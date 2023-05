I regolatori statunitensi stanno spingendo le criptovalute all'estero e capisco il loro punto

La più grande storia di criptovalute negli ultimi sei mesi è stata l’inesorabile repressione da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi sul settore in generale.

Per alcuni, questa è una mossa totalmente ingiusta per soffocare l’innovazione, nata dalla fedeltà all’élite di Wall Street che non vuole che il proprio posto venga sfidato. Per altri, è una purificazione ben attesa di un settore costruito su nient’altro che l’avidità, che non serve a nessuno scopo oltre al gioco d’azzardo o una via per aggirare le leggi finanziarie.

In questo rapporto, voglio approfondire cosa significa esattamente questa grande compressione delle criptovalute. L’industria viene spinta all’estero? È una mossa sbagliata per gli Stati Uniti a lungo termine? E forse il più grande di tutti, è giusto?

Le criptovalute sono malvagie?

Perché non arrivare al nocciolo della questione: le criptovalute sono un bene netto per la società?

Una persona che certamente pensa che le criptovalute stiano danneggiando il mondo è il membro del Congresso Brad Sherman, che questa settimana ha paragonato le criptovalute alla cocaina e al prelievo di organi quando ha discusso se la posizione punitiva degli Stati Uniti spingerebbe l’innovazione in altri paesi.

“Il Perù è molto più avanti di noi (gli Stati Uniti) nella produzione di cocaina. La Cina è molto più avanti di noi nel prelievo di organi. Non abbiamo bisogno di stare al passo con queste cose e non abbiamo bisogno di stare al passo con le criptovalute”.

Forse un po’ iperbolico, e l’intervista è stata diffusa e ridicolizzata nei circoli crittografici (prevedibilmente). Tuttavia, come la maggior parte delle cose nella vita, ci sono vantaggi e svantaggi per le criptovalute. Una cosa con cui l’industria lotta è il rifiuto di discutere obiettivamente dei suoi difetti, saltando invece alla conclusione che ” autorità cattive e corrotte, crypto perfette”.

Prima di parlare di vantaggi, esaminiamo alcuni di questi difetti. In primo luogo, non c’è dubbio che le criptovalute rendano il crimine più facile da condurre. Il bello di questa tecnologia è anche un’arma a doppio taglio, perché riuscire a zippare denaro in giro per il mondo in maniera totalmente anonima e istantanea ha ovviamente conseguenze preoccupanti, oltre che l’evidente rialzo.

Mi è stato ricordato in modo intenso l’anno scorso quando ho visitato l’Estonia (la capitale, Tallinn, è un posto eccezionale per una vacanza in città, se qualcuno è alla ricerca di consigli). L’Estonia è oggi un paese dell’UE, che ha ottenuto l’indipendenza dall’URSS nel 1991. Ho fatto una passeggiata nel centro storico e mi sono imbattuto nell’ambasciata russa. L’Estonia confina con la Russia, che ha appena invaso l’Ucraina. L’ambasciata era adornata con immagini orribili e messaggi tragici, l’edificio delimitato. Le immagini grafiche sull’edificio, la vicinanza geografica alla Russia e gli stretti legami storici tra l’Estonia e l’URSS hanno improvvisamente reso la guerra molto vicina e molto, molto reale.

E ho pensato alle criptovalute. In particolare, storie sulla Russia che utilizza la tecnologia blockchain per aggirare le sanzioni dall’Occidente. La tecnologia blockchain sta aiutando lo sforzo bellico e mi ha fatto sentire un po’ nauseato. Ho poi pensato a un’intervista che ho fatto con il capo di un exchange di criptovalute un paio di mesi prima, quando ho chiesto se ci potesse essere un lato oscuro nelle qualità resistenti alla censura di Bitcoin. Si è rifiutato di rispondere.

Se vai a cercare, questi problemi sono ovunque. Un altro esempio è quello del prestatore di criptovalute Nexo, che è stato oggetto di un’irruzione a gennaio da parte delle autorità bulgare, che riferisce di collegare la piattaforma al finanziamento del terrorismo e di favorire l’evasione delle sanzioni russe.

