Eli Lilly sta acquistando Dice Therapeutics per 2,4 miliardi di dollari

Dice Therapeutics Inc (NASDAQ: DICE) ha aperto questa mattina in rialzo di oltre il 35% dopo che Eli Lilly & Co (NYSE: LLY) ha dichiarato che acquisterà la società di immunologia per 2,4 miliardi di dollari.

I dadi fanno scorta dell’accordo tutto in contanti

L’accordo interamente in contanti valuta ogni azione di Dice Therapeutics a $ 48, circa un premio del 40% rispetto alla chiusura precedente.

Lilly si aspetta che l’acquisizione contribuisca ad espandere la sua impronta nei trattamenti per i disturbi autoimmuni. Secondo Patrick Jonsson, il presidente della sua attività di immunologia:

Insieme, possiamo affrontare le sfide future nella ricerca di nuovi trattamenti per i pazienti con significative esigenze mediche insoddisfatte.

Ad aprile, il colosso farmaceutico ha dichiarato di aver mancato le stime di Street per gli utili rettificati per azione nel suo primo trimestre finanziario. Anche le azioni Eli Lilly sono in rialzo dopo l’annuncio di oggi.

Fusione Lilly-Dice per chiudere nel terzo trimestre

Eli Lilly prevede che l’acquisizione venga completata nel terzo trimestre del 2023, a condizione che soddisfi le consuete condizioni di chiusura, inclusi gli azionisti e l’approvazione normativa.

I consigli di amministrazione di entrambe le società, tuttavia, hanno già approvato la fusione. Nel comunicato stampa, Kevin Judice, amministratore delegato di Dice Therapeutics, ha dichiarato:

Il nostro nuovo approccio alla scoperta e all’avanzamento di piccole molecole orali contro obiettivi di interazione proteina-proteina convalidati ha un potenziale ancora maggiore con le capacità di sviluppo clinico leader del settore di Lilly.

Il mese scorso, la società quotata al Nasdaq ha dichiarato di avere circa 555 milioni di dollari in contanti, equivalenti e titoli negoziabili, sufficienti per le operazioni fino al 2026. Rispetto al suo minimo da inizio anno all’inizio di marzo, il titolo biotecnologico è ora salito di un enorme 80%..

