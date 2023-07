Gli investimenti relativi a Bitcoin hanno sovraperformato Bitcoin, ma rimangono alternative inferiori

Bitcoin è esploso nella coscienza mainstream negli ultimi anni. Nonostante ciò, per molte istituzioni e altri attori finanziari, può essere difficile possedere direttamente l’asset, principalmente per motivi normativi e di conformità.

Questo cambierà nel tempo ed è parte del motivo per cui c’è così tanto clamore intorno alle richieste spot di ETF, che finora sono state ripetutamente negate dalla SEC. Sebbene per alcuni non sia possibile acquistare direttamente Bitcoin e impegnarsi in un’autocustodia sicura, ci sono altri modi attraverso i quali è possibile avere un’esposizione a Bitcoin.

È interessante notare che quest’anno molti di questi mezzi hanno sovraperformato Bitcoin. Tuttavia, ciò non significa che investire in essi non sia un errore se è possibile anche acquistare l’asset stesso.

Quest’anno i wrapper di Bitcoin stanno sovraperformando l’asset sottostante

Alcuni degli investimenti più popolari relativi a Bitcoin sono presentati nel grafico sottostante. Con Bitcoin che ha restituito l’81% finora quest’anno, è stato superato da tutte e quattro le alternative.

Oppure, per presentare i rendimenti YTD uno accanto all’altro:

Va anche notato che abbiamo omesso il ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), che la SEC ha approvato nell’ottobre 2021. BITO ottiene esposizione a Bitcoin attraverso i futures su Bitcoin, con l’autorità di regolamentazione che indica che ritiene che i prodotti basati sui futures offrano una maggiore protezione degli investitori.

Tuttavia, gli ETF sui future soffrono di dover rinnovare i contratti future, il che significa che c’è più errore di tracciamento. Oltre alle commissioni, ciò ha portato BITO a sottoperformare Bitcoin di quasi il 3% nella prima metà di quest’anno. Se la curva del contango diventa più ripida in futuro, anche quella divergenza potrebbe aumentare.

In breve, non c’è assolutamente alcun motivo per possedere BITO se si può possedere Bitcoin, a meno che i rendimenti leggermente inferiori (che possono sommarsi nel lungo periodo!) non valgano la convenienza per quanto riguarda l’evitare l’autocustodia o la possibilità di fare trading tramite il proprio conto broker.

Tuttavia, ci sono opzioni molto peggiori di BITO. Nonostante la sovraperformance finora quest’anno, il Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) è uno di questi. Questo è un trust piuttosto che un ETF, il che significa che gli investitori non possono riscattare il Bitcoin sottostante, facendo sì che il trust venga scambiato con uno sconto o un premio rispetto al suo NAV.

Quando questo fondo è stato lanciato, inizialmente veniva scambiato a premio, ma la situazione è cambiata quando le opzioni concorrenti sono arrivate online e la domanda di GBTC è diminuita. Lo sconto è sceso fino al 50% all’indomani del crollo di FTX a novembre, poiché sono sorte domande anche sulla sua società madre Digital Currency Group, che è anche la società madre della piattaforma di criptovalute Genesis, che ha dichiarato bancarotta dopo essere stata coinvolta in la tempesta Bankman-Fried.

Da allora lo sconto si è ridotto al 25%, poiché aumenta la speranza che il trust abbia maggiori probabilità di essere convertito in un ETF, a seguito della sfilza di domande presentate alla SEC nell’ultimo mese. La conversione in un ETF dovrebbe cancellare la maggior parte dello sconto.

Nonostante la rinnovata speranza di conversione, il fondo è stato un disastro per tutti gli investitori. Uno sconto del 25% è un enorme abisso, soprattutto considerando che l’asset sottostante, Bitcoin, è ancora del 55% al di sotto del suo picco di novembre 2021, aggiungendo la beffa al danno. Il fondo sta persino affrontando una causa legale da parte di alcuni investitori che affermano di aver travisato la probabilità che sarebbe stato convertito in un ETF.

MicroStrategy e società di estrazione di Bitcoin

È interessante notare che, se analizziamo la correlazione dei principali investimenti relativi a Bitcoin con Bitcoin finora quest’anno, MicroStrategy arriva a un incredibilmente alto 0,86.

La società ora possiede oltre 152.333 Bitcoin, pari a 1 su 128 Bitcoin attualmente in circolazione, ovvero lo 0,78%. In sostanza, questa è quindi ora una holding di Bitcoin, la sua gigantesca scorta aiuta a spiegare la sua forte correlazione.

