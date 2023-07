Mike Maloney osserva il “rifiuto della curva a S” dello standard del dollaro USA

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Per molti anni, Mike Maloney, autore e fondatore di GoldSilver.com, è stato un leader di pensiero vocale nella discussione globale sul denaro sonoro.

In particolare, si aspetta che le valute fiat, incluso il dollaro USA, vengano svalutate rispetto a denaro reale come oro e argento.

Valuta contro denaro

Secondo lo US Currency Education Program (CEP), gestito dal Federal Reserve Board, le banconote da un dollaro comprendono il 75% di cotone e il 25% di lino.

Quindi, cosa conferisce al dollaro così tanto potere oltre a quello di un normale misto di cotone e lino?

Le valute, o valute fiat, derivano la loro legittimità dall’emittente.

Non sono legati a una quantità o sostanza di valore relativamente stabile e continuano a fluttuare liberamente.

Il dollaro USA, ad esempio, è emesso e sostenuto dall’autorità del governo degli Stati Uniti.

La credibilità del governo degli Stati Uniti, le sue istituzioni e persino il suo potere militare si combinano per mantenere il valore del dollaro nel mercato locale e globale.

Tuttavia, ciò implica che il grado di accettazione del dollaro dipende fortemente dalla qualità della gestione del governo, dalla rilevanza delle sue istituzioni e dagli inevitabili cambiamenti nel più ampio panorama socio-politico-economico in cui esso esiste.

Alla luce di tutti questi fattori, nessun governo nella storia è stato in grado di mantenere costantemente il valore percepito del proprio equivalente misto cotone-lino, in particolare se utilizzato come valuta di riserva.

Per ulteriori informazioni su “Come il dollaro è diventato quello che li domina tutti”, i lettori possono visitare questo articolo .

Dato che il sostentamento dello status di una valuta è quindi almeno in parte una funzione della natura umana, l’urgenza politica di solito supera la prudenza economica, accelerandone la caduta.

Di conseguenza, senza eccezioni, le valute legali alla fine non sono in grado di mantenere il loro valore agli occhi del mercato.

Il denaro, invece, è diverso.

La sua fonte di credibilità elude ampiamente l’intervento umano, il che significa che le azioni del governo, dei politici e delle istituzioni diventano significativamente meno rilevanti.

Le principali forme di “denaro reale” nel corso della storia umana includono l’oro e l’argento, che hanno costantemente mantenuto il loro valore per migliaia di anni.

Una moneta d’oro usata in epoca romana sarebbe ancora preziosa oggi.

D’altra parte, il ducato veneziano, ad esempio, era una delle principali valute di riserva per tutto il XIII secolo, ma se trovassi una di quelle monete oggi, non potresti spenderla nel tuo negozio di alimentari locale.

È vero che anche con la moneta i cicli a breve termine possono far variare il valore di mercato, ma a lungo termine la moneta mantiene l’energia economica e non va mai a zero (a differenza delle valute).

Infatti, le variazioni sono spesso considerate un segno che le valute fiat stanno fluttuando e non il valore dei metalli preziosi.

Pertanto, l’oro e l’argento sono spesso visti come denaro reale a causa della loro riserva di proprietà di valore.

Come discusso, questo non è il caso delle valute fiat e alimenta l’aspettativa di Maloney che il dollaro perderà inevitabilmente il suo “privilegio esorbitante” come valuta di riserva globale.

“Rifiuto della curva a S”

Nel suo romanzo del 1926, The Sun Also Rises, scrivendo su come si va in bancarotta, Ernest Hemingway scrisse notoriamente: “Gradualmente e poi all’improvviso”.

Questa è la base della nozione di Mike Maloney di “rifiuto della curva a S”.

La curva a S è un grafico ampiamente utilizzato per rappresentare il ritmo di vari processi.

In termini di adozione, ciò significherebbe che l’accettazione di qualcosa di nuovo inizia molto lentamente, costruisce una massa critica, quindi accelera improvvisamente fino a raggiungere un livello di adozione molto elevato e quindi inizia a rallentare.

Ciò è stato visto attraverso l’adozione di nuove tecnologie, che inizialmente appaiono lente, difficili e poco promettenti fino a quando non c’è una rapida accelerazione come nel caso del microonde, di Internet e del telefono cellulare.

Maloney condivide questa meravigliosa immagine per illustrare questo punto.

Nell’immagine sopra, è chiaro quanto possa essere rapida l’adozione, con il passaggio alle automobili probabilmente quasi impercettibile nei primi anni del 1900 prima che esplodesse e cambiasse la città in modo irriconoscibile.

