3 titoli minerari di metalli preziosi con un interessante rendimento FCF da acquistare ad agosto

Se la scorsa settimana gli operatori del mercato finanziario si sono concentrati sul rapporto sull’occupazione pubblicato negli Stati Uniti, questa settimana è tutto incentrato sull’inflazione. Giovedì sono previsti i dati sull’inflazione negli Stati Uniti e, ancora una volta, la volatilità rimane contenuta fino alla pubblicazione del rapporto.

Sono stati compiuti progressi sul fronte dell’inflazione. Sebbene sia ancora al di sopra dell’obiettivo del 2% della Fed, l’inflazione è scesa dai livelli più alti di quattro decenni.

Tuttavia, è lontano dal livello del 2% e giovedì si prevede che i prezzi di beni e servizi siano aumentati del 3,3% su base annua. Pertanto, gli investitori che desiderano proteggere i propri portafogli dall’inflazione hanno la possibilità di acquistare oro e altri metalli preziosi, che storicamente hanno ottenuto buoni risultati in un contesto inflazionistico.

Un’altra alternativa per ottenere un’esposizione all’oro e ad altri metalli preziosi è possedere azioni di estrazione di metalli. Un criterio da utilizzare per trovare azioni attraenti è guardare al rendimento del flusso di cassa libero (FCF).

Il flusso di cassa libero è ciò che rimane dopo che un’azienda copre tutte le sue spese operative e di capitale. È un indicatore di redditività; più semplicemente, mostra i soldi rimasti da distribuire agli investitori.

Il rendimento del flusso di cassa libero viene calcolato dividendo il flusso di cassa libero per azione per il prezzo corrente dell’azione e presentando il risultato in percentuale. Naturalmente, maggiore è il rendimento, meglio è, quindi ecco tre titoli minerari di metalli preziosi da acquistare in quanto hanno un interessante rendimento del flusso di cassa libero:

Estrazione risoluta (RMGGF:PKC)

Dundee metalli preziosi (DPMLF:PKC)

Risorse Smeraldo (EOGSF:PKC)

Estrazione risoluta

Resolute Mining è una società di estrazione dell’oro australiana-africana. Le sue azioni sono quotate all’Australian Stock Exchange e al London Stock Exchange e possono essere negoziate anche negli Stati Uniti nel mercato over-the-counter.

Il rendimento del flusso di cassa libero è del 13,6% e il prezzo delle azioni è aumentato dell’81,44% YTD. In qualità di esploratore e operatore di miniere d’oro, ha generato entrate per 651 milioni di dollari nel 2022 e un flusso di cassa operativo di 161 dollari.

Dundee metalli preziosi

Dundee Precious Metals è una società mineraria canadese. Il prezzo delle azioni ha guadagnato il 37,07% da inizio anno e il rendimento del flusso di cassa libero del 9,4% riflette una buona posizione finanziaria.

Il titolo è quotato in Canada e Germania e può essere negoziato anche negli Stati Uniti nel mercato over-the-counter.

Risorse di smeraldo

Emerald Resources è una società australiana che esplora e sviluppa progetti d’oro. Il rendimento del free cash flow del 7,8% è interessante, soprattutto considerando che il prezzo delle azioni ha guadagnato il +484% negli ultimi cinque anni.

