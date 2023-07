Il governo indiano pubblica il primo elenco di 30 minerali critici

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

La scorsa settimana, il Ministero delle miniere del governo indiano ha pubblicato il suo attesissimo Rapporto del Comitato sull’identificazione dei minerali critici.

Attingendo all’esperienza combinata americana, europea e australiana delle politiche sui materiali critici, il rapporto osservava che una “definizione ideale” di minerali critici nel contesto indiano sarebbe la seguente,

I minerali critici sono quei minerali che sono essenziali per lo sviluppo economico e la sicurezza nazionale, (mentre) la mancanza di disponibilità di questi minerali o addirittura la concentrazione dell’esistenza, dell’estrazione o della lavorazione di questi minerali in poche località geografiche può portare alla vulnerabilità e all’interruzione della catena di approvvigionamento.

Questi minerali sono considerati “critici” poiché dovrebbero svolgere un ruolo sempre più importante nelle economie del futuro, in particolare nell’elettronica ad alta tecnologia, nelle telecomunicazioni, nei trasporti e nelle applicazioni di difesa.

Inoltre, stanno diventando sempre più centrali per le traiettorie net zero che i paesi probabilmente seguiranno.

Il rapporto del governo considera specificamente la difficoltà di estrazione e lavorazione dei minerali, nonché il potenziale di interruzione della catena di approvvigionamento.

Processo di commissione

Copy link to section

Per identificare i minerali critici di importanza strategica, il ministero ha istituito un comitato di sette membri nel novembre 2022.

Durante la preparazione dell’elenco, il comitato ha tentato di gettare le basi per un ecosistema che potesse affrontare molteplici obiettivi, tra cui il sostegno alla crescita economica, alla creazione di posti di lavoro e alla competitività; ricerca, innovazione ed esplorazione; rafforzare i partenariati globali; garantire la sicurezza delle materie prime per le esigenze di difesa del paese; e promuovere la protezione del clima e dell’ambiente.

Di conseguenza, il comitato ha anche studiato la creazione di una catena del valore end-to-end che comprendeva l’esplorazione a monte, l’estrazione a monte, la lavorazione, la raffinazione e la metallurgia, la produzione e le applicazioni industriali e il recupero e il riciclaggio dei materiali.

I minerali sono stati identificati attraverso un processo completo in tre fasi,

Identificato 69 elementi classificati come critici nelle principali economie come Australia, Stati Uniti, Canada, Giappone e Corea del Sud.

Si sono svolti incontri con ministeri preposti a settori di vitale importanza nei settori della produzione e distribuzione di energia, dell’energia atomica, delle energie rinnovabili, dei fertilizzanti, dell’elettronica e dei metalli delle terre rare. Questo passaggio ha consentito al comitato di identificare i minerali più critici nel contesto indiano.

Il comitato ha quindi lavorato “per ricavare un indice di criticità” in consultazione con l’Agenzia internazionale dell’energia e con esperti di ricerca con esperienza nella metodologia dell’Unione europea che ha considerato sia “l’importanza economica che i rischi della catena di approvvigionamento”.

La Commissione europea ha pubblicato il suo primo elenco di minerali grezzi critici nel 2011 e ha continuato ad aggiornarlo ogni 3 anni, fornendo un solido modello per pensare alla sfida in questione.

All’interno di “Importanza economica”, il comitato ha analizzato il potenziale di interruzione, un indice di sostituibilità, il punteggio del moltiplicatore GVA e un indice trasversale.

Il quadro “Supply Risk” ha esaminato questioni di governance tra cui licenze, tassi di riciclaggio a fine vita e potenziale di recupero, dipendenza dalle importazioni e autosufficienza, nonché questioni di sostituibilità.

Nell’elenco finale dei minerali critici, il comitato ha quindi incluso elementi che riteneva sia di elevata “importanza economica”, elevato “rischio della catena di approvvigionamento” e una parte dell’elenco creato nella seconda fase.

