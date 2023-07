L’India si muove per assicurarsi le forniture di pomodori; Potenziali misure per preservare l’accessibilità del riso

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Un rapporto pubblicato oggi da LiveMint ha rilevato che Bloomberg, la rinomata società finanziaria, software, dati e media, è stata informata da alcune persone che l’India stava considerando di limitare l’80% delle esportazioni di riso.

È importante notare che il giornale non è stato in grado di verificare questa storia al momento della stesura.

La storia arriva sulla scia di un aumento dell’inflazione alimentare a causa di monsoni ritardati, segnalazioni di caldo estremo, risultati di produzione insufficienti, attacchi di parassiti, superficie in calo e altri casi di interruzioni dell’approvvigionamento.

Nei dati CPI di ieri pubblicati dal Ministero delle statistiche e dell’attuazione del programma, governo indiano, l’inflazione alimentare è rimbalzata al 4,6% su base annua per giugno 2023, rispetto al 3,3% di maggio 2023, che era al minimo di 18 mesi.

I prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati nettamente del 2,2% su base mensile.

L’inflazione alimentare è una componente particolarmente importante dell’indice CPI indiano perché rappresenta oltre il 54% del paniere, che è notevolmente superiore a quello della maggior parte delle economie avanzate.

Sebbene l’inflazione rimanga ben all’interno della fascia di tolleranza del 4% (+/-) 2% della Reserve Bank of India, il numero di ieri ha superato le aspettative del mercato, invertendo anche quattro mesi consecutivi di calo dell’inflazione al consumo.

Con la possibilità di modelli meteorologici imprevedibili in arrivo, così come l’impennata dei prezzi dei cereali (13% su base annua) e dei legumi (11% su base annua), è probabile che i funzionari siano preoccupati per la suscettibilità della popolazione più ampia a livelli elevati di cibo inflazione.

Se il governo sta prendendo in considerazione questa mossa, mirerebbe a mantenere i prezzi del riso gestibili per i consumatori.

Fattori globali

L’India è attualmente il più grande esportatore di riso al mondo, rappresentando circa il 40% della quota di mercato globale.

Il grafico sottostante mostra i volumi venduti dai principali esportatori a partire dal 2022/23.

Source: Statista

Sfortunatamente, secondo il June All Rice Price Index della FAO, i prezzi globali del riso sono già notevolmente elevati.

Source: FAO All Rice Price Index (2014-2016 = 100)

Ciò è in parte dovuto al forte appetito dei principali importatori come la Cina e le Filippine, dove i governi hanno continuato a immagazzinare chicchi di riso a un ritmo accelerato quest’anno.

In secondo luogo, continuano a persistere le preoccupazioni relative al rischio per la produzione mondiale di riso dovuto all’emergere di condizioni meteorologiche sfavorevoli per El Niño.

Il grafico sottostante mostra i volumi acquistati dai principali importatori a partire dal 2022/23.

Source: Statista (2022/23)

Anche i prezzi di altri alimenti di base sul mercato internazionale sono aumentati dallo scoppio della guerra Ucraina-Russia.

Gli economisti di CareEdge Ratings notano anche,

Guardando al futuro, la vendita di grano e riso dalle scorte di riserva del governo tramite aste Open Market Sale Scheme (OMSS) potrebbe aiutare a raffreddare i prezzi al dettaglio di riso, grano e atta (farina di frumento).

Politica del pomodoro

Date le preoccupazioni che i prezzi dei pomodori possano accelerare ulteriormente (essendo aumentati del 64% su base sequenziale nel rapporto CPI di ieri), il governo centrale ha adottato misure per frenare la minaccia di una maggiore inflazione alimentare.

I funzionari hanno ordinato a importanti cooperative come la National Agricultural Cooperative Marketing Federation (NAFED) e la National Cooperative Consumers Federation (NCCF) di acquistare pomodori da stati in eccedenza e ad alta produzione come Andhra Pradesh e Karnataka per consentire la ridistribuzione a livello nazionale nelle aree che affrontano gravi carenze.

Al momento, le città hanno la priorità in base all’aumento assoluto dei prezzi al dettaglio durante l’ultimo mese.

Questo è applicabile solo per le località in cui il costo ha superato il costo medio di tutta l’India, che secondo quanto riferito dal governo centrale lunedì si è attestato a ₹ 104,38 per chilogrammo ($ 1,27 al tasso di cambio attuale).

In alcune località, i prezzi raggiungevano ₹ 200 al chilogrammo ($ 2,44 al tasso di cambio attuale).

I politici sperano che i prezzi si raffredderanno probabilmente ad agosto dopo la raccolta dei raccolti di pomodori freschi nel Maharashtra e nel Madhya Pradesh.

Osservazioni aggiuntive

Secondo un rapporto delle Nazioni Unite dell’aprile 2023, l’India è ora il paese più popoloso del mondo.

Con un sesto della popolazione mondiale residente nel paese, i funzionari hanno dovuto adottare alcune misure per garantire l’accessibilità alimentare per i consumatori e il mantenimento di un potere d’acquisto più ampio.

Resta da vedere se il governo intraprenderà ulteriori azioni per sostenere le scorte di riso nazionali.