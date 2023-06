Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Virgin Galactic Holdings Inc (NYSE: SPCE) afferma che porterà i turisti nello spazio già a partire da questo mese. Le azioni sono aumentate di circa il 40% oggi.

Galactic 01 volerà nell’ultima settimana di giugno

Venerdì, il conglomerato ha annunciato il suo primo volo spaziale commerciale: il Galactic 01 sarà lanciato tra il 27 e il 30 giugno.

Il volo porterà tre membri dell’Aeronautica Militare italiana a intraprendere ricerche sulla microgravità. Secondo il CEO Michael Colglazier:

Stiamo lanciando la prima linea spaziale commerciale per la Terra con due prodotti dinamici: la nostra ricerca scientifica e le missioni spaziali private degli astronauti.

Il mese scorso, la società con sede in California ha dichiarato che la sua perdita netta nel primo trimestre si è notevolmente ampliata su base annua a quasi $ 160 milioni. Rispetto al suo massimo da inizio anno, le azioni Virgin Galactic sono scese di circa il 20% al momento della scrittura.

I voli spaziali saranno presto programmati mensilmente

L’azienda di turismo spaziale ha già completato le ispezioni dei veicoli e le analisi di routine per il Galactic 01. Aveva completato il volo spaziale di prova finale a maggio.

Anche Virgin Galactic Holdings Inc ha confermato questa mattina che il suo secondo volo spaziale commerciale è previsto per i primi di agosto. Da quel momento in poi, i voli saranno programmati mensilmente.

La compagnia quotata a New York ha già venduto circa 800 biglietti per voli spaziali commerciali a 450.000 dollari ciascuno. Le stime prevedono che ogni volo porti oltre 2,7 milioni di dollari per la compagnia co-fondata da Sir Richard Branson.

Wall Street ha attualmente un rating “hold” di consenso sul titolo Virgin Galactic.