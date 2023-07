Bloomberg: la HDFC Bank indiana è ora la quarta banca più grande del mondo

Il panorama bancario indiano ha subito un cambiamento radicale con l’iconica Housing Development Finance Corporation (HDFC) Ltd, che ha eseguito una fusione inversa con HDFC Bank, a partire dal 1 ° luglio 2023.

L’accordo è stato concordato nell’aprile 2022 con HDFC Bank pronta a prendere il controllo della sua società madre, in un

…affare tutto azionario da 40 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda il mercato azionario, le negoziazioni della nuova entità incorporata sono state chiuse per dipendenti, amministratori e loro familiari fino al 13 luglio 2023, data in cui verranno effettuate nuove assegnazioni di azioni.

Punti chiave

Queste sono alcune delle caratteristiche chiave della nuova HDFC Bank.

La quarta banca al mondo per capitalizzazione di mercato

Bloomberg ha notato che in USD, l’entità sarebbe valutata a $ 172 miliardi, spingendola alla posizione della quarta banca più grande del mondo, dietro solo a JPMorgan Chase & Co., Industrial and Commercial Bank of China Ltd. e Bank of America.

Secondo il Mint, uno dei principali quotidiani in lingua inglese, la capitalizzazione di mercato combinata di HDFC Bank la renderebbe la seconda società più preziosa in India.

Il maggior peso nella borsa indiana

Con HDFC Bank che rappresenta il 9,2% della NSE Nifty e il peso di HDFC di circa il 6,2%, l’entità appena fusa contribuirà a quasi il 15,4% dell’indice, sostituendo Reliance Industries di Mukesh Ambani come primo titolo al 10,4%.

Inoltre, la fusione vedrebbe aziende come HDFC Securities, HDFC AMC e HDFC Life Insurance sotto l’egida di HDFC Bank.

Ciò aprirebbe la strada a HDFC Bank per diventare un conglomerato globale di servizi finanziari che offre una gamma di servizi ai propri clienti.

Struttura dell’azionariato

La Zecca osserva che,

…HDFC Bank sarà interamente di proprietà di azionisti pubblici e gli attuali azionisti di HDFC Ltd deterranno il 41% di HDFC Bank.

Gli azionisti di HDFC riceveranno 42 azioni di HDFC Bank ogni 25 azioni possedute, pari a un rapporto di fusione di 1,68.

Portata in espansione

La banca risultante dalla fusione vanta una forza lavoro combinata di 177.000 dipendenti, 8300 filiali estere e una base clienti di oltre 120 milioni.

HDFC Bank mira a crescere del 18%-20% data la robusta crescita degli utili e prevede di espandere le sue filiali del 100% nei prossimi anni.

Inoltre, con il 70% dei clienti che usufruiscono di prodotti come i mutui ma non hanno il proprio conto bancario presso l’istituto di credito, ci sono piani per assisterli nella creazione di nuovi conti di risparmio per loro.

Suresh Ganapathy, capo della ricerca sui servizi finanziari per l’India presso Macquarie, è stato citato nel pezzo di Bloomberg,

In tutto il mondo ci sono pochissime banche che, a queste dimensioni e dimensioni, possono ancora aspirare a raddoppiare in un periodo di quattro anni… (rimarrà una) formidabile istituzione.

D-SIB

La Reserve Bank of India ha designato HDFC Bank come una delle banche nazionali di importanza sistemica (D-SIB) nel marzo 2017.

Al 30 giugno, sulla scena globale, le banconote perpetue in dollari di HDFC Bank hanno sovraperformato in modo significativo l’indice Bloomberg dei coco bond delle banche globali, con le prime che hanno reso quest’anno il 3,1% contro una perdita del 3,5% per le seconde.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.