Perché il parallelo con la tecnologia, chiedi?

Bene, le valute e il denaro sono essenzialmente proprio questo.

Immagazzinano energia economica e consentono transazioni anche tra parti sconosciute, in tutto il mondo, istantaneamente o nel tempo.

Questo processo tradizionale della curva a S è ciò che Maloney descrive come attualmente in atto per l’adozione di un’alternativa al dollaro.

Anche se oggi il dollaro rimane centrale nel sistema economico globale, questo sta sicuramente cambiando, a causa delle crescenti preoccupazioni circa la capacità e la volontà incontrollata degli Stati Uniti di sanzionare altri paesi, nonché altre questioni problematiche come la minaccia di deflussi di capitali e la fluttuazione del tasso di cambio.

Per quei lettori che desiderano approfondire alcune di queste preoccupazioni, nel febbraio 2023 ho scritto un pezzo intitolato “Nessuna esclusione di colpi mentre la Cina lancia un assalto frontale all’egemonia del dollaro americano”, disponibile su Invezz.

Il rovescio della medaglia

Mentre la ricerca di un mezzo di scambio alternativo prende slancio, Maloney ha coniato il termine “rifiuto della curva a S”, che vede come lo specchio opposto dell’adozione della curva a S.

Un’alternativa al dollaro o un nuovo sistema di scambio è progettato per ridurre la dipendenza dal biglietto verde.

In altre parole, il dollaro viene sostituito, nella misura della nuova adozione.

Lavorando su questo presupposto e riflettendo la famosa frase di Hemingway, Maloney si aspetta che il dollaro in opposizione alla curva a S verticale subirà un lento declino, prima di assistere a un improvviso crollo a favore come principale unità monetaria del mondo.

Ciò contrasta con i recenti commenti di Janet Yellen, secondo cui il dollaro sarebbe diminuito, ma avrebbe continuato a farlo gradualmente nel corso di decenni.

Il commento ai suoi commenti è disponibile in un articolo di Invezz intitolato “7 recenti sviluppi che potrebbero aver messo alla prova la fiducia di Janet Yellen nel dollaro”.

Torniamo ai soldi veri

Allora, da dove vengono i soldi veri in tutto questo?

Maloney osserva che il mondo, guidato dai BRICS, è ansioso di allontanarsi dalla morsa che il biglietto verde comanda sui mercati internazionali, verso un sistema più stabile e in gran parte indipendente dall’interferenza politica.

Per fare ciò, diversi paesi hanno chiesto un sistema valutario basato sull’oro, ispirato al gold standard o gold exchange standard in uso fino al 1971.

Come ha detto magnificamente il professor Harold James del Dipartimento di Storia dell’Università di Princeton,

Nixon ha reciso il legame millenario tra denaro e metalli preziosi.

La pazienza del mondo con un sistema fluttuante mentre gli Stati Uniti sono al timone si è notevolmente ridotta e continua a farlo.

La forma esatta che questo nuovo sistema potrebbe assumere deve ancora essere determinata e molto probabilmente questo processo sarà materialmente promosso al vertice BRICS nell’agosto 2023.

Quantità di moto nei fattori della curva a S inversa

Maloney ha indicato alcuni degli sviluppi chiave che mostrano che la curva a S inversa sta prendendo piede.

Pochi inviti

Dallo scoppio della guerra in Ucraina, Vladimir Putin è stato il nemico numero uno per la maggior parte dei paesi della NATO.

Nel marzo 2023, la Corte penale internazionale dell’Aia, nei Paesi Bassi, ha emesso un mandato di arresto nei confronti del presidente russo per i suoi presunti crimini di guerra in Ucraina.

Nonostante questo fatto e l’immensa pressione esercitata dalle potenze occidentali sul Sudafrica, il paese ha esteso un invito formale a Putin e ha fornito l’immunità diplomatica in modo che possa partecipare alla prossima conferenza BRICS.

Il significato di questo evento non può essere sopravvalutato e rappresenta un potente gesto simbolico, che segnala il declino del controllo delle autorità occidentali.

Questo calo di influenza va di pari passo con il declino del favore del dollaro USA.

PAPSS

La African Export-Import Bank (Afreximbank) è stata istituita tre decenni fa, ma ha assunto un nuovo significato strategico nell’aiutare l’allontanamento del continente dal biglietto verde.

L’organizzazione insieme al Segretariato dell’Area di libero scambio continentale africana (AfCFTA) ha sviluppato il Pan African Payment and Settlement System (PAPSS), per consentire il pagamento transfrontaliero istantaneo nelle valute locali.

Questa nuova infrastruttura ha lo scopo di inaugurare un’era in cui i paesi di tutta l’Africa possono commerciare tra loro senza ricorrere al mercato del dollaro.

Il presidente keniota, William Ruto, avrebbe detto:

Non siamo contro il dollaro USA; vogliamo solo fare trading molto più liberamente.

In un altro importante sviluppo, PAPSS e l’African Stock Exchanges Association (ASEA) hanno firmato un protocollo d’intesa per un’ulteriore collaborazione e promuovere l’infrastruttura di capitale in tutta l’Africa.

Tuttavia, rimangono delle sfide, in particolare in termini di sviluppo di mercati obbligazionari profondi per supportare la liquidità in varie valute.

L’India diventa globale

L’Unified Payments Interface (UPI) dell’India, una tecnologia innovativa sviluppata dalla National Payments Corporation of India (NPCI), è un sistema di pagamento mobile a finestra singola che consente trasferimenti di denaro senza soluzione di continuità tra più banche, liberamente e istantaneamente.

Con la crescente rete economica dell’India e beneficiando della più grande diaspora del mondo, l’UPI si è spostata oltre i confini nazionali ed è stata ampiamente adottata in altri paesi.

L’aggiunta più recente all’elenco dei paesi che ora ospitano le strutture UPI è la Francia, dove il sistema dovrebbe essere operativo entro la fine dell’anno.

Altri paesi in cui sono già disponibili UPI o meccanismi di pagamento basati su UPI includono Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Oman, Giappone, Singapore, Hong Kong, Malesia, Taiwan, Tailandia, Filippine, Vietnam, Cambogia, Corea del Sud, Bhutan e Nepal.

Questo è un passo cruciale verso l’internazionalizzazione delle valute sfidanti come la rupia indiana.

Yuan nelle transazioni transfrontaliere della Cina

In un approfondimento intitolato “Il cambiamento nella matematica della valuta di riserva del RMB”, è stato notato,

In una sorprendente inversione di tendenza, lo yuan ha superato il biglietto verde nelle transazioni transfrontaliere cinesi nel marzo 2023, rappresentando il 48,4% di tutte le transazioni, mentre il dollaro è sceso al 46,7%.

L’incredibile velocità dell’adozione dello yuan nell’ultimo decennio ha colto di sorpresa il dollaro.

Naturalmente, il dollaro rappresenta ancora la quota maggioritaria delle transazioni forex globali, ma il suo calo nei confronti dei flussi valutari cinesi rimane molto significativo.

Allo stesso tempo, gli accordi bilaterali in RMB sono aumentati nel 2023 e includono paesi partner come,

…Brasile, Argentina, Kazakistan, Bangladesh, Pakistan e Laos, e sta cercando di rendere operative nuove linee in Medio Oriente.

Inoltre, diversi rapporti indicano che il governo argentino ha rimborsato parte di un prestito del FMI in yuan, che è una delle cinque valute liberamente utilizzabili e può essere utilizzata per regolare gli obblighi con l’organismo internazionale.

Un nuovo blocco commerciale?

In un articolo datato 13 luglio 2023, Alasdair Macleod, responsabile della ricerca per Goldmoney, una rete di depositari e investitori di metalli preziosi, ha scritto :

Sta anche iniziando a sembrare che ci sarà un’altra proposta nell’agenda di Johannesburg, per fondere SCO, EAEU e BRICS in un blocco commerciale sovradimensionato. In termini di popolazione e PIL combinati a parità di potere d’acquisto, supera già la metà del mondo, facendo impallidire l’alleanza occidentale…

La SCO fa riferimento all’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, mentre l’EAEU è la Commissione dell’Unione economica eurasiatica.

Inoltre, notizie recenti suggeriscono anche che l’elenco dei 36 paesi partecipanti che dovrebbero essere al vertice BRICS dal 22 al 24 agosto 2023, si è ampliato a 41, indicando che il “rifiuto della curva a S” potrebbe essere all’opera contro il dollaro.

Maloney ha aggiunto che poiché la fornitura annuale di oro è relativamente fissa,

È impossibile per loro creare una valuta sostenuta dall’oro a questi prezzi… la soluzione è raddoppiare, triplicare o quadruplicare il prezzo dell’oro (in un futuro non così lontano).

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.