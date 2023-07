Shell PLC (LON: SHEL) è in rosso questa mattina dopo aver riportato un significativo calo anno su anno degli utili del secondo trimestre.

A $ 5,07 miliardi, i suoi utili rettificati non solo sono diminuiti di oltre il 50% rispetto a un anno fa, ma hanno anche mancato il consenso di Street di circa mezzo miliardo di dollari.

Shell ha attribuito la morbidezza principalmente al calo dei prezzi del petrolio e del gas. Tuttavia, su ” Squawk Box Europe ” della CNBC, il CEO Wael Sawan ha dichiarato oggi:

Altri motivi citati per il calo degli utili includono volumi inferiori, margini di raffinazione inferiori e una debolezza nel commercio e nell’ottimizzazione del GNL.

Tuttavia, Shell ha dichiarato che riacquisterà $ 3,0 miliardi di azioni nel terzo trimestre. Secondo l’amministratore delegato:

Il modo in cui saremo in grado di guidare l’azienda attraverso la transizione energetica è fornire rendimenti per gli azionisti e farlo in modo scalabile per i prossimi anni.