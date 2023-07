Zilliqa, Tezos, XDC Network, i prezzi di BCH sono stabili mentre il sonno di BTC continua

I prezzi delle criptovalute sono rimasti in una modalità di consolidamento durante il fine settimana poiché il volume è diminuito. Bitcoin oscillava all’importante livello di $ 30.000, mentre Ethereum si manteneva forte a $ 1.800. Di conseguenza, l’indice della paura e dell’avidità è rimasto stabile a 50, mentre la capitalizzazione di mercato totale è scesa a ~ $ 1,19 trilioni.

Rete XDC, BCH, aumento di Theta

Copy link to section

Alcuni altcoin sono saliti lunedì mattina. Il token di XDC Network è salito del 6%, proseguendo il trend rialzista iniziato la scorsa settimana. Allo stesso modo, Bitcoin Cash, Theta Network, Tezos, Casper e Zilliqa sono aumentati di circa l’1% in un ambiente a basso volume.

Alcuni dei più grandi vincitori della scorsa settimana sono stati in rosso lunedì. Il prezzo di Synthetix è sceso di oltre il 6% poiché l’entusiasmo per il lancio di Infinex e la sua partnership con Chainlink è svanito. I token Compound, Maker, Sui e Injective sono diminuiti di oltre il 5%.

Questa settimana ci saranno tre importanti catalizzatori per Bitcoin e altre criptovalute. Innanzitutto, come abbiamo scritto qui , la Federal Reserve pubblicherà la sua decisione mercoledì. In esso, gli analisti si aspettano che la banca decida di aumentare i tassi dello 0,25% e portarli al livello più alto in più di due decenni.

Allo stesso tempo, la banca probabilmente segnalerà che ci vorrà una lunga pausa poiché l’inflazione sta diminuendo mentre l’economia sta rallentando. I dati più recenti hanno mostrato che l’indice dei prezzi al consumo (CPI) del paese è sceso al 3,0% a giugno.

La Fed è un’entità importante le cui azioni influenzano tutte le risorse, comprese le risorse digitali. Pertanto, è probabile che il prezzo del Bitcoin salga se la Fed passa dall’essere falco a un po’ accomodante.

Utili societari e scadenza opzioni

Copy link to section

In secondo luogo, i prezzi delle criptovalute reagiranno alla stagione degli utili in corso. Oltre 150 aziende, comprese aziende note come Google e Microsoft, pubblicheranno i loro risultati trimestrali. Se questi risultati e la loro guida sono forti, significa che indici come Nasdaq 100 e S&P 500 salteranno. Storicamente, le criptovalute hanno avuto alcune correlazioni con questi asset.

Infine, c’è un’importante scadenza di opzioni in arrivo venerdì. Le opzioni danno agli investitori il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere un bene a un determinato prezzo e momento. I dati compilati da CoinGlass mostrano che ora ci sono oltre 218.076 chiamate Bitcoin rispetto a 101.849 put. La maggior parte di questo interesse aperto è in Deibit, CME, OKX e Binance.

Il prezzo di esercizio è compreso tra $ 31.000 e $ 32.000, il che significa che Bitcoin potrebbe aumentare gradualmente prima della scadenza. Ethereum ha oltre 2,19 milioni di chiamate e 758.000 put. Nella maggior parte dei periodi, i prezzi delle criptovalute tendono a vedere una certa volatilità prima della scadenza delle opzioni.