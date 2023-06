Quest’anno le criptovalute stanno sovraperformando le azioni e l’oro. Bitcoin è sceso per poi balzare di oltre l’86% quest’anno e sta sovraperformando il Nasdaq 100 e il Dow Jones. L’indice Nasdaq 100 è salito di oltre il 30% mentre l’oro si è mosso lateralmente. Allo stesso tempo, AltSignals la vendita di token è proseguita con successo negli ultimi mesi.

Azioni che battono le criptovalute

Bitcoin e altre criptovalute hanno subito il battesimo del fuoco negli ultimi mesi. Nel maggio dello scorso anno, la Terra e il suo ecosistema sono crollati, causando perdite per miliardi di dollari. In seguito, aziende come Celsius e Three Arrows Capital sono crollate. Oggi il fondatore di Terra è in carcere e deve affrontare numerose battaglie legali.

A novembre, FTX, allora valutato oltre 30 miliardi di dollari, è crollato, causando enormi perdite. All’epoca, molti investitori temevano che l’industria delle criptovalute non sarebbe sopravvissuta. Oggi Sam Bankman Fried attende il processo negli Stati Uniti. Questa settimana ha perso una mozione per archiviare la sua causa.

Questo mese, l’industria delle criptovalute ha dovuto affrontare una sfida importante quando la Securities and Exchange Commission (SEC) ha intentato causa contro Binance e Coinbase. Queste azioni legali avranno probabilmente un’importante implicazione per l’industria. È ancora troppo presto per prevedere come andranno a finire i semi.

Nonostante tutto ciò, sembra che le criptovalute abbiano dimostrato una forte capacità di resistenza, come ha affermato Jerome Powell la scorsa settimana. Pertanto, è probabile che il prezzo di Bitcoin continui a salire nelle prossime settimane.

Come mostrato di seguito, Bitcoin si aggira vicino al livello più alto quest’anno. Ha formato un modello di gagliardetto rialzista, che è un segno rialzista. Le medie mobili a 25 e 50 giorni hanno formato un pattern crossover rialzista. Pertanto, è probabile che la moneta esploda presto più in alto, come ho previsto in questo articolo la settimana scorsa.

La vendita di token AltSignals continua

Un’altra importante novità sulle criptovalute è che la vendita di token AltSignals sta per concludersi. Gli sviluppatori hanno ora raccolto oltre 1,034 milioni di dollari nella prima fase della vendita di token. Ciò significa che nella prima fase rimangono solo 3,2 milioni di token.

I token ASI vengono ora venduti a 0,015 USDT, che potrebbe essere il loro livello più basso mai registrato. Gli sviluppatori aumenteranno il prezzo del 25% nella fase successiva, che inizierà presto.

Per i principianti, AltSignals è un’azienda che sta cercando di sfruttare l’intelligenza artificiale tecnologia per fornire segnali crittografici e forex accurati. Un aspetto positivo di AltSignals è che l’azienda ha già migliaia di utenti che hanno lasciato ottime recensioni. Inoltre, si tratta anche un’azienda redditizia.

La nuova piattaforma abilitata all’intelligenza artificiale non sostituirà completamente l’attuale sistema che utilizza indicatori tecnici. Invece, integrerà la tecnologia per offrire segnali più accurati.

ASI è un buon acquisto?

Quindi, AltSignals è un buon token da acquistare? Credo che ASI sia un investimento ad alto rischio e ad alto rendimento. Se tutto va bene, il token aumenterà quando verrà elencato in scambi chiave come Uniswap. Di recente abbiamo assistito a diversi token come Pepe e Milady Meme. Lungo la strada, molte persone che hanno investito poche centinaia di dollari ora sono diventate ricche.

Il rischio è che il token possa precipitare anche quando viene quotato. Pertanto, gli investitori dovrebbero bilanciare il rischio e il rendimento allocando una piccola parte dei loro portafogli alla moneta. Puoi acquistare il token ASI qui.