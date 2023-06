Le criptovalute e le azioni sono scese dopo che mercoledì la Federal Reserve ha reso nota la sua decisione sui tassi di interesse per giugno. Negli Stati Uniti il Dow Jones è sceso di 220 punti mentre l’indice Russell 2000 è sceso di oltre l’1,17%. D’altra parte, il prezzo di Bitcoin è sceso a 25.000$ mentre Ethereum è sceso a 1.647$.

La pausa dei tassi della Federal Reserve

La più grande notizia della settimana per quanto riguarda l’economia è stata la decisione della Federal Reserve di mettere in pausa i tassi di interesse. Questa è stata una decisione importante poiché la Fed ha aumentato i tassi di interesse negli ultimi dieci incontri consecutivi nel tentativo di combattere l’inflazione. La banca ha deciso di mantenere le sue politiche di restrizione quantitativa.

La pausa dei tassi è una cosa positiva per asset rischiosi come azioni e criptovalute. Tuttavia, questi due asset sono diminuiti perché la dichiarazione della Fed è stata un po’ aggressiva. Ad esempio, il dot plot indica altri due aumenti dei tassi di interesse entro la fine dell’anno, il che significa che il tasso terminale salirà al 5,65%.

La decisione della Fed è arrivata il giorno dopo che gli Stati Uniti hanno pubblicato dati incoraggianti sull’inflazione al consumo. Secondo il Bureau of Labor Statistics, l’inflazione complessiva è scesa al 4% a maggio, il livello più basso dal 2021. È scesa progressivamente dopo aver raggiunto il picco del 9,3% durante la pandemia.

Pertanto, se questo trend dovesse continuare, significherebbe che la Fed non sarà messa sotto pressione per aumentare i tassi di interesse entro la fine dell’anno. Pertanto, è probabile che le criptovalute e i prezzi delle azioni continuino a salire nei prossimi mesi.

La vendita dei token è in piena espansione

Una delle principali notizie sulle criptovalute di questa settimana riguardava Chancer, un nuovo progetto blockchain la cui vendita del token è iniziata il 13 giugno. Negli ultimi due giorni, la prevendita ha raccolto oltre 235.152$ dagli investitori. Ciò significa che hanno raccolto circa il 24% del loro obiettivo di 1 milione di dollari. Di conseguenza, è probabile che gli sviluppatori raggiungano il loro obiettivo nelle prossime settimane.

Ogni token #CHANCER viene venduto a 0,01 BUSD e gli sviluppatori aumenteranno il prezzo a 0,011 BUSD nella fase successiva.

Cos’è CHANCER?

Chancer è una nuova società che cerca di rivoluzionare il settore delle scommesse, che ora è dominato da società giganti come DraftKings e Flutter Entertainment. Chancer sta cercando di introdurre un progetto innovativo in cui le persone possano scommettere sui mercati esistenti o addirittura crearne uno proprio.

Saranno disponibili diverse funzionalità in questo ecosistema. Innanzitutto, chiunque nella piattaforma sarà in grado di creare i propri mercati di scommesse. Ad esempio, puoi creare un mercato di un gioco di calcio verificato che non si trova nelle piattaforme più popolari. I vincitori verranno pagati utilizzando il token $CHANCER.

In secondo luogo, gli sviluppatori sperano in un completo decentramento del mercato. Sperano di creare un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) che prenderà decisioni chiave sull’ecosistema. In una DAO, qualsiasi detentore di token può votare su questioni chiave nell’ecosistema. In terzo luogo, secondo il suo white paper, l’ecosistema consentirà agli utenti share2earn, staking e sconti.

Chancer è un buon acquisto?

Chancer sta sconvolgendo un settore estremamente vasto. Gli studi ritengono che l’industria delle scommesse sportive online valga oltre 92 miliardi di dollari, con milioni di partecipanti da tutto il mondo. Pertanto, è probabile che la piattaforma conquisti una quota di mercato in futuro.

Pertanto, c’è la possibilità che il token di Chancer vada bene quando verrà elencato negli scambi chiave nei prossimi mesi. Con l’inflazione in calo e la Fed che mette in pausa i suoi tassi di interesse, c’è la possibilità che il token vada bene. Tuttavia, c’è sempre un rischio quando si investe in prevendita. Pertanto, dovresti investire solo denaro che puoi permetterti di perdere. Scopri come acquistare Chancer qui.

