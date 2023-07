Michael Wolf non “vede gli utenti passare da Twitter a Thread”

Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) ha aperto questa mattina in verde dopo aver lanciato “Threads” – una nuova app che spera possa competere con Twitter (leggi di più).

Threads è davvero il killer di Twitter?

La multinazionale vuole offrire un’alternativa agli utenti di Twitter che non sono del tutto contenti di Elon Musk.

Ma Michael Wolf, l’amministratore delegato di Activate, è convinto che è improbabile che la nuova app danneggi materialmente Twitter. Spiegando perché in un’intervista alla CNBC ieri sera, ha detto:

Devono convincere gli influencer che rappresentano il 10% della base di utenti di Twitter e rappresentano il 90% di tutti i tweet. Quelle persone non si muovono così in fretta. Quindi, non vedo utenti passare da Twitter a Thread.

Wolf si aspetta che “Threads” sia una piattaforma social che coesisterà semplicemente con Twitter poiché i due hanno casi d’uso diversi.

Jim Cramer si aspetta che Twitter perda

Il rovescio della medaglia, tuttavia, il famoso investitore Jim Cramer si aspetta che Threads dia filo da torcere a Twitter. Questa mattina a “ Squawk on the Street ”, ha detto:

Penso che Twitter perderà qui. Qualunque cosa Twitter possa fare, Zuckerberg può fare di meglio. È nel business per vincere. Threads è facile da usare, è amichevole e le persone dicono cose carine.

Non vale nulla qui che Threads abbia già superato i 15 milioni di iscrizioni entro 12 ore dal suo lancio.

L’app incentrata sul testo è disponibile in più di 100 paesi, ma non nell’UE e in Irlanda, dove Meta Platforms ha deciso di non lanciarla a causa di problemi normativi. Il meta stock è attualmente in aumento del 135% rispetto all’inizio dell’anno.