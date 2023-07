Con l’ottimismo del mercato delle criptovalute all’inizio della seconda metà del 2023, gli investitori hanno solo una cosa in mente: come posizionarsi per quello che potrebbe essere un mercato rialzista esplosivo. Tra i progetti crypto che offrono maggiori ritorni ci sono quelli attualmente in prevendita.

Alcune vendite di token offrono agli investitori la possibilità di cogliere un’opportunità a prezzi altamente scontati, aiutando il progetto a fornire un prodotto richiesto come fa AltSignals. Finora, gli investitori hanno allocato oltre 1 milione di dollari nel token nativo ASI.

Ecco cosa significa questo successo iniziale mentre la criptovaluta cerca di cementare le basi di un nuovo ciclo rialzista.

Perché gli investitori scelgono AltSignals?

Il progetto AltSignals esiste dal 2017, offrendo un prodotto funzionante a oltre 50.000 membri e più di 3.800 segnali inviati tramite il suo algoritmo proprietario di segnali di trading. Ma il progetto è ora diretto verso un rinnovamento di livello superiore con l’integrazione dell’intelligenza artificiale.

La prevendita offre agli investitori la possibilità di entrare a far parte del nuovo progetto, la cui tabella di marcia include importanti sviluppi che potrebbero aumentare l’entusiasmo di guadagnare reddito passivo mentre l’investimento originale cresce nel tempo.

L’intelligenza artificiale è una grande narrativa e dovrebbe rimanere tale nel breve termine, mentre la criptovaluta è qui per restare. Sfruttando i due elementi, AltSignals potrebbe dominare il settore del trading, con i primi investitori a trarne il massimo vantaggio.

Come utilizza l’IA di AltSignals e come funziona?

L’imminente integrazione dell’IA da parte di AltSignal avviene tramite la piattaforma ActualizeAI, che sfrutterà la potenza dell’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e dell’apprendimento automatico per fornire segnali ancora più accurati ai trader. Il livello AI renderà AltSignals migliore nel tempo attraverso la regressione lineare e la modellazione predittiva.

ASI è il token nativo che garantisce l’accesso ad ActualizeAI e ai segnali di trading basati sull’intelligenza artificiale. I trader avranno accesso in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 agli avvisi e ad altre funzionalità che migliorano l’utilità di ASI, inclusi tornei di trading, staking e governance.

Attualmente, l’indicatore AltAlgo è la tecnologia di trading proprietaria di AltSignals, un algoritmo che consente agli utenti di combinare e moltiplicare i profitti fornendo segnali altamente accurati in tempo reale. Lo strumento sostanzialmente rende semplice per i trader sapere quando acquistare e quando vendere.

Ad esempio, in questo rapporto VIP per i trade spot su Binance, il sistema ha registrato 16 trade vincenti su 17 a gennaio e vantava un rapporto di profitto del 178%. Complessivamente, il tasso di vincita medio è di circa il 64%. Si prevede che l’intelligenza artificiale lo spingerà a una media dell’80% o superiore.

Perché investiresti oggi nel token ASI?

Gli investitori sanno che il rischio fa parte del gioco. Ma notano anche che un grande team e un prodotto sono spesso la differenza tra quei progetti che definiscono i loro settori e quelli che svaniscono nell’oblio dopo l’entusiasmo iniziale.

AltSignals, come notato, è già un progetto di successo che potrebbe diventare la prossima grande novità con la sua integrazione a livello di intelligenza artificiale. Investire nella prevendita potrebbe essere un’opportunità per entrare in anticipo e vedere crescere sia il progetto che l’investimento.

Come acquistare ASI

I token ASI sono disponibili in prevendita per i primi investitori. Attualmente, i token vengono venduti per ETH o USDT al prezzo di 0,015$ per token.

Per acquistare ora, è necessario andare alla pagina di prevendita di AltSignals [qui] e collegare un wallet supportato: quelli consigliati sono MetaMask per desktop e Trust Wallet per utenti mobili. I token acquistati verranno distribuiti al termine della prevendita.

Quanto può salire il prezzo del token ASI nel 2023?

Una eventuale traiettoria di prezzo al rialzo prevista per l’ASI dipenderà anche dallo sviluppo generale dell’ecosistema. Abbiamo il lancio della versione beta di ActualizeAI nel prossimo trimestre, una pietra miliare chiave che probabilmente incoraggerà gli investitori. Bisogna tenere in considerazione anche la dinamica delle criptovalute e l’intelligenza artificiale, settore in cui si prevede che entreranno alcuni giganti della tecnologia come Microsoft e Nvidia.

Come evidenziato nella roadmap, il trading si aprirà quando ASI entrerà in funzione sui principali scambi di criptovalute più avanti nel terzo trimestre. Questo potrebbe essere il primo di molti fattori che influenzano il prezzo del token in futuro. In particolare, la quotazione sugli exchange potrebbe innescare una nuova domanda, portando a un aumento dei prezzi man mano che Binance e Bybit aggiungono supporto.

Il prezzo del token ASI dovrebbe aumentare durante la fase di prevendita, passando da 0,012$ a 0,02274$. A quel punto offrirà quasi il 90% di guadagni e quindi potrebbe esplodere quando verrà lanciato ufficialmente sul mercato aperto. I potenziali obiettivi di prezzo a breve termine sono compresi tra 0,5$ e 1$ alla fine del 2023 e nel 2024.

La prevendita ASI è destinata ad entrare nella fase 2, dove il prezzo aumenterà a 0,01875$. Scopri di più prima di investire.