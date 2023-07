Il lancio di Chancer tramite una prevendita è stato accolto con entusiasmo dagli investitori. Appena un mese dal lancio della prevendita di Chancer, gli investitori hanno acquistato token per un valore di oltre 615.560$. L’interesse per il token Chancer (CHANCER) era previsto, vista la popolarità delle scommesse. Tuttavia, per Chancer, la promessa è dare alle scommesse una nuova prospettiva attraverso la blockchain. Ciò ha visto gli investitori affrettarsi ad accumulare CHANCER prima che il suo prezzo salga nelle fasi successive della prevendita o dopo la quotazione in borsa.

Chancer dà il benvenuto a una nuova era delle scommesse

Chancer è un’applicazione di mercato predittivo basata su blockchain peer-to-peer (P2P). La piattaforma consente agli utenti di creare mercati di scommesse su qualsiasi evento e invitare altri per le previsioni.

Ad esempio, prevedi che il candidato X vincerà un’elezione e vuoi creare una scommessa su di essa. Crei un mercato di scommesse P2P personalizzato e inviti un amico a scommettere sul risultato. Allo stesso modo, gli investitori possono aderire ai mercati predittivi creati da altri.

Con la possibilità di creare mercati di scommesse personalizzati, Chancer offre agli investitori flessibilità su ciò su cui possono scommettere, a differenza dei tradizionali mercati predittivi. Inoltre, gli investitori possono creare le proprie quote e regole per il mercato delle scommesse senza essere vincolati dalle restrizioni dei bookmaker.

CHANCER è un buon investimento?

Pensa a qualsiasi tipo di scommessa esistente in tutto il mondo. La verità è che le scommesse sono piuttosto popolari e si tratta di uno dei settori in più rapida crescita. Il mercato globale delle scommesse sportive, il più popolare, è stato valutato a 81,03 miliardi di dollari nel 2022. Il valore dovrebbe salire a 167,50$ miliardi entro il 2030. Significa che un progetto come Chancer, che offre al mondo delle scommesse una nuova proposta di valore, ha una possibilità crescere e tornare alla grande per gli investitori.

Ma Chancer non è progettato solo per le scommesse. Piuttosto, è un investimento, che conferisce agli investitori diversi modi per guadagnare. Le scommesse e le vincite su previsioni accurate sono alcuni dei modi in cui CHANCER offre valore. Consentendo agli utenti di scommettere su quasi tutto, Chancer apre opportunità per gli investitori che potrebbero essere bloccati dai tradizionali mercati delle scommesse.

Utilizzando la piattaforma Chancer, gli investitori possono anche puntare il token nativo per un reddito passivo o generare ricompense di mercato dai loro mercati P2P. Ci sono opportunità per condividere la piattaforma e guadagnare CHANCER attraverso una funzione Share2Earn. L’ampia gamma di casi d’uso e il potenziale di guadagno rendono Chancer una valida opportunità di investimento.

Il token CHANCER raggiungerà 0,1 BUSD entro il 2024?

Il prezzo attuale di CHANCER è di 0,01 BUSD nella prima fase della prevendita. Il prezzo dovrebbe aumentare nelle successive prevendite, con il prossimo prezzo a 0,011 BUSD.

Affinché CHANCER raggiunga un valore di 0,1 BUSD, il suo prezzo deve aumentare del 1.000% rispetto al prezzo corrente. Tali aumenti di prezzo sono testimoniati quando i token sono quotati negli scambi. Questo è quando la domanda sale alle stelle mentre il token sblocca liquidità da un pool più ampio di investitori.

Dalla roadmap del progetto di Chancer, la quotazione del token inizierà nel terzo trimestre del 2023, quando il token debutterà su Uniswap. Gli investitori potrebbero iniziare a assistere a significativi aumenti di prezzo da quel momento, il che significa che il token ha la possibilità di raggiungere 0,1 BUSD nel 2024. Tuttavia, per previsioni prudenziali, uno 0,1 BUSD potrebbe essere troppo ambizioso in quanto il token deve quotarsi su più scambi per vedere enormi aumenti di valore.

È il momento giusto per acquistare CHANCER?

Il prezzo di CHANCER è ancora basso visto che il token è in prevendita. Quando il token termina la prevendita, il valore sarà aumentato. Sono previsti ulteriori aumenti quando le liste dei token saranno sui principali exchange. Acquistare CHANCER ora potrebbe essere l’occasione giusta per acquistare il token a una valutazione bassa e avere accesso anticipato alla piattaforma di scommesse P2P.