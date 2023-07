I prezzi delle criptovalute sono rimasti piuttosto stabili nelle ultime settimane. Bitcoin è rimasto leggermente al di sopra del livello di resistenza a 30.000$, mentre la capitalizzazione di mercato totale di tutte le valute digitali è rimasta sopra 1,2 trilioni di dollari. Questo è un segno che le criptovalute sono estremamente resistenti in mezzo a grandi sfide.

La resilienza delle criptovalute continua

Copy link to section

Le criptovalute hanno affrontato grandi sfide negli ultimi 13 mesi. La Terra e il suo ecosistema sono crollati nel maggio dello scorso anno, causando perdite per oltre 40 miliardi di dollari. Poco dopo, Celsius e Voyager Digital sono crollati.

L’altro grande crollo nel settore delle criptovalute è stato FTX, l’allora secondo più grande scambio di criptovalute per valutazione. È crollato nel novembre dello scorso anno, causando perdite per miliardi di dollari. Fortunatamente, la nuova gestione ha lavorato per cambiare il marchio e riavviare l’exchange.

La sfida più recente nel settore delle criptovalute sono state le normative. A giugno, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha deciso di citare in giudizio Binance e Coinbase, due dei maggiori player al mondo. Mentre le criptovalute sono diminuite dopo la causa, da allora la maggior parte di esse è balzata a due cifre.

Anche Bitcoin e altre criptovalute sono rimaste resilienti dopo che la Federal Reserve ha assunto il tono più aggressivo degli ultimi anni. Ha spostato i tassi di interesse da quasi zero durante la pandemia a oltre il 5%.

Non è chiaro se il prezzo di Bitcoin continuerà a salire. Come ho scritto qui, Bitcoin deve superare il massimo da inizio anno in un ambiente ad alto volume per continuare la tendenza rialzista. Sebbene abbia formato un modello di bandiera rialzista, ha anche creato un doppio massimo, che di solito è un segno ribassista.

La vendita di token AltSignals continua

Copy link to section

Una delle migliori notizie sulle criptovalute è stato il recente successo della vendita di token di AltSignals. Gli sviluppatori hanno recentemente concluso la prima fase della vendita di token in cui hanno raccolto oltre 1 milione di dollari.

Ora sono passati alla seconda fase della vendita del token in cui sono stati raccolti oltre 1,1 milioni di dollari. La seconda fase è completa quasi al 50%. In particolare, gli acquirenti della prima fase della vendita di token hanno visto il valore dei loro token aumentare del 25%. Il token viene venduto a 0,01875 USDT e gli sviluppatori lo aumenteranno del 12% nella parte successiva della vendita.

AltSignals è un’azienda leader nei servizi finanziari che si sta orientando verso l’ intelligenza artificiale in rapida crescita industria. È già un’azienda redditizia con migliaia di clienti da tutto il mondo.

La società fornisce segnali di day trading su criptovalute, forex e altre attività finanziarie. Questi segnali provengono dall’analisi tecnica tradizionale. Ora, gli sviluppatori stanno passando all’intelligenza artificiale, che ritengono sia un approccio migliore alle previsioni.

Pertanto, la vendita di token ASI è una parte importante di questa transizione. Una volta completata, la piattaforma diventerà un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) in cui i titolari voteranno per questioni chiave e prenderanno una parte dei profitti.

Inoltre, i possessori di token ASI otterranno più funzionalità nel suo ecosistema. Gli investitori professionisti con oltre 50.000 token otterranno funzionalità come un accesso completo allo strumento Actualize AI, liste di controllo illimitate e la possibilità di guadagnare entrate passive dai token. Puoi leggere di più su AltSignals in questo white paper.

Quindi, AltSignals è un buon acquisto? Investire in token di prevendita è sempre una cosa rischiosa poiché il settore non è ancora regolamentato. Pertanto, dovresti fare attenzione prima di acquistare il token poiché il valore può crollare a zero. Tuttavia, c’è anche la possibilità che salga alle stelle, come abbiamo visto con altri token come Pepe e Keke. Puoi acquistare il token ASI qui.