Il rapporto ha identificato tre catene di valore ad alto potenziale che erano la tecnologia pulita, la tecnologia dell’informazione e della comunicazione (come i semiconduttori) e la produzione avanzata.

Anche le tecnologie per la difesa e la sicurezza sono state incluse nell’analisi della catena del valore.

Utilizzando questo quadro e tenendo conto di altre variabili come la dipendenza netta dalle importazioni e la posizione di riserva dell’India, il comitato ha identificato 30 minerali critici che sono disponibili nella tabella seguente:

Minerali critici Catena del valore Principali applicazioni Disponibilità in India Antimonio Produzione avanzata; Tecnologia pulita Ritardanti di fiamma, batterie piombo-acido, leghe di piombo, materie plastiche (catalizzatori e stabilizzanti), vetro e ceramica Nessuna riserva comprovata Berillio Produzione avanzata Componenti automobilistici: Trasporti e Difesa Produzione di macchinari, apparecchiature elettroniche e per le telecomunicazioni Non disponibile Bismuto Produzione avanzata Prodotti chimici, farmaceutici, ghisa Non disponibile Cadmio Produzione avanzata Pile, pigmenti, rivestimenti Capacità installata di 913 TPA Cobalto Tecnologia pulita Veicoli elettrici, batterie, leghe resistenti alla corrosione, applicazioni aerospaziali, pigmenti e coloranti Non disponibile Rame Produzione avanzata; Tecnologia pulita Prodotti elettrici ed elettronici, cablaggio elettrico, pannelli solari, industria automobilistica L’offerta domestica è solo il 4% del fabbisogno Gallio TIC Semiconduttori, circuiti integrati, LED Il gallio viene recuperato come sottoprodotto durante la produzione di allumina Germanio Produzione avanzata; Tecnologia pulita; TIC Fibre ottiche, satelliti, celle solari Non disponibile Grafite Tecnologia pulita Batterie, lubrificanti, celle a combustibile per veicoli elettrici Riserve di 9 milioni di tonnellate Afnio Produzione avanzata Superleghe, precursori di catalizzatori, semiconduttori, ossido per reattori ottici e nucleari Si trova nei composti di zirconio prodotti a livello nazionale Indio Produzione avanzata Elettronica (laptop, monitor LED/TV, smartphone) e semiconduttori Non disponibile Litio Tecnologia pulita; Tecnologie per la difesa e la sicurezza Veicoli elettrici, batterie, vetreria, ceramica, produzione di carburanti, lubrificanti Sono state trovate 5,9 milioni di tonnellate di riserve di litio* Molibdeno Produzione avanzata Leghe di acciaio, pigmenti e coloranti, catalizzatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche Non disponibile Niobio Produzione avanzata; Tecnologia pulita Edilizia, Trasporti Non disponibile Nichel Produzione avanzata; Tecnologia pulita; Tecnologie per la difesa e la sicurezza Acciaio inossidabile, pannelli solari, batterie, aerospaziale, applicazioni per la difesa e veicoli elettrici La produzione di solfato di nichel e solfato di cobalto è di 7500 TPA PGE (gruppo del platino) Produzione avanzata Catalizzatore automatico, gioielli, medicina, apparecchiature elettroniche utilizzate dai militari Disponibili circa 16 tonnellate di riserve Fosforo Produzione avanzata Fertilizzante minerale Notevoli riserve disponibili Potassa Produzione avanzata Fertilizzanti chimici, addolcitore d’acqua Oltre il 90% delle riserve sono disponibili in Rajasthan RE Tecnologia pulita; Tecnologie per la difesa e la sicurezza Magneti permanenti per generatori e motori elettrici, catalizzatori, lucidatura, batterie, elettronica, tecnologie per la difesa, settore eolico, tecnologia aeronautica e spaziale Disponibili circa 12 tonnellate di monazite di cui il 55% – 65% sono ossidi di terre rare Renio Produzione avanzata Superleghe, usi aerospaziali e di macchinari, catalizzatori nell’industria petrolifera Non disponibile Selenio Produzione avanzata Elettrolitico, Manganese, Vetro, Pigmenti Attualmente nessuna produzione Silicio Produzione avanzata; TIC Semiconduttori, elettronica e mezzi di trasporto, vernici, leghe di alluminio Produzione dichiarata di 59.000 tonnellate secondo i dati del 2022 Stronzio Produzione avanzata Leghe di alluminio, pigmenti e cariche, vetro, magneti, applicazioni pirotecniche Non disponibile Tantalio Produzione avanzata; Tecnologia pulita Condensatori, Superleghe, Carburi, Tecnologia Medicale Non disponibile Tellurio Tecnologia pulita Energia solare, dispositivi termoelettrici, vulcanizzazione della gomma Nessuna produzione Lattina Produzione avanzata Aerospaziale, edilizia, decorazioni per la casa, elettronica, gioielleria e telecomunicazioni Prodotto come concentrati e metallo in Chhattisgarh Titanio Produzione avanzata; Tecnologia pulita; Tecnologie per la difesa e la sicurezza Applicazioni aerospaziali e della difesa, chimica e petrolchimica, pigmenti, polimeri Gli impianti di spugne di titanio si trovano in Kerala Tungsteno Produzione avanzata Utensili per fresatura e taglio, Utensili per miniere e costruzioni, Catalizzatori e pigmenti, Aeronautica e usi energetici, Carburo di tungsteno Non disponibile Vanadio Produzione avanzata; Tecnologia pulita Leghe, Batterie Riserve stimate di V2O5 di 64.594 tonnellate Zircone Produzione avanzata; Tecnologia pulita Settore manifatturiero chimico ed elettronico di alto valore Ottenuto come sottoprodotto durante l’arricchimento di sabbie minerali pesanti Fonte: Ministero delle Miniere del GoI; * Indagine geologica dell’India

Gestione della dipendenza dall'importazione

Copy link to section

Attualmente, l’India dipende dai paesi partner per una serie di minerali critici. In futuro, i funzionari governativi cercheranno di concentrare gli sforzi sulla diversificazione delle fonti e sulla costruzione di capacità interne per alcuni dei minerali elencati di seguito.

Source: GoI Ministry of Mines; Australia Trade and Investment Comm.

Considerazioni agricole

Copy link to section

Una caratteristica unica della strategia indiana è il peso dato ai fertilizzanti minerali (ad esempio: fosfati di roccia, potassa) per garantire la sicurezza alimentare e risorse sufficienti per il settore agricolo che rappresenta oltre un quinto del PIL.

Inoltre, l’India è il più grande esportatore di riso al mondo, nonché un importante esportatore di grano.

Prossimi passi

Copy link to section

Un rapporto in un importante quotidiano inglese, The Print, ha osservato,

Secondo gli esperti del settore, ancora oggi è stato esplorato solo circa il 10-20 per cento del reale potenziale dell’India rispetto ai minerali critici.

Il rapporto aggiunge,

Il Comitato raccomanda inoltre la creazione di un Centro di Eccellenza per i Minerali Critici (CECM) presso il Ministero delle Miniere. Il Centro di eccellenza aggiornerà periodicamente l’elenco dei minerali critici per l’India e notificherà di volta in volta la strategia sui minerali critici.

Ulteriore,

Il Comitato è del parere che sia necessario svolgere un esercizio statistico dettagliato per il calcolo preciso di vari fattori come l’indice di sostituibilità, l’indice trasversale dei minerali, la dipendenza dalle importazioni, ecc. Pertanto, se ritenuto necessario, può essere costituito un sottocomitato separato dal Ministero delle Miniere di elaborare esclusivamente la formula per sviluppare l’indice di criticità.

Il Segretario del Ministero delle Miniere, Vivek Bhardwaj, ha osservato che tale rapporto ha contribuito a identificare le aree più cruciali per amplificare gli sforzi e ridurre la dipendenza da altri paesi.