Resta da vedere se queste accuse siano vere o meno – sono state fermamente negate da Nexo – e questo è solo un esempio. Tuttavia, il punto è che le criptovalute aiutano senza dubbio l’attività criminale. Chiunque operi nello spazio lo sa.

Il denaro può essere strisciato in pochi secondi prima di essere inviato a un mixer on-chain, i fondi che escono dall’altra parte con l’origine completamente oscurata. È il sogno di un riciclatore di denaro, il paradiso di un truffatore. Naturalmente, ci sono anche vantaggi e un lavoro straordinario da parte di alcune persone intelligenti, ma ciò non cambia il fatto che ci siano degli svantaggi molto reali.

Il bene delle criptovalute supera il suo male?

E i russi innocenti? Le criptovalute possono aiutarli ad accedere al mondo finanziario esterno. E quelli di altri paesi del mondo sotto oppressione finanziaria? Le criptovalute possono fornire una via di fuga.

Questi sono accenni al potere che può avere una moneta decentralizzata. Tuttavia, negli Stati Uniti, le persone non sono né sanzionate né oppresse finanziariamente, quindi non è rilevante quando si abbatte la posizione dei regolatori statunitensi.

In secondo luogo, questo è un vantaggio per Bitcoin, o forse stablecoin, ma per quanto riguarda il resto delle criptovalute? Per me, fino a quando le migliaia di altcoin non presenteranno una chiara descrizione di quale sia l’effettiva utilità del loro prodotto, trovo difficile versare una lacrima quando sento parlare di regolatori che stringono la vite.

Dopotutto, le autorità di regolamentazione sono lì per proteggere le persone. L’anno scorso, abbiamo visto il crollo sorprendente di FTX, vite rovinate mentre lo scambio, guidato dal caduto in disgrazia Sam Bankman-Fried, ha giocato velocemente e liberamente in una totale mancanza di supervisione e regolamentazione. Domiciliati alle Bahamas, i regolatori della nazione hanno molte domande a cui rispondere. Ma anche FTX US ha dichiarato bancarotta, bruciati anche i suoi clienti.

C’è stata anche l’implosione dell’ecosistema della Terra in questo periodo l’anno scorso, un evento che ha visto evaporare nel nulla un ecosistema che una volta valeva 60 miliardi di dollari. Le hotline suicidi sono state appuntate in cima ai forum di Reddit, poiché molti che consideravano UST un mezzo di risparmio equivalente in dollari sono stati bruciati. È stato orribile.

Chiaramente, la crittografia si è scatenata negli ultimi due anni e, chiaramente, ha danneggiato le persone. Alla fine della giornata, le autorità di regolamentazione sono lì per proteggere i consumatori, e quindi non sorprende vederle agire in modo così aggressivo. Gli scandali nelle criptovalute sono stati semplicemente troppo eclatanti, i fallimenti troppo grandi: oltre a FTX e Terra, ci sono stati Celsius, BlockFi, Voyager Digital, Genesis, Babel Finance e molti, molti altri. In questo contesto, è davvero inaspettato vedere i regolatori intervenire?

Innovazione soffocante

La più grande critica a tutto questo sembra provenire da coloro che denunciano la posizione degli Stati Uniti per soffocare l’innovazione e spingere un’industria all’estero. È una preoccupazione valida; anzi, sta già accadendo. Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, questa settimana ha pubblicizzato gli Emirati Arabi Uniti come un potenziale hub internazionale, mentre l’exchange continua a lottare negli Stati Uniti in un ambiente in peggioramento.

Per Coinbase, provo simpatia. Lo scambio offre un’autentica utilità – un modo per acquistare e vendere Bitcoin e altre criptovalute – ed è un’attività legittima. Negozia pubblicamente sul Nasdaq, i suoi dati finanziari sono disponibili per tutti. Non ha fatto molto male.

Eppure, recentemente è stato notificato un avviso Wells, apparentemente per una violazione delle leggi sui titoli, molto probabilmente in relazione ai suoi prodotti di staking.

Sebbene Coinbase sia un business solido, è sfortunato perché, beh, gran parte dell’industria delle criptovalute non lo è. Non c’è motivo per cui la maggior parte di questi altcoin esista, e molte aziende o fondatori detengono un vasto controllo sulla distribuzione dei token, così come le loro stesse scorte considerevoli. Tuttavia, non tutti quelli che stanno commercializzando e vendendo conoscono i rischi, né la storia completa dietro la distribuzione di questi token.

