Il prezzo delle azioni Blackstone forma una croce d’oro: aggiornamento del rating, aumento del 10%.

La ripresa del prezzo delle azioni di Blackstone (NYSE: BX) ha preso piede dopo che la società ha pubblicato ottimi risultati finanziari. Le azioni sono salite a un massimo di $ 108 giovedì, il livello più alto dal novembre dello scorso anno. È aumentato di oltre il 51% dal livello più basso di quest’anno.

Le attività hanno raggiunto $ 1 trilione

Blackstone ha avuto una buona performance negli ultimi dieci anni. Per prima cosa, nel 2008 il totale delle attività in gestione (AUM) della società ammontava a oltre 88 miliardi di dollari. Ora hanno raggiunto un livello record di oltre 1 trilione di dollari.

Di conseguenza, le sue entrate sono cresciute negli ultimi mesi. Il fatturato totale è passato da 6,5 miliardi di dollari nel 2013 a oltre 8 miliardi di dollari. Il suo anno migliore è stato il 2021, quando le sue entrate sono salite a oltre $ 21 miliardi.

Blackstone ha pubblicato giovedì risultati finanziari contrastanti. Le sue entrate sono state di oltre $ 2,35 miliardi, circa il 43,4% in meno rispetto a quanto realizzato nello stesso periodo dell’anno scorso. La cifra delle entrate è stata di circa $ 51,66 milioni inferiore alle stime.

Gli afflussi totali di Blackstone sono aumentati di $ 30 miliardi nel secondo trimestre e di oltre $ 158 miliardi negli ultimi 12 mesi. Questa crescita è stata guidata dalla sua attività di credito privato. Ora ha quasi 200 miliardi di dollari in polvere secca.

Blackstone è in una posizione forte per il futuro. Per prima cosa, la società ha ora oltre 200 miliardi di dollari in polvere secca che inizierà a distribuire man mano che le condizioni di mercato miglioreranno. Inoltre, ci sono segnali che gli affari societari stiano tornando alla ribalta con il calo dell’inflazione.

Per Blackstone, il più grande catalizzatore è il suo patrimonio totale in crescita poiché la società guadagna la maggior parte dei suoi soldi dalle commissioni. E queste commissioni sono solitamente legate al suo patrimonio totale. Soprattutto, la società sta espandendo la propria attività nel settore assicurativo a bassa volatilità e nel credito privato. In una dichiarazione, Jon Gray della società ha dichiarato :

“Nel canale assicurativo da 40 trilioni di dollari, gestiamo oggi 174 miliardi di dollari. Gli afflussi da questo canale sono stati di oltre 7 miliardi di dollari nel secondo trimestre, con oltre 4 miliardi di dollari dai nostri quattro maggiori clienti”.

Previsioni del prezzo delle azioni Blackstone

Il prezzo delle azioni Blackstone ha registrato un forte trend rialzista negli ultimi mesi. Il titolo si è spostato al di sopra del livello psicologico chiave a $ 100,21 (massimo di febbraio). Ancora più importante, le azioni hanno formato una croce d’oro, quando le medie mobili (MA) a 50 e 200 giorni fanno un crossover rialzista.

Pertanto, le azioni probabilmente continueranno a salire mentre gli acquirenti mirano al prossimo punto di resistenza chiave a $ 118,25 (massimo 3 giugno 2022). Questo prezzo è superiore di circa il 10% rispetto al prezzo attuale.

