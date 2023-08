Le azioni del Manchester United (NYSE:MANU) sono un buon investimento?

Questo è un tipo di pezzo diverso da quello che normalmente produciamo. Tuttavia, con l’inizio della nuova stagione, abbiamo pensato che potesse essere il momento di rivisitare un angolo piuttosto interessante del mercato azionario: il calcio.

Vale a dire, le azioni del Manchester United Plc (NYSE: MANU), una delle poche grandi squadre di calcio quotate in borsa.

Abbiamo messo insieme un lungo rapporto sul club quasi un anno fa, esaminando la controversa proprietà sotto la famiglia Glazer. Hanno rilevato il club nel 2005 tramite un leveraged buyout che è comune nel mondo della finanza, ma un po’ meno appetibile quando si tratta di colossi culturali come il Manchester United, una pietra miliare del tessuto calcistico del Regno Unito sin dalla sua fondazione nel 1878.

Poco dopo il nostro rapporto, nel novembre dello scorso anno, è stato annunciato che i Glazer stavano cercando di vendere il club. Ciò che rende questa analisi interessante è che una parte del club è quotata in borsa. Dal rifinanziamento dei Glazers nel 2012, il 10% di Machester United PLC è stato scambiato alla Borsa di New York.

Ad essere sinceri, non è stato un buon investimento (proprio come le prestazioni sul campo del club durante questo periodo). MANU ha deluso gli investitori con un modesto rendimento del 43% negli undici anni da quando una parte di esso è stata quotata, rimanendo molto al di sotto dell’S&P 500 che è aumentato del 225% durante lo stesso periodo di tempo.

Ma perché qualcuno dovrebbe investire in una squadra di calcio? E cosa ha significato l’acquisizione in tutto questo?

Il Manchester United è in vendita?

C’è un elefante nella stanza. E quell’elefante è che quando cerchi su Google il proprietario del Manchester United, la risposta che ottieni sono i Glazers. A differenza di ChatGPT, che ha un limite di conoscenza a settembre 2021, Google è molto aggiornato; i Glazers sono ancora i proprietari di maggioranza del club nonostante la già citata “decisione” di cessione dello scorso novembre.

Ciò ha fatto sì che il titolo si riverberasse oltre il suo normale intervallo di volatilità. Una volta che i Glazers hanno annunciato il 22 novembre che avrebbero “iniziato un processo per esplorare alternative strategiche”, che il mercato ha interpretato come un discorso aziendale per una vendita del club, il prezzo delle azioni è decollato. Immediatamente superando il 70%, gli investitori erano improvvisamente beatamente speranzosi in una vendita imminente, proprio come i fan che avevano protestato per anni contro i controversi proprietari.

Eppure, nove mesi dopo, eccoci ancora a discutere della possibilità di una vendita. Non solo, ma la questione non è più sui giornali quotidiani, con alcuni fan ora scoraggiati dalla prospettiva di una vendita effettivamente in corso. Non guardare oltre il coraggioso club che appare ogni settimana in TV per discutere di tutto ciò che riguarda la Premier League: Gary Neville ha iniziato a sollevare serie preoccupazioni riguardo alle vere intenzioni dei Glazers all’inizio di quest’anno, quando è diventato evidente che la transazione stava trascinando.

The increase to ticket prices at United is v odd!Why would a seller that’s leaving before the next season starts introduce something that has brought them more hate and they won’t benefit from! Any new buyer would most likely freeze the price in year 1 to stay on side with fans. — Gary Neville (@GNev2) February 21, 2023

Tuttavia, i rapporti indicano che la vendita è ancora in fase di negoziazione. Ci sono presumibilmente due partiti in competizione, il primo è Jim Radcliffe, presidente del gruppo chimico INEOS e uno degli uomini più ricchi della Gran Bretagna. Il secondo concorrente è lo sceicco Jassim bin Hamad Al Thani, presidente della Qatar Islamic Bank e membro della famiglia reale del Qatar. Lo sceicco Jassim è stato recentemente visto come il favorito, se si deve credere alle notizie.

Questo non lo faranno riguardo a una vendita ha portato il titolo a trasformarsi parzialmente in una scommessa diretta sull’eventuale acquisto del club. Secondo quanto riferito, la valutazione richiesta dai Glazers è di 6 miliardi di sterline (7,7 miliardi di dollari), il che significa che supererebbe comodamente la transazione sportiva più costosa di sempre, attualmente la vendita del franchise della NFL Washington Commanders a 6,05 miliardi di dollari, all’inizio di quest’anno.

Possiamo ipotizzare tutto ciò che ci piace qui su quali siano le vere intenzioni dei Glazer, ma l’indicatore più vero è quello in cui crede il mercato. Nonostante il clima favorevole per il mercato azionario finora quest’anno, le azioni del Manchester United sono in calo del 13% da inizio anno. L’S&P 500 viene nuovamente utilizzato come punto di riferimento nel grafico sottostante, evidenziando la performance in ritardo di MANU: l’indice è aumentato del 18% nello stesso lasso di tempo.

Probabilmente è giusto dire che almeno una parte di questo riflette il grande balzo che il titolo ha fatto nel quarto trimestre dello scorso anno quando è stata annunciata la vendita, e l’attuale preoccupazione che i Glazer stiano trascinando i talloni.

Come scrive Matt Slater sull’Athletic, “ci sono solo una mezza dozzina di persone che sanno davvero cosa sta succedendo con l’acquisizione del Manchester United e si chiamano tutti Glazer”.

“Sono fantastici”, ha detto a Slater un ex dipendente del Man United. “Non perdono mai quando l’argomento è il denaro.”

La saga continua, in modo simile a come le condivisioni di Twitter hanno iniziato a essere scambiate come scommesse sul fatto che la lunga acquisizione di Elon Musk sarebbe andata a buon fine (anche se quel caso è stato un po’ più drammatico).

Nel valutare il titolo stesso, è sempre strano quando c’è una percentuale così piccola della società che fluttua – in questo caso, il 10%. Mentre questo 10% viene scambiato come qualsiasi altro titolo, questa è una società in vendita, un asset altamente illiquido e su misura che richiede solo all’acquirente di pagare un prezzo. Quando quella risorsa porta così tanti intrighi sentimentali e culturali (Jim Radcliffe è un fan del Man Utd da una vita), diventa di nuovo più difficile dare un prezzo al club, e quindi al 10% di azioni che oscillano selvaggiamente dalle ultime notizie di acquisizione.

L’acquisto di squadre di calcio è diventato un gioco da miliardari, progetti di vanità da cui è notoriamente difficile generare profitti stabili (in effetti, il trattamento freddo dei Glazer nei confronti del Man Utd come impresa, attraverso l’uso del debito e la costante raccolta di dividendi è stato scaltro, ma ha causato clamore e diffamazione pubblica). Questi non sono davvero come le normali attività commerciali.

Per gli investitori ordinari che guardano le azioni nei mercati pubblici, la vanità non entra in gioco dato che ovviamente non ci sarebbe una proprietà sostanziale, né influenza sulle decisioni del club. In effetti, pochissimi club commerciano anche pubblicamente in questi giorni, tale è la prevalenza di miliardari e, sempre più negli ultimi tempi e anche in questo caso, di proprietà statale.

Qualunque cosa accada con l’acquisizione, detenere azioni Man Utd è stato un disastro, come dimostrato dal grafico che confronta il suo ritorno all’S&P 500 in precedenza nel pezzo. Abbiamo attraversato un decennio di guadagni senza precedenti sul mercato azionario, con l’economia inondata da tassi di interesse bassi e una stampante di denaro caldo che ha contribuito ad alimentare guadagni vertiginosi nelle attività di rischio, almeno fino a quando la musica si è fermata l’anno scorso.

Per gli investitori del Man United, è stato un po’ diverso. Un titolo curioso, con il suo piccolo galleggiante, le prestazioni in