In verità, è anche difficile argomentare MicroStrategy su Bitcoin. Non solo ci sono altri fattori qui (rimane un’azienda tecnologica!), Ma le invettive religiose borderline di Michael Saylor non sono esattamente ciò che vuoi vedere come azionista. Anche per i fan di Bitcoin, non molti erano d’accordo con il suo consiglio di ipotecare la tua casa per acquistare Bitcoin (all’epoca era scambiato a $ 50.000, quindi si spera che non molti lo ascoltassero). Non è del tutto chiaro quale sia la visione a lungo termine, a parte il semplice possesso di Bitcoin.

L’asset più performante quest’anno è stato l’ETF Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI), che ha guadagnato il 267% rispetto all’81% di Bitcoin. Ciò è in linea con quanto ci saremmo aspettati, poiché i titoli minerari hanno mostrato molta più volatilità rispetto a Bitcoin. In breve, se Bitcoin sale, le azioni minerarie salgono di più, e se Bitcoin scende, le azioni minerarie scendono di più.

L’anno scorso, i minatori sono stati assolutamente martellati. La loro caduta è stata esacerbata dal loro rifiuto di monetizzare i loro Bitcoin, che guadagnano convalidando ogni blocco di transazioni. Nel grafico successivo, possiamo vedere che le loro riserve in termini di Bitcoin sono state relativamente stabili durante tutto il mercato rialzista, tuttavia sono aumentate vertiginosamente in termini di USD quando il prezzo di Bitcoin è esploso. Dimostra che non hanno capitalizzato l’aumento dei prezzi vendendo le loro riserve, e invece hanno mantenuto i loro Bitcoin.

Sebbene si possa applaudire la convinzione, ciò ha aumentato la loro esposizione al prezzo e quindi aumentato il rischio di queste società. Un’altra cattiva notizia è il tasso di hash in continua crescita: sebbene ottimo per la sicurezza di Bitcoin e la salute a lungo termine della rete, significa che i minatori richiedono maggiori quantità di energia per ricevere le stesse entrate (la regolazione della difficoltà si adatta automaticamente per garantire blocchi vengono ancora estratti a intervalli prestabiliti di circa dieci minuti). Con l’anno scorso che ha portato anche una grave crisi energetica, il prezzo dell’elettricità è salito, il che significa che i minatori sono stati colpiti due volte più duramente, con entrate in calo sul lato Bitcoin e costi in aumento sul lato energetico.

Quindi, il rischio con le azioni minerarie di Bitcoin è elevato e rappresentano un’opportunità di investimento diversa rispetto a Bitcoin, anche se saranno sempre legate al destino di quest’ultimo.

Questo ci porta a Coinbase, la finale degli investimenti. Essendo uno scambio di criptovalute negli Stati Uniti, quest’anno Coinbase è stato coinvolto nella repressione normativa. Nonostante ciò, ha registrato guadagni impressionanti per gli investitori, con un aumento del 186% finora quest’anno. Ma con una correlazione di soli 0,59 nello stesso lasso di tempo, chiaramente non è un buon sostituto del Bitcoin. Non solo, ma anche dopo il rialzo di quest’anno, Coinbase è ancora quasi tre quarti al di sotto del suo prezzo IPO. Con una causa intentata dalla SEC il mese scorso, le acque agitate si prospettano.

È anche allettante chiedersi cosa farebbe un ETF spot per Coinbase. Sebbene sia innegabilmente positivo per l’industria nel suo complesso, e quindi per Coinbase, l’esistenza di un ETF spot allontanerebbe alcuni utenti dagli scambi? Se il clima normativo attorno a Coinbase è ancora confuso quando l’ETF viene finalmente approvato, forse vale la pena prenderlo in considerazione. Ad ogni modo, Coinbase è ovviamente altamente correlato al prezzo di Bitcoin, ma è un’azienda in sé e quindi è un investimento separato.

Tutto sommato, non c’è ancora nulla che replichi davvero Bitcoin. Mentre Coinbase e MicroStrategy sono società a sé stanti e molti investono in queste per ragioni diverse dal semplice Bitcoin, come fanno con le azioni minerarie, la presenza del Grayscale Trust e dell’ETF sui futures BITO evidenzia perché c’è domanda per un ETF spot.

L’ETF sui futures BITO si avvicina di più alla replica dei rendimenti di Bitcoin, ma la sua sottoperformance è ancora notevole. È inevitabile che arrivi il giorno di un ETF spot approvato, e quindi tale sottoperformance dovrebbe (principalmente) dissiparsi. Ma per ora, se uno vuole ottenere un’esposizione a Bitcoin e ha la possibilità di accedervi direttamente, niente batte la cosa reale.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.