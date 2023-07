Netflix Inc (NASDAQ: NFLX) afferma che la crescita degli abbonati ha superato le aspettative con un margine enorme nel secondo trimestre. Le sue azioni sono ancora in calo del 5,0% nel trading esteso.

Netflix condivide in ribasso le prospettive di entrate

Il titolo sta principalmente rispondendo alle indicazioni sulle entrate che sono arrivate al di sotto delle stime di Street.

Netflix prevede entrate per 8,52 miliardi di dollari nel suo terzo trimestre finanziario. In confronto, gli analisti erano a $ 8,66 miliardi. Tuttavia, Alex Kantrowitz di Big Technology ha dichiarato su ” Closing Bell ” della CNBC:

La storia di Netflix è che sta facendo le mosse giuste come azienda per esistere e prosperare in questa economia. Ha avuto quattro delle più alte iscrizioni giornaliere dopo [condivisione password]. È stato enorme per loro.

Sul fronte degli utili, il gigante dello streaming vede 3,52 dollari per azione nel terzo trimestre, meglio dei 3,23 dollari per azione previsti.

Netflix batte la strada nella crescita degli abbonati

Netflix ha aggiunto ben 5,9 milioni di abbonati nel trimestre appena concluso. Gli esperti avevano previsto solo 1,82 milioni di aggiunte. Secondo Kantrowitz:

Il 20% delle nuove iscrizioni arriva tramite ad-tier. Stanno ottenendo una certa crescita da esso, li vedremo monetizzarlo. È un’altra fonte di entrate incrementali per Netflix.

Il colosso dei mass media ha affermato che il suo livello supportato da pubblicità ha accumulato finora oltre 5,0 milioni di abbonati. Ha inoltre confermato i piani per estendere la condivisione a pagamento ai restanti paesi dopo il suo successo già in oltre 100 paesi.

Ancora più importante, la società con sede in California ha dichiarato che aggiungerà un numero simile di abbonati netti a pagamento nel suo trimestre in corso come ha fatto nel secondo trimestre. Da inizio anno, le azioni Netflix sono aumentate di oltre il 50% al momento della scrittura.

Cifre notevoli nel rapporto sugli utili del secondo trimestre di Netflix

Guadagnato $ 1,49 miliardi rispetto a $ 1,44 miliardi di un anno fa

Anche gli utili per azione sono saliti da $ 3,20 a $ 3,29

I ricavi sono aumentati del 2,7% su base annua a 8,19 miliardi di dollari

Il consenso è stato di $ 2,85 per azione su $ 8,29 miliardi di entrate

Il flusso di cassa libero è balzato a una mascella perdendo $ 1,3 miliardi

In una lettera agli azionisti di oggi, Netflix ha attribuito la forza del secondo trimestre al suo livello di annunci e alla condivisione delle password. Kantrowitz ha aggiunto:

Do molto merito alla gestione di Netflix. Come azienda, hanno eseguito perfettamente il playbook in termini di ciò che dovevano fare, dove si trovavano e dove dovevano arrivare.

Netflix alza la sua guida per il flusso di cassa gratuito

La società quotata al Nasdaq ha anche alzato le sue prospettive per il flusso di cassa libero per l’intero anno a $ 5,0 miliardi poiché prevede di spendere meno per i contenuti nel 2023, in parte perché Hollywood è attualmente in sciopero.

Sono posizionati molto meglio in quanto hanno una buona scorta di spettacoli e film stranieri. C’è un sacco di reality. Possono prosperare su quelli mentre il resto dei concorrenti capisce cosa mettere sui loro siti.

Mercoledì, Netflix ha eliminato il suo piano di streaming di base negli Stati Uniti e nel Regno Unito per attirare più utenti verso il livello pubblicitario.

Wall Street ha attualmente un rating di consenso “sovrappeso” sulle azioni Netflix.

