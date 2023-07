Bitcoin in ritardo rispetto all’oro nonostante l’indebolimento del dollaro: un’analisi di Bitcoin, oro e USD

Il dollaro continua a essere martellato.

Dopo aver dominato praticamente ogni valuta durante la pandemia di COVID, l’indice DXY, che misura la forza del biglietto verde rispetto a un paniere di valute principali, ha raggiunto il massimo ventennale nel quarto trimestre dello scorso anno. Da allora, tuttavia, ha perso il 12,5% del suo valore.

Il calo arriva mentre l’inflazione continua a raffreddarsi, con i dati più recenti sull’IPC che mettono l’inflazione su base annua al 3%. Mentre l’inflazione core rimane un po’ più vischiosa, il mercato sta comunque scommettendo che uno dei cicli di rialzo dei tassi più veloci della storia recente stia finalmente giungendo al termine.

Perché il dollaro si è comportato così bene durante la pandemia? Il dollaro si rafforza in tempi di incertezza perché le correlazioni vanno a una in caso di crisi, mentre c’è una fuga verso la sicurezza mentre gli investitori si ritirano sulla curva del rischio. E non esiste asset più sicuro della valuta di riserva globale, quindi il dollaro prende piede in periodi così turbolenti. Nel grafico successivo, ho tracciato la performance del dollaro tra il 1972 e il 2022 evidenziando i periodi di recessione, dimostrando la sua solida performance durante tali flessioni.

Sebbene gli ultimi due anni non siano quantificabili come recessione, il clima turbolento che è derivato dall’inflazione dilagante e dall’impennata dei tassi di interesse (per non parlare di una pandemia globale che accade una volta nella generazione e di tutte le ricadute economiche su misura che ha comportato) ha causato incertezza di massa. Questo a sua volta ha aumentato l’attrattiva del dollaro.

Inoltre, il ritmo più veloce dei tassi di interesse negli Stati Uniti rispetto a molte nazioni in tutto il mondo ha incoraggiato il flusso di capitali nel biglietto verde. Ma con l’inflazione che si è raffreddata e il mercato scommette che il ciclo di rialzi dei tassi si sta avvicinando alla conclusione, il clima è cambiato e il dollaro si è ritirato di conseguenza.

In che modo le altre attività sono influenzate dal dollaro?

Copy link to section

Tutto questo è relativamente semplice, ma cosa significa per altre risorse?

Bene, come accennato in precedenza, il dollaro è la valuta di riserva globale, il che significa che è anche la linfa vitale del sistema finanziario globale. In tal modo, gli effetti sono diffusi. Se guardiamo al classico esempio dell’oro, un dollaro in calo significa che ci vogliono più dollari per acquistare la stessa quantità di oro (e viceversa). Quindi tendiamo a vedere l’oro salire quando il dollaro scende, anche se potrebbe non avere nulla a che fare con l’oro stesso.

Nel grafico successivo, ho tracciato la correlazione tra l’indice del dollaro e l’oro nell’ultimo anno, che mostra una forte relazione negativa nell’intervallo da -0,8 a -0,9 per gran parte del periodo (sebbene con un recente indebolimento).

Diamo ora un’occhiata a Bitcoin, l’aspirante migliore amico dell’oro. Di seguito ho aggiunto la relazione di Bitcoin con l’indice del dollaro nel grafico precedente. Vediamo un modello simile ma è più incline a periodi di volatilità e interruzioni periodiche nella relazione. Con Bitcoin molto più volatile come asset rispetto all’oro, e dati i numerosi scandali cripto-specifici (Terra, Celsius, FTX ecc.) dell’anno scorso, questo non sorprende.

In generale, anche se la relazione potrebbe non essere così simbiotica come lo è per l’oro, è corretto affermare che nell’ultimo anno c’è stata una correlazione in qualche modo negativa tra Bitcoin e dollaro. Inoltre, il modello ha seguito la correlazione dell’oro.

Fino a questa settimana, cioè. Nella coda del grafico precedente, l’oro e il rapporto di Bitcoin con l’oro si sono mossi in direzioni opposte. Ho ingrandito questo lasso di tempo qui sotto per mostrarlo in modo più dettagliato:

Perché Bitcoin sta svendendo a causa della debolezza del dollaro?

Copy link to section

Questo ci porta a una scoperta interessante: perché Bitcoin non viene sostenuto da questo dollaro più debole? L’oro è salito del 2,4% nell’ultima settimana, approfittando del calo del dollaro. D’altra parte, Bitcoin è effettivamente sceso leggermente, il che va contro tendenza.

In verità, non sono davvero sicuro del motivo per cui l’attività di acquisto sia stata contenuta. Forse gli acquirenti hanno fatto la loro parte dopo la sentenza XRP della scorsa settimana, e sono riluttanti ad accumularsi ulteriormente mentre il mercato trova le sue basi. Ma questa è una teoria traballante nella migliore delle ipotesi.

Anche guardando i minatori nel grafico successivo, possiamo vedere che stanno scaricando Bitcoin piuttosto che acquistando, cosa che hanno fatto dall’inizio del mese. Sembra che, per qualsiasi motivo, non ci siano tanti acquirenti là fuori nell’ultima settimana rispetto al normale, e la pressione di vendita non è stata assorbita da un indebolimento del dollaro.

Per essere chiari, questo è tutt’altro che allarmante e un evento del tutto benigno. La mia sensazione istintiva è che questo sia semplicemente un ritardo estivo, che ha avuto la tendenza a vedere anche l’attività di trading più bassa nei mercati Bitcoin in passato.

Ad ogni modo, è un piccolo bocconcino interessante. La relazione tra oro, Bitcoin e dollaro è sempre affascinante da tracciare poiché incorpora così tante macro e così tante variabili intriganti, quindi vale la pena tenerla d’occhio. Se la tendenza continua a deviare, può essere giustificata un’analisi più approfondita. Ma per ora, va bene supporre che si tratti solo di acquirenti che si prendono una piccola pausa estiva e una piccola anomalia.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.