni statunitensi.

I mercati hanno cercato di convincersi che i tassi sarebbero scesi, che la Fed e le banche centrali di tutto il mondo non avrebbero aumentato tanto quanto hanno fatto.

A tal fine, ha messo in guardia contro l’inseguimento di questo rally in corso nell’indice di riferimento. La Federal Reserve è in programma per la sua riunione politica mercoledì 14 giugno.

L’indice S&P 500 è ora vicino al 15% rispetto all’inizio dell’anno.

L’inflazione core è rimasta ancora al di sopra del 5,0%

Per il mese, l’inflazione ha guadagnato lo 0,1% a maggio, anche in linea con le previsioni degli economisti.

L’IPC core (esclusi cibo ed energia) è aumentato del 5,3% su base annua, indicando che le pressioni sui prezzi continuano a essere un fastidio per i consumatori. In una recente intervista alla CNBC, Christopher di Wells Fargo ha aggiunto:

Anche se la Fed resterà in attesa la prossima settimana, non pensiamo che resterà in attesa a lungo. L’inflazione è troppo appiccicosa. C’è più rischio di ribasso nelle azioni (ovvero non inseguire questo rally azionario).

Ha citato le condizioni di credito più restrittive e la ridotta ampiezza del mercato azionario come altri motivi per la sua visione accomodante sull’S&P 500. Per il mese, l’inflazione core è aumentata dello 0,4% il mese scorso, in linea con le aspettative.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI