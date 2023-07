3 motivi per cui il prezzo delle azioni Boohoo potrebbe aumentare del 55%

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Giovedì il prezzo delle azioni Boohoo (LON: BOO) ha registrato un forte breakout rialzista mentre gli investitori si sono concentrati sullo short-squeeze di Ocado. Le azioni sono balzate di oltre l’8% e hanno raggiunto un massimo di 40p, il livello più alto dal 6 giugno. È balzato di oltre il 26% dal livello più basso di giugno di quest’anno.

Perché le azioni BOO stanno salendo?

Ci sono tre motivi principali per cui il prezzo delle azioni Boohoo sta aumentando vertiginosamente. In primo luogo, alcuni investitori ritengono che Boohoo potrebbe diventare un obiettivo di acquisizione, grazie alla sua valutazione economica e alla forte consapevolezza del marchio nel Regno Unito.

Questa opinione è continuata dopo che Frasers, la società madre di SportsDirect, ha aumentato la propria partecipazione nella società. Ha aumentato la propria quota di partecipazione nella società dal 5% al 6,7%. In una dichiarazione, Frasers ha affermato che Boohoo era un buon marchio piuttosto sottovalutato.

In secondo luogo, il titolo è in rialzo alla luce dell’attuale short-squeeze di Ocado Group, di cui ho scritto qui . Le azioni Ocado sono aumentate di oltre il 150% negli ultimi mesi, poiché gli investitori hanno acclamato la probabilità di un’acquisizione. Anche Ocado è saltato dopo che la società ha vinto un contenzioso sui brevetti da 200 milioni di sterline questa settimana.

Pertanto, gli analisti stanno tracciando parallelismi tra Ocado e Boohoo. I due sono marchi ” tecnologici ” molto popolari nel Regno Unito che sono anche molto allo scoperto. Dara di Morningstar mostra che Boohhoo ha un interesse allo scoperto del 4,97% mentre quello di Ocado è del 5,61%. Altre società fortemente allo scoperto nel Regno Unito sono Kingfisher, Moonpig e Hammerson.

Pertanto, alcuni investitori ritengono che anche il prezzo delle azioni Boohoo potrebbe subire uno short-squeeze. Una breve compressione è un periodo in cui gli investitori aumentano il loro posizionamento per le società fortemente allo scoperto nel tentativo di spingere in alto le loro azioni.

Infine, il prezzo delle azioni Boohoo è salito a causa della forte performance di altri titoli di fast fashion che sono aumentati. Le azioni H&M sono aumentate di oltre il 53% quest’anno, mentre Inditex è salita del 35%. Una di queste società farà un’offerta per Boohoo?

Outlook per il prezzo delle azioni Boohoo

Il titolo Boohoo ha attraversato un periodo tumultuoso negli ultimi anni. È crollato di oltre il 90%, dandogli una capitalizzazione di mercato di soli 502 milioni di sterline. In tutto questo periodo i dati dimostrano che i suoi insider non hanno venduto azioni. Invece, qualche mese fa un insider ha acquistato azioni per un valore di oltre 10 milioni di sterline.

Gli addetti ai lavori possiedono ancora il 23,2% della società. In periodi di turbolenza, gli addetti ai lavori tendono ad abbassare la posta in gioco. Pertanto, il fatto che queste persone abbiano mantenuto le loro azioni è una cosa positiva

Credo anche che Boohoo abbia toccato il fondo e che la situazione migliorerà nei prossimi dodici mesi. Per prima cosa, il costo di fare affari e l’inflazione dei consumatori stanno diminuendo, il che potrebbe portare a una maggiore domanda di azioni.

Come mostrato sopra, il titolo ha formato un forte fondo a circa 32p. Nell’analisi dell’azione dei prezzi, questo modello double-bottom è solitamente una visione positiva. Il mio obiettivo per il titolo è il massimo da inizio anno di 61 centesimi, che è del 55% superiore al livello attuale.