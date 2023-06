Aggiornamento stablecoin: la liquidità delle criptovalute continua a drenare, Tether domina

Una delle tendenze più importanti nello spazio delle risorse digitali nell’ultimo anno è stata l’evaporazione della liquidità.

Da un lato, i grafici dei prezzi potrebbero suggerire che il quadro per le criptovalute è molto più roseo oggi rispetto a novembre, quando Bitcoin ha toccato i 15.500 dollari all’indomani del crollo dell’FTX. In molti modi, questo è vero, e da allora Bitcoin è raddoppiato. Tuttavia, ci sono preoccupazioni sotto il cofano, con la liquidità un’area in cui la tendenza è molto meno appetibile.

Alameda Research è stato uno dei più grandi market maker nello spazio e la loro sorprendente fine in mezzo allo scandalo FTX ha lasciato un enorme buco nella liquidità. È possibile scaricare qualsiasi libro degli ordini per vederlo, ma il grafico sottostante che mostra il saldo delle stablecoin sugli scambi evidenzia la stessa cosa, con il 60% del saldo che da allora è uscito dagli scambi, pari a prelievi di $ 26 miliardi.

Questa tendenza potrebbe essere stata avviata dalla scomparsa di FTX e Alameda, ma c’è dell’altro che sta causando l’esodo di capitali. Binance è stata presa di mira a dicembre quando si è rifiutata di pubblicare le sue passività, suscitando la preoccupazione che la natura opaca dell’exchange fosse dovuta a ragioni sinistre. Invece di accettare un audit adeguato per dimostrare che le riserve erano sufficienti a coprire le passività, Binance ha collaborato con la società di contabilità Mazars per rilasciare un “rapporto di prova delle riserve” che, stranamente, non faceva riferimento alle passività.

Il CEO Changpeng Zhao ha invece insistito sul fatto che le parti interessate devono “chiedere in giro” i dettagli sulle passività. Il clamore che ne è seguito era prevedibile: le riserve sono irrilevanti se nessuno sa quali siano le passività. Mazars ha persino smesso di lavorare con i clienti crittografici in risposta alla reazione.

Binance è stato anche citato in giudizio questo mese dalla SEC, essendo già stato accusato dalla Commodity Futures Trading Commission a marzo. Le accuse sono numerose, tra cui la gestione di una borsa valori non regolamentata, il commercio contro i clienti, la mancata attuazione dei controlli sul riciclaggio di denaro, l’incoraggiamento degli utenti a eludere le restrizioni statunitensi e altro ancora.

Anche Coinbase quotato in borsa è stato citato in giudizio questo mese per violazioni dei titoli. La repressione normativa sta accelerando a un ritmo rapido negli Stati Uniti e, insieme all’ammaccatura della reputazione delle società crittografiche centralizzate, i deflussi hanno dominato gli afflussi negli ultimi nove mesi: il rosso nel grafico sottostante ha superato il verde da quando FTX è crollato a novembre (con volumi in entrambe le direzioni notevolmente inferiori rispetto al 2021 e al 2022).

Questo disgusto a causa dell’inasprimento della regolamentazione e della mancanza di trasparenza da parte degli scambi sta allontanando sia il capitale istituzionale che i trader al dettaglio dallo spazio, che i grafici sopra evidenziano mostrando il deflusso dalle stablecoin.

Le stablecoin si vendono in modo aggressivo

Tuttavia, non sono solo gli scambi a causare questo selloff, ma sono le stesse stablecoin. BUSD, la stablecoin con marchio Binance, è stata chiusa dalle autorità di regolamentazione a febbraio. Il suo emittente con sede a New York, Paxos, è stato citato in giudizio per violazioni dei titoli, il che significa che la capitalizzazione di mercato della stablecoin scenderà lentamente a zero.

L’altro episodio di spicco è stato quello di USD Coin, emesso da Circle. Quando la Silicon Valley Bank è fallita a marzo, il mercato ha svenduto l’USDC in modo aggressivo. Il 25% delle riserve a sostegno dell’USDC era detenuto in contanti, aumentando il timore che l’USDC non fosse più sufficientemente garantito. Mentre è stato successivamente rivelato che l’8,25% delle riserve totali era in SVB, prima che l’amministrazione statunitense intervenisse per garantire i depositi, i deflussi erano già significativi.

Il peg di USDC è persino sceso fino a 88 cent a un certo punto, prima che fosse annunciato il backstop. Dati i travagli di USDC e BUSD, il controverso USDT ha conquistato quote di mercato, superando una quota del 63% per la prima volta in due anni. Ciò è ironico date le preoccupazioni di lunga data sulla sicurezza delle riserve a sostegno di Tether, ma tale è la portata della repressione normativa negli Stati Uniti che l’USDT con sede in Europa sta cominciando a dominare ancora una volta (qualche porto in una tempesta?).

Cosa succede dopo?

Predire il futuro delle criptovalute è sempre un compito arduo, ma ciò è reso ancora più impegnativo da alcuni sviluppi enfatici nelle ultime settimane. Nonostante il suddetto giro di vite normativo, le istituzioni hanno improvvisamente iniziato a tornare nello spazio crittografico, dopo diciotto mesi di quasi silenzio.

Blackrock, il più grande asset manager del mondo, ha presentato una domanda due settimane fa per uno spot Bitcoin ETF. Questa settimana, Fidelity, il terzo asset manager al mondo, ha fatto lo stesso. Non vi è alcuna garanzia che vadano da nessuna parte (molti hanno provato e fallito in passato), ma le applicazioni esercitano una maggiore pressione sulla SEC, se non altro.

Altrove, Deutsche Bank ha richiesto una licenza per gestire un servizio di custodia di criptovalute, mentre sta per essere lanciato un nuovo exchange denominato EDX. Quest’ultima informazione normalmente non sarebbe degna di nota, tranne per il fatto che è supportata da tre titani trad-fi: Fidelity, Citadel e Schwab.

Resta da vedere se tutto questo filtra per migliorare la liquidità o la fiducia nello spazio in generale. Tuttavia, non può certo essere una cattiva notizia e segna un notevole cambiamento di tono rispetto alle lotte che lo spazio ha subito nell’ultimo anno.

Ancora una volta, nulla è stato ancora approvato e questo è tutt’altro che significativo in questo momento, ma Bitcoin è rimbalzato sopra i $ 30.000 dopo un periodo difficile in cui è sceso da $ 30.000 ad aprile a $ 25.000 meno di due settimane fa.

Tuttavia, mentre il quadro si è schiarito nelle ultime due settimane, lo spazio crittografico rimane molto lontano dalle alte valutazioni del periodo di pandemia. La liquidità è ancora sottilissima mentre le preoccupazioni normative rimangono pressanti.

Non solo, ma l’elefante nella stanza rimane la politica dei tassi di interesse, con il tasso sui Fed funds superiore al 5%. L’inflazione è scesa ma rimane molto al di sotto dell’obiettivo del 2%, mentre il mercato del lavoro è ancora in fermento e l’economia rimane in quella posizione ostinata “troppo calda”. Ciò significa che potrebbero essere in arrivo altri rialzi, anche se la Fed si è fermata all’ultima riunione, la prima volta che non ha alzato i tassi da marzo 2022. In altre parole, non stappare ancora lo champagne: la strada da percorrere è ancora molto irregolare per cripto.

