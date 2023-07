Bank of America alza il dividendo trimestrale: “non è un problema bambino”

Giovedì, Bank of America Corp (NYSE: BAC) ha aumentato il dividendo trimestrale di circa il 9,0%. Le sue azioni sono ancora in calo al momento della scrittura.

Bank of America è in trattative con la Fed

Copy link to section

Il colosso dei servizi finanziari ha aumentato oggi il suo dividendo del terzo trimestre da 22 centesimi a 24 centesimi, il che si traduce in un rendimento di circa il 3,3%.

A giugno, lo stress test annuale della Fed ha confermato che disponeva di capitale sufficiente per superare una grave recessione. Tuttavia, la Bank of America ha sostenuto di avere effettivamente più denaro di quanto suggerito dalla banca centrale.

Giovedì, l’istituto di credito con sede a Charlotte ha dichiarato di essere in trattative con la Federal Reserve sulle discrepanze nei risultati dello stress test annuale e sulla sua valutazione interna.

Bank of America Corp pubblicherà i risultati finanziari del secondo trimestre il 17 luglio.

CFRA è rialzista sulle azioni Bank of America

Copy link to section

Rispetto al suo massimo da inizio anno, le azioni di Bank of America sono attualmente in ribasso di oltre il 20% che, secondo un analista CFRA, è un’opportunità per acquistare un nome di qualità con un forte sconto.

Spiegando la sua visione rialzista sulla banca d’investimento, Ken Leon ha detto oggi su ” Squawk Box ” della CNBC:

Guarda le prestazioni operative del primo trimestre o anche del secondo trimestre, li vediamo anno dopo anno con entrate e guadagni molto più elevati. Bank of America sta eseguendo. Non è un bambino problematico nelle grandi banche.

Il consenso è che la Bank of America guadagni 85 centesimi per azione nel suo attuale trimestre fiscale rispetto ai 73 centesimi per azione di un anno fa. La scorsa settimana, Dick Bove, un veterano analista bancario, ha criticato questa banca per il suo problema da 100 miliardi di dollari, come riportato da Invezz qui.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.