Inoltre, la maggior parte di questi token sembra essere titoli, ed è qui che entra in gioco gran parte della discussione. Sebbene esista una vera area grigia con le stablecoin, che sono d’accordo presentare come un’area grigia e sono state trattate duramente dai regolatori, il la maggior parte dei prodotti offerti sembra più vicina ai titoli che no. E con ciò, arrivano le responsabilità e i requisiti di divulgazione.

Per inciso, un rapido intervento per dire che non mi riferisco a Bitcoin qui. Anche il presidente della SEC Gary Gensler ha riconosciuto che Bitcoin non è una sicurezza. Come spesso accade, Bitcoin esiste nella sua categoria qui, lontano dalla maggior parte del mercato.

Binance mostra perché sono intervenute le autorità di regolamentazione

Come ho detto, sono i Coinbases del mondo che vengono colpiti ingiustamente e dove dovrebbe trovarsi la maggior parte della simpatia. Ma sfortunatamente, hanno i loro colleghi da incolpare, poiché la trasparenza di Coinbase è un’evidente anomalia in un settore costruito sulle fondamenta più oscure e clandestine che si possano immaginare.

Prendi la più grande stablecoin del mondo, Tether, a lungo rimproverata per la sua oscura situazione di riserva. Sebbene sia notevolmente migliorata di recente, è stata multata nel 2021 per aver dichiarato erroneamente le sue riserve. Con una capitalizzazione di mercato di 82 miliardi di dollari, è un ingranaggio di vitale importanza per l’intero settore e quindi un’enorme fonte di rischio.

Ma l’esempio più prudente è Binance. Proprio come Binance, questa è un’azienda legittima e ha uno scopo reale. Non solo, è il più grande scambio del pianeta, responsabile di un gigantesco due terzi di tutto il volume degli scambi alla fine del 2022. Eppure, è impossibile sapere cosa sta s쳭endo sotto il cofano.

Ho scritto un tuffo profondo su questo problema lo scorso dicembre. Non c’era modo di fare alcun tipo di ragionevole valutazione finanziaria della società. Binance opera ancora senza un quartier generale. Le sue responsabilità sono misteriose. Non c’è quasi nulla da valutare.

Ha affermato che un rapporto di prova delle riserve sponsorizzato da Mazars era un “audit”, ma tale era la natura comicamente poco trasparente, Mazars ha interrotto tutto il lavoro con le società di crittografia, citando un “malinteso” su come funzionano i rapporti di riserva. L’edizione di Binance non aveva nemmeno passività. Solo all’interno delle criptovalute un’azienda potrebbe tentare di richiedere un audit senza nemmeno rivelare le proprie responsabilità.

Il CEO Zhao ha persino avuto il coraggio di istruire le persone a “chiedere in giro” per dimostrare che Binance non doveva soldi a nessuno. Per il più grande scambio del pianeta, responsabile di miliardi di fondi dei clienti, questo semplicemente non è abbastanza buono.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Da allora, Binance è stata oggetto di molte accuse e azioni legali. La CFTC ha intentato un’azione civile contro lo scambio.

“Binance non ha richiesto ai propri clienti di fornire alcuna informazione di verifica dell’identità prima di fare trading sulla piattaforma… e non ha implementato le procedure di conformità di base progettate per prevenire e rilevare il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro”, si legge nella denuncia.

“La denuncia sostiene inoltre che anche dopo che Binance ha affermato di impedire ai clienti statunitensi di fare trading sulla sua piattaforma, Binance ha istruito i suoi clienti – in particolare i suoi clienti VIP con sede negli Stati Uniti di valore commerciale – sui metodi migliori per eludere i controlli di conformità di Binance”.

Binance ha anche ammesso di aver mescolato i fondi dei clienti con le garanzie, citandolo come un “errore” e dimostrando ancora una volta perché le autorità di regolamentazione sono così intenzionate a ripulire lo spazio.

