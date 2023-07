Meta riporta un forte Q2: “questo è specifico per Meta”

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Le azioni di Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) sono balzate del 6,0% in ore prolungate dopo che il colosso tecnologico ha riportato risultati migliori del previsto per il suo secondo trimestre fiscale.

Meta condivide una guida ottimista

Il titolo sta rispondendo anche alle indicazioni sulle entrate per il trimestre in corso che hanno superato le stime di Street. Meta ora prevede che le sue entrate scenderanno tra $ 32 miliardi e $ 34,5 miliardi nel terzo trimestre.

In confronto, gli analisti erano a $ 31,2 miliardi. In reazione alla pubblicazione degli utili, Mark Mahaney, Head of Internet Research presso Evercore ISI, ha dichiarato oggi:

I numeri degli utenti erano buoni. Ma ciò che è davvero saltato fuori è l’accelerazione della crescita dei ricavi… Non credo che gli annunci su Internet stiano tornando indietro. Questo è meta specifico.

È convinto che i venti contrari legati alle modifiche alla privacy di Apple iOS siano ora nello specchietto retrovisore. Dall’inizio dell’anno, le azioni di Meta sono ora aumentate di un enorme 150%.

Meta abbassa le aspettative CAPEX

Meta Platforms ha anche affermato nel suo comunicato stampa sugli utili che le spese in conto capitale erano previste a $ 30 miliardi quest’anno nella fascia più alta dell’intervallo.

La multinazionale aveva precedentemente puntato fino a 33 miliardi di dollari. L’analista di Evercore ISI ha aggiunto:

Abbiamo questi cicli di prodotti multipli. Quando ti immergi in un mercato pubblicitario veramente in ripresa, questi tassi di crescita saranno molto più alti di quanto si pensasse.

Meta, tuttavia, vede un aumento delle spese in conto capitale il prossimo anno poiché investe di più in data center e server per espandere la propria impronta nell’intelligenza artificiale generativa.

Meta sta andando bene nella pubblicità

Altre cifre degne di nota nel rapporto sugli utili includono un aumento del 34% su base annua delle impressioni degli annunci nella “famiglia di app” dell’azienda. Il prezzo medio per annuncio, tuttavia, è diminuito del 16%. In ” Closing Bell: Overtime ” della CNBC, Mahaney ha osservato:

Il prossimo trimestre, stanno guidando per una crescita delle entrate pubblicitarie al di sopra del 20% nella fascia alta. Il mercato pensava che forse sarebbero arrivati al 20% entro il trimestre di dicembre. Sono un quarto più veloci. Questa è la grande sorpresa.

Meta Platforms ha concluso il suo secondo trimestre con un numero di dipendenti inferiore del 14% rispetto allo scorso anno. All’inizio di questo mese, Mark Zuckerberg ha lanciato “Threads” per competere con Twitter di Elon Musk (fonte).

Wall Street ha attualmente un rating di consenso “sovrappeso” sulle azioni Meta.

Istantanea dei guadagni del secondo trimestre di Meta Platforms

Guadagnato $ 7,79 miliardi rispetto ai $ 6,7 miliardi di un anno fa

Anche gli utili per azione sono migliorati da $ 2,46 a $ 2,98

I ricavi sono aumentati dell’11% su base annua a 32 miliardi di dollari

Il consenso è stato di $ 2,91 per azione su $ 31,1 miliardi di entrate

Le DAU nella sua famiglia di app hanno raggiunto quota 3,07 miliardi, con un aumento del 7,0%

Anche $ 10,63 di ARPU hanno superato le aspettative di 41 centesimi

Meta Platforms ha registrato una crescita annualizzata del 12% nelle entrate della “famiglia di app”, mentre le entrate dei laboratori di realtà sono aumentate del 39%. Mahaney ha concluso:

Ci sono alcuni aspetti negativi. [Ti piacerebbe] vederli abbattere quella spesa del metaverso. Non sta succedendo. Ti stanno dicendo che aumenteranno materialmente le loro perdite operative nel metaverso. Ma a parte questo, questo sembra davvero un buon quarto di battuta e rilancio.

L’analista ha un obiettivo di prezzo di $ 350 sulle azioni Meta che suggerisce un altro rialzo del 10% da qui.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.