Vitalik Buterin di Ethereum identifica “problemi importanti” con Worldcoin

Il mercato delle criptovalute si è svegliato con alcune notizie molto positive lunedì mattina in seguito all’annuncio ufficiale di Worldcoin di aver lanciato il suo token nativo WLD. Il token è decollato e ha registrato un aumento del prezzo del 70% pochi minuti dopo il suo lancio e diversi scambi si sono già messi in fila per quotare il token.

Sebbene il token WLD abbia creato alcune interessanti opportunità di trading, la maggior parte delle principali criptovalute tra cui Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Ripple (XRP) è rimasta in rosso. BTC è sceso del 2,32%, Ethereum è sceso dell’1,25% e XRP è sceso del 5,71% nonostante l’impatto positivo della vittoria contro la SEC statunitense.

Cos’è Worldcoin e come funziona?

Worldcoin è stata fondata da Sam Altman, CEO di OpenAI. È progettato per fornire un “passaporto digitale” che consenta ai proprietari di dimostrare di essere umani e non robot. Utilizza Orbs, dispositivi che scansionano il bulbo oculare di una persona per generare un World ID, per ottenere questo risultato.

Tuttavia, il fondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha avvertito che ci sono rischi significativi nella corsa allo sviluppo di uno di questi passaporti digitali, ma ha aggiunto che un sistema di prova della personalità efficiente e affidabile, come Worldcoin, “sembra molto prezioso”.

Quali problemi ha Buterin con il design di Worldcoin?

Il co-fondatore di Ethereum è preoccupato per la privacy e la scansione dell’iride. Buterin teme che ciò possa raccogliere molte più informazioni di quanto sembri inizialmente, come il sesso, l’etnia e persino condizioni mediche specifiche di una persona.

L’argomento dell’accessibilità e quanto è probabile che chiunque desideri un World ID possa ottenerne uno, forse il più pragmatico di Buterin.

Secondo i dati più recenti di Worldcoin, nel corso dell’anno saranno rese disponibili 1.500 sfere in 35 città in tutto il mondo, contribuendo ad aumentare le registrazioni settimanali totali da 40.000 a 200.000. Si prevede che due milioni di persone si siano già registrate per un World ID.

Buterin ha affermato che le iscrizioni potrebbero raggiungere rapidamente un plateau poiché “ci sono solo poche centinaia di sfere, rispetto a miliardi di smartphone”. Osserva che “sarebbe difficile creare un mondo in cui un Orb si trovi entro cinque chilometri da ogni persona, anche con una produzione distribuita su scala molto più ampia”.

Buterin pensa che se gli Orbs si diffondessero ampiamente, i problemi non si fermerebbero qui poiché non c’è nulla che possa impedire a un governo di mettere fuori legge gli Orbs o di utilizzare questa tecnologia per costringere la sua gente.

Tuttavia, Buterin ha sottolineato che sebbene la costruzione di un solido sistema di prova della personalità non sarà facile né veloce, crede che un mondo senza prova della personalità abbia anche dei pericoli.

