AltSignals ha raccolto quasi 1,2 milioni di dollari nella sua prevendita di token, con forti narrazioni per criptovalute e intelligenza artificiale chiave per l’interesse degli investitori.

Nel frattempo, il mercato delle criptovalute ha visto un interesse minore dopo che i rialzisti hanno spinto i prezzi più in alto in seguito alla sentenza di un giudice statunitense che ha dato una vittoria parziale a Ripple nel suo caso contro la SEC. Sebbene XRP rimanga ampiamente rialzista con guadagni di oltre il 55% nell’ultima settimana, Bitcoin ed Ethereum mantengono livelli chiave.

Analisti su Bitcoin, previsione dei prezzi di Ethereum a causa della scarsa liquidità

Gli analisti affermano che l’azione a forma di V osservata nel mercato delle criptovalute potrebbe essere l’inizio di una lenta macinazione in condizioni instabili. Vedono i prossimi mesi simili all’azione di mercato pre-rialzista del 2016 e del 2019-2020.

Il calo di Bitcoin ai minimi di 29.700$ e di Ethereum a 1.875$ si è rispecchiato nelle principali altcoin. Ma il mercato delle criptovalute è rimbalzato rapidamente al di sopra dei livelli chiave in un’azione a forma di V alimentata dalla pressione degli acquisti durante le ore di trading asiatiche di martedì mattina.

Gli analisti di mercato di Greeks.live indicano una bassa liquidità, uno scenario con prezzi soggetti a picchi e ripresa a forma di V. Questo perché con i prezzi vincolati in intervalli ristretti, un piccolo slancio in entrambe le direzioni può determinare cali significativi o bruschi rimbalzi.

Axel Adler Jr., analista di dati presso la piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant, dice di Bitcoin:

“Il prezzo di Bitcoin è rimasto all’interno di uno stretto corridoio negli ultimi tre mesi, e questo può essere spiegato da diversi fattori chiave: detentori a breve termine, minatori e volatilità. Tutti questi fattori insieme formano il quadro attuale del mercato Bitcoin, dove il prezzo sembra essere “bloccato” in un intervallo ristretto. Tuttavia, come sempre con le criptovalute, i cambiamenti possono verificarsi molto rapidamente, quindi investitori e trader dovrebbero monitorare attentamente le metriche on-chain per rimanere informati sui cambiamenti del mercato.”

La piattaforma di dati on-chain e finanziari Glassnode sottolinea che, nonostante le attuali prospettive di prezzo, una serie di parametri suggeriscono un “afflusso di capitale lento ma costante” in BTC. Anche allora, la previsione è per condizioni di mercato instabili che potrebbero assomigliare ai movimenti storici dei prezzi durante i periodi ribassisti nel 2016 e nel 2019-2020.

Cosa significa questo per AltSignals, un nuovo progetto che vede un enorme interesse per la sua prevendita di token? Il miglior punto di partenza è capire cos’è questo progetto e cosa offre.

Cos’è AltSignals?

AltSignals è una piattaforma di trading che offre ai trader l’accesso ai principali segnali di trading in modo che sappiano quando acquistare o vendere azioni, forex e criptovalute tra gli altri asset sul mercato. La società offre attualmente il suo algoritmo di trading a più di 50.000 trader e oltre 1.500 abbonati VIP.

La piattaforma è stata un successo sin dal suo lancio nel 2017. Tuttavia, il team sta cercando di aggiungere un nuovo livello alimentato dall’intelligenza artificiale (IA), rinnovando l’algoritmo di trading proprietario AltAlgo per quello che potrebbe diventare il nuovo standard del trading IA.

ActualizeAI è quel nuovo livello, che attingerà al machine learning e all’elaborazione del linguaggio naturale per aumentare sia l’accuratezza che la redditività delle negoziazioni per i titolari del token nativo $ASI. L’utilità del token per $ASI include l’opportunità di guadagnare dallo staking, dai tornei di trading e dai premi per il supporto della governance che aiuta la piattaforma a crescere.

Parlando di $ASI, la prevendita è stata aperta poche settimane fa e potrebbe essere esaurita nelle prossime settimane man mano che gli investitori che cercano di attingere al livello AI si riversano nel progetto.

L’intelligenza artificiale è una narrativa forte per AltSignals

Lo scenario è che AltSignals si trova a un bivio chiave tra due tendenze calde nel mercato di oggi: la criptovaluta e l’IA.

Con quest’ultimo che dovrebbe essere all’inizio di quello che potrebbe essere un salto tecnologico e il primo “qui per restare”, le previsioni per AltSignals sono che il raggiungimento dei traguardi di ActualizeAI potrebbe coincidere con un periodo di enormi guadagni per il suo token basato sull’intelligenza artificiale.

In particolare, gli aumenti di prezzo per ASI potrebbero coincidere con proiezioni come quella di Morgan Stanley, che ha recentemente previsto che Microsoft (NASDAQ: MSFT) potrebbe vedere fino a 90 miliardi di dollari di entrate AI entro il 2025. Anche Meta, Google e Nvidia stanno scommettendo molto su AI.

Previsione dei prezzi di AltSignals: ASI può raggiungere 10$ entro il 2025?

Mentre il prezzo di prevendita ASI salirà a 0,02274$ entro la fine della quarta fase, il periodo tra il terzo trimestre del 2023 e il secondo trimestre del 2024 potrebbe vederlo scambiare al rialzo e raggiungere livelli chiave. Le date importanti sono quelle in cui ASI verrà quotato sui principali exchange di criptovalute (storicamente i token esplodono quando quotati su scambi come Binance e Coinbase) e quando ActualizeAI verrà lanciato al pubblico.

Se le condizioni di mercato si allineano e la domanda di token ASI rimane elevata, i suoi possibili prezzi potrebbero raggiungere 1$ entro la fine del 2023. Da qui, gli obiettivi di 5$- 10$ alla fine del 2024 e all’inizio del 2025 si materializzerebbero. Ciò significherebbe un movimento di 5x, 10x dal livello psicologico di 1$, non raro nel mercato delle criptovalute, in particolare durante un mercato rialzista.