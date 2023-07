Fai attenzione all’estrapolazione ingenua dei precedenti cicli di Bitcoin per le previsioni dei prezzi delle criptovalute

Non mi piace il termine “il prossimo mercato rialzista” quando guardo ai mercati delle criptovalute. Idem per “crypto winter” e, peggio ancora, “se guardiamo ai cicli precedenti”.

Le criptovalute potrebbero aver attraversato violenti alti e bassi in passato, e potrebbero farlo in futuro, ma dobbiamo essere diligenti con presupposti generali che i cicli precedenti si ripeteranno. Prendi il grafico sottostante, ad esempio, che sovrappone l’attuale ciclo dei prezzi di Bitcoin (a partire dal 2021) al ciclo 2013-2017 e al ciclo 2017-2021. Varianti popolari di questo grafico sono spesso condivise nello spazio e citate come inevitabili presagi di un futuro apprezzamento del prezzo.

È un grafico seducente e che accende l’immaginazione di qualsiasi detentore di Bitcoin una volta che lo vede. È facile vedere come tale analisi guadagni tale trazione (senza nemmeno menzionare il seguito già di culto che molte criptovalute guadagnano).

Tuttavia, ci sono una serie di evidenti problemi con questo e con ogni altro confronto di questa natura. Per essere chiari, non credo che Bitcoin aumenterà mai più come ha fatto in passato (lo faccio), né penso che i cicli precedenti siano del tutto irrilevanti, ma penso che le previsioni e le previsioni temporali derivate da questi cicli precedenti sono spesso fuorvianti, per tre importanti ragioni.

Misura di prova

Copy link to section

Il principio più basilare e spesso violato in tutte le statistiche è l’errore della dimensione del campione. Bitcoin è durato appena un minuto, il primo blocco minato dall’enigmatico Satoshi Nakamoto nel gennaio 2009, con il primo scambio online a metà del 2010. Tredici anni di dati sui prezzi sono davvero sufficienti per trarre conclusioni concrete?

Non solo, ma una grossa fetta di quei tredici anni è arrivata quando gran parte del mondo finanziario non aveva idea di cosa fosse questo divertente denaro di Internet, rendendo gran parte della sua storia in gran parte irrilevante quando lo si valuta oggi rispetto alla costruzione di modelli o alla formulazione di previsioni su futuri movimenti di prezzo. Questo ci porta al passo falso numero due…

Liquidità

Copy link to section

La liquidità nei mercati dei Bitcoin è attualmente molto bassa. E questo è oggi, nel 2023. Tornando indietro di cinque anni, i mercati erano ancora più sottili, quando Bitcoin era un asset estremamente di nicchia, lontano dalla fase mainstream. La transizione dell’asset da giocattolo di culto ad attività finanziaria in buona fede è arrivata, come ci si aspetterebbe, con un’intera gamma di infrastrutture: dalle borse, alle società minerarie quotate in borsa, ai trust (e forse presto agli ETF) e così via. Con tutto questo è arrivata una maggiore liquidità.

Sembra quindi un’enorme portata trarre conclusioni concrete dai movimenti dei prezzi di Bitcoin almeno prima del 2017. I cicli di dimezzamento sono spesso indicati come punti di riferimento qui, e mentre l’improvvisa riduzione del rilascio di nuova offerta ha indubbiamente un impatto sull’offerta- rapporto di domanda e quindi il prezzo, così fa l’altro lato di questa equazione: la domanda.

Faccio solo fatica a vedere come i primi giorni della storia del trading di Bitcoin abbiano molta rilevanza per oggi, anni durante i quali oltre il 70% del trading si svolgeva su una borsa (Mt Gox) e il prezzo oscillava violentemente su base giornaliera (non che ancora non si verifica, come mostra il grafico successivo). La liquidità è uno dei fattori più importanti nel determinare il prezzo di qualsiasi asset e la liquidità di Bitcoin è cambiata drasticamente nella sua breve storia fino ad ora.

La liquidità è stata inesistente per diversi anni. Possiamo davvero dare peso ai movimenti dei prezzi da un periodo in cui un grosso ordine di acquisto potrebbe lanciare un’enorme candela verde, o un paio di vendite rapide mandano in tilt l’intero grafico? Per i primi anni della storia del trading di Bitcoin, è esattamente quello che è successo.

La fine della più grande corsa al toro della storia

Copy link to section

L’ultimo fattore che credo sia il più trascurato quando si valutano i precedenti cicli di Bitcoin è il seguente: Bitcoin non ha mai sperimentato un mercato ribassista nell’economia in generale.

Bitcoin è stato lanciato nel gennaio 2009, all’indomani del Great Financial Crash. Un riferimento ai salvataggi bancari è persino contenuto nel codice del blocco Genesis minato da Satoshi Nakamoto.

Due mesi dopo questo lancio, e con Bitcoin non ancora scambiato su un mercato, il mercato azionario ha toccato il fondo. Da allora, fino al picco prima del 2022, l’ S&P 500 si è moltiplicato di 7 volte e il Nasdaq è balzato di 13 volte.

Quindi, Bitcoin è stato lanciato nell’ambiente di mercato perfetto: quasi esattamente al fondo del mercato azionario, davanti a uno dei mercati rialzisti più lunghi ed esplosivi della storia, dove quasi tutti gli asset sotto il sole sono aumentati di valore.

Naturalmente, uno dei principali motivi alla base di tutto ciò sono stati i tassi di interesse. I tassi sono stati mantenuti vicino allo zero per la maggior parte di questo periodo, facilitando denaro a buon mercato e un’ondata di apprezzamento degli asset rischiosi. Bitcoin era su quelle risorse per cavalcare felicemente quell’onda.

E poi è arrivato il 2022. L’inflazione dilagante è emersa come risultato di una stampa di denaro aggressiva, una pandemia irripetibile, problemi della catena di approvvigionamento e una guerra in Europa che ha soffocato il mercato dell’energia. Le banche centrali sono state costrette ad aumentare i tassi di interesse, ponendo fine alla festa in modo enfatico. Non solo, ma il ciclo di rialzo dei tassi è stato il più veloce nella storia moderna, con i tassi ora superiori al 5% negli Stati Uniti, la pausa del mese scorso è stata la prima volta che i tassi non sono stati aumentati da marzo 2022.

L’anno scorso ha quindi rappresentato la prima volta nella breve storia di Bitcoin che ha sperimentato qualcosa di diverso da un effervescente mercato rialzista per gli asset di rischio. Attualmente sta anche assistendo al concetto di un tasso di interesse (materiale) per la prima volta, con tassi prossimi allo zero (o addirittura negativi) per il resto della sua giovane vita.

Questo clima macro contrastante ha invalidato tanti modelli predittivi per Bitcoin, come le dichiarazioni di un “superciclo”, o il modello stock-to-flow di Plan B (anche se sono ancora incuriosito da quest’ultimo e credo che abbia implicazioni interessanti, ma questo è per un altro giorno). E deve semplicemente essere considerato quando si attinge a cicli precedenti per prevedere i futuri movimenti dei prezzi.

Pensieri finali

Copy link to section

Il punto è che, quando mettiamo insieme tutti questi fattori – la minuscola dimensione del campione, l’inversione di liquidità e il primo ambiente di mercato ad alto interesse / ribasso della vita di Bitcoin – evidenzia quanta attenzione deve essere prestata quando si attinge al passato di Bitcoin performance allo scopo di prevedere l’azione futura dei prezzi.

Certo, ci sono bocconcini interessanti da prendere (e ne utilizzo diversi nella mia analisi), ma questa è una risorsa che si è letteralmente trasformata da un oscuro esperimento in un angolo remoto di Internet in una risorsa finanziaria tradizionale. Allo stesso tempo, l’economia mondiale è cambiata in modo altrettanto drammatico, dalla GFC da brividi alle ossa al notevole mercato rialzista al cigno nero di tutti i cigni: la pandemia COVID.

Per l’ultima volta, non dirò neanche per un secondo che Bitcoin non si rialzerà, proprio come ha fatto in passato. Ma estrarre ciecamente schemi dai cicli passati senza considerare tutto ciò che è accaduto da allora e l’ambiente durante il quale si sono verificati tali schemi, nella migliore delle ipotesi sembra fuorviante.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.