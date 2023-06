Rottura: la BCE alza i tassi di interesse mentre la battaglia sull’inflazione continua

Giovedì la Banca centrale europea (BCE) ha effettuato un altro aumento dei tassi di interesse mentre continuava la sua battaglia contro l’inflazione. In una dichiarazione, la banca guidata da Christine Lagarde ha deciso di aumentare il tasso di interesse principale dallo 0,25% al 4,0%, il livello più alto in oltre un decennio.

La BCE ha inoltre deciso di aumentare il tasso di deposito allo 0,25% al 3,50% e il tasso di deposito marginale al 4,25%. Ha aumentato i tassi nelle ultime otto riunioni consecutive, per la prima volta dal 2006. L’aumento dei tassi era in linea con quanto si aspettava la maggior parte degli analisti, come abbiamo scritto qui.

Aumentando i tassi di interesse, la BCE si è discostata dalla Federal Reserve, che mercoledì ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati. In precedenza aveva aumentato le tariffe in dieci riunioni consecutive.

L’aumento dei tassi della BCE è avvenuto in un momento in cui l’inflazione del blocco sta scendendo modestamente. I dati pubblicati questa settimana hanno mostrato che l’inflazione spagnola è scesa al 3,1%, il che significa che si sta avvicinando all’obiettivo della BCE del 2,0%. In Germania, l’inflazione è scesa al 6,1% anche se il paese è sprofondato in una recessione tecnica.

I dati di Eurostat hanno mostrato che l’inflazione dell’area euro è scesa a circa il 6%. Tuttavia, l’inflazione rimane al di sopra dell’obiettivo del 2% fissato dalla Banca centrale europea. Pertanto, la BCE ha lasciato intendere che continuerà a salire anche se diversi paesi della regione entreranno in recessione.

Gli analisti ritengono che la BCE alzerà i tassi almeno altre due volte quest’anno e poi entrerà in una pausa strategica. La pausa aiuterà la banca a valutare l’impatto dei recenti aumenti dei tassi. La coppia EUR/USD è leggermente salita dopo la decisione della BCE. Era scambiato a 1,0820, dove è stato negli ultimi giorni. Il rendimento dell’euro bund è sceso leggermente allo 0,38%, mentre il rendimento del bund tedesco è balzato al 2,62%. Gli indici europei come il tedesco DAX e il francese CAC 40 si avvicinano ai loro massimi storici.