Questa è roba da selvaggio west. E ancora, qualcuno è davvero sorpreso che le autorità di regolamentazione si stiano muovendo per fermarlo?

Ho scritto una lettera aperta all’inizio di quest’anno lamentando quanto fossero diventate ipocrite molte criptovalute. Mentre l’industria è stata fondata sui principi di “fidati, non verificare” e una sfiducia per il sistema finanziario legacy, è arrivata al punto in cui dovremmo credere ciecamente alle parole dei CEO su Twitter, perché la verifica è letteralmente impossibile.

Dato quello che è successo l’anno scorso (potrei tirare fuori un tweet di Sam Bankman-Fried qui, ma ne ho avuto abbastanza di quel ragazzo, a dire il vero), sarebbe decisamente bizzarro se le autorità di regolamentazione non si muovessero a questo punto.

Gli svantaggi della regolamentazione punitiva

D’altra parte, l’innovazione e l’imprenditorialità sono un vantaggio per qualsiasi paese e una posizione eccessivamente punitiva spingerà le aziende all’estero. La regolamentazione MiCa europea è spesso citata come un evidente contrasto con la nuova posizione aggressiva degli Stati Uniti, e penso che gran parte di questa argomentazione sia ragionevole.

Reprimere l’intero settore sembra un po’ pesante. Ci sono soldi delle tasse e posti di lavoro qui. Mentre la posizione futura delle criptovalute è in discussione, respingerla ora significa anche che se le criptovalute cresceranno in futuro, saranno i paesi al di fuori degli Stati Uniti a trarne vantaggio.

Ma penso davvero che la crittografia abbia attirato questo su se stessa. Il comportamento della maggior parte delle aziende nello spazio non è affatto vicino agli standard richiesti alle società finanziarie negli Stati Uniti e tali standard sono a vantaggio dei consumatori. Effettuare transazioni nel modo in cui fa Binance non dovrebbe essere tollerato (continuo a usare Binance come esempio, ma questo vale per la maggior parte delle aziende nello spazio crittografico. Ecco un articolo simile su Nexo dell’anno scorso, che lamenta come la sua natura opaca renda impossibile valutare la propria attività).

Sembra che i regolatori stiano solo facendo il loro lavoro. La maggior parte dei gettoni non esiste per nessun’altra ragione oltre alla speculazione selvaggia, un inferno capitalista costruito attorno a nient’altro che il desiderio di denaro a tutti i costi. Alcune delle azioni possono essere pesanti, ma lo spazio deve essere ripulito e ripulito rapidamente.

In chiusura, c’è il bene e il male nelle criptovalute. Ma chiunque ignori gli eventi dell’ultimo anno e la natura opaca in cui opera la maggior parte delle aziende, non coglie il punto. Puoi amare la tecnologia alla base delle criptovalute, puoi amare l’innovazione, puoi amare Bitcoin. Bene. Ma ciò non scusa la natura inaccettabile di molte società di criptovalute, né l’aperta ostentazione delle leggi finanziarie che è emersa.

La maggior parte delle criptovalute non ha alcuno scopo e non c’è motivo per cui vengano scambiate. I tiri sul tappeto sono in abbondanza, le truffe sono onnipresenti, i fondatori e gli esperti di marketing spesso approfittano di investitori al dettaglio creduloni. Capisco la linea di argomentazione secondo cui dovremmo consentire alle persone di investire in ciò che vogliono, ma deve arrivare un punto in cui le autorità di regolamentazione devono intervenire. Quel punto era il 2022, quando divenne chiaro le somme di denaro e l’entità delle le trasgressioni erano troppo grandi per essere ignorate.

È un peccato che le aziende legittime vengano coinvolte nel fuoco incrociato. Potrebbe esserci una perdita di risorse e capitali verso altri paesi. Questi sono indubbiamente svantaggi. Ma gli Stati Uniti sono il centro finanziario del mondo e i suoi standard dovrebbero essere elevati.

Crypto si è sparato a un piede; ha portato questo su se stesso. Ha giocato veloce e sciolto con le regole e le persone si sono fatte male. La cosa triste è che non erano quelli che se lo meritavano. I regolatori sono tutt’altro che perfetti, ma non è stato possibile consentire alle criptovalute di continuare così.