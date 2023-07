Il fornitore di hardware per il mining di criptovalute Phoenix Technology considera l’IPO negli Emirati Arabi Uniti

L’ultimo rapporto sulla criptovaluta ipotizza che il rivenditore di mining Phoenix Technology abbia in programma di diventare pubblico negli Emirati degli Stati Uniti. Ciò potrebbe vedere Phoenix diventare la prima società di risorse digitali quotata in borsa negli Emirati Arabi Uniti.

Phoenix Technology pianifica l’IPO negli Emirati Arabi Uniti

Phoenix Technology è un rinomato rivenditore di hardware per il mining di criptovalute che sviluppa una struttura mineraria leader in Medio Oriente. Nel frattempo, le speculazioni indicavano che l’azienda potrebbe raggiungere la quotazione pubblica quest’anno.

Le discussioni sono nelle prime fasi. Pertanto, i dettagli sulla dimensione e la data dell’IPO rimangono regolabili. Nel frattempo, le considerazioni di Phoenix corrispondono allo sforzo degli Emirati Arabi Uniti di rendere la regione un hub crittografico.

Le normative pro-crypto degli Emirati Arabi Uniti hanno attirato aziende leader nel settore delle criptovalute, tra cui OKX, Bybit e Binance Holdings. Questo è diverso dalla situazione negli Stati Uniti, dove le autorità di regolamentazione hanno attaccato il settore degli asset digitali senza regole chiare, anche se questo sta per cambiare (leggi di più).

Il rapporto ha aggiunto che Phoenix Technology gestisce oltre 700 megawatt di tensione in Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e Canada. Nel frattempo, la società sta costruendo una società di mining di criptovalute da $ 2 miliardi negli Emirati Arabi Uniti, consolidando il suo posto come uno dei principali fornitori di hardware per il mining.

Il panorama normativo degli Emirati Arabi Uniti

Gli Emirati Arabi Uniti sono tra le nazioni con regole crittografiche. Ad esempio, Coinbase sta ricorrendo agli Emirati Arabi Uniti in mezzo a una regolamentazione intensificata negli Stati Uniti. Inoltre, il paese si è rimosso dalla lista grigia, che comprende le nazioni che non riescono a rintracciare i fondi illegali.

Il 9 marzo, gli Emirati Arabi Uniti hanno approvato la legge sugli asset digitali e introdotto l’Autorità di regolamentazione degli asset virtuali di Dubai. Ciò ha presentato una mossa massiccia che potrebbe stabilire il paese come leader nel settore delle criptovalute.

Nonostante l’ambiente favorevole per il business delle criptovalute, i regolatori finanziari negli Emirati Arabi Uniti sono severi quando si tratta di aziende che non rispettano le scadenze e non rispettano i requisiti necessari. Ad esempio, l’exchange locale BitOasis ha perso la licenza per non aver rispettato la scadenza del regolatore.

