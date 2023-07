Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Mentre i mercati delle criptovalute stanno reagendo ai più ampi timori di rialzi dei tassi di interesse e ai venti contrari normativi legati al settore con un calo, il sentiment è ancora ampiamente positivo dopo i commenti di questa settimana di Larry Fink, CEO di BlackRock, Inc. (NYSE: BLK).

Nel frattempo, Chancer sta guardando il segno di 1 milione di dollari nella sua prevendita poiché il progetto crypto mira a interrompere i mercati predittivi. Il progetto è a metà strada verso questo obiettivo solo poche settimane dopo il lancio della sua vendita di token $CHANCER.

BlackRock emerge come il principale catalizzatore rialzista

Copy link to section

Dopo che BlackRock ha agitato i mercati con la sua recente richiesta di un ETF spot su Bitcoin, il CEO dell’azienda ha aggiunto al crescente slancio rialzista definendo Bitcoin un asset internazionale e un dollaro digitale.

Le osservazioni di Fink sono probabilmente incentrate sulla spinta del gestore patrimoniale da 9 trilioni di dollari per portare sul mercato il primo ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti. In particolare, sono arrivati dopo che il Nasdaq ha archiviato nuovamente la proposta ETF del colosso di Wall Street, nominando Coinbase come l’exchange di criptovalute con cui hanno un accordo di condivisione della sorveglianza del mercato. [Leggi di più].

Durante l’intervista con Fox Business, Fink ha affermato che gli investitori potrebbero considerare Bitcoin come una copertura contro l’inflazione. Crede inoltre che l’ulteriore digitalizzazione dell’oro attraverso Bitcoin sia stata positiva per il mercato, con le criptovalute che probabilmente rivoluzioneranno il sistema finanziario globale.

Implicazioni per Chancer?

Copy link to section

Gli analisti affermano che BlackRock e altre importanti società finanziarie che puntano a una presenza nelle criptovalute potrebbero galvanizzare l’ingresso di denaro istituzionale nel settore. Con milioni di clienti e una presenza globale, la posizione pro-cripto delle aziende e il possibile successo con un ETF spot sono evidenziati come fattori che potrebbero alimentare il prossimo mercato rialzista.

Ma soprattutto, è la realizzazione del potere e dei vantaggi della blockchain e della criptovaluta nel plasmare il futuro della finanza e degli investimenti. Man mano che la blockchain sconvolge vari settori, l’utilità degli asset sottostanti viene alla ribalta, offrendo molto di più ai possessori durante l’adozione.

Chancer è pronto per questo tipo di traiettoria data la sua prevista interruzione del settore delle scommesse. E con il ciclo rialzista probabilmente nelle fasi iniziali, la prevendita di $CHANCER potrebbe offrire una grande opportunità agli investitori che acquistano il token all’attuale prezzo basso di soli 0,01$ per token.

Cos’è Chancer?

Copy link to section

Chancer è una piattaforma di mercati predittivi basata su blockchain in fase di sviluppo. Il progetto delinea un nuovo modello di scommesse decentralizzato destinato a rivoluzionare il settore tramite un’app peer-to-peer (P2P) rivoluzionaria.

Il punto di forza della piattaforma è l’uso della tecnologia blockchain per dare agli utenti il controllo sui loro mercati di scommesse. Rimuove quel potere dai bookmaker centralizzati, il che significa che gli utenti non devono affrontare i vincoli che ostacolano le piattaforme di scommesse tradizionali.

Un utente su Chancer è la propria “casa”, che stabilisce le regole da seguire e i mercati a cui partecipare, che possono essere qualsiasi cosa, a condizione che ci sia un risultato chiaro per una scommessa. Potrebbe trattarsi di sport globali o della lega di baseball locale, o di elezioni, attività di club locali e così via.

Il token $CHANCER alimenterà la piattaforma e funzionerà sulla Binance Smart Chain. La fornitura totale è di 1.500.000.000, di cui il 65% disponibile durante la prevendita.

Oltre a dare ai titolari l’accesso all’ecosistema, il token offrirà molteplici vie attraverso le quali i titolari potranno beneficiare della sua utilità. Ciò include la possibilità di condividere le proprie previsioni con la comunità globale e aumentare le potenziali vincite e puntate per guadagnare premi in quanto aiutano a garantire un vero decentramento per la piattaforma di scommesse social online.

Scopri di più su Chancer qui.

La prevendita è un buon momento per investire in $CHANCER?

Copy link to section

Le prevendite offrono agli investitori l’opportunità di acquistare un progetto imminente ma promettente. I prezzi durante la prevendita sono generalmente molto scontati, il che significa che gli investitori li ottengono a livelli che potrebbero essere 10 volte o più inferiori rispetto a quando il token verrà quotato su altri exchange.

La prevendita di Chancer, che dura solo poche settimane, sta riscuotendo un enorme interesse da parte degli investitori a causa di ciò. Sono stati venduti circa 59,3 milioni di $CHANCER, raccogliendo oltre 593.000$. Come notato in precedenza, il token ha attualmente un prezzo di 0,01$. Tuttavia, si prevede che il suo valore aumenterà durante le 12 fasi della prevendita e raggiungerà 0,021$. L’obiettivo è raccogliere 15 milioni di dollari.

Vuoi acquistare $CHANCER? Scopri come e altro sulla loro pagina di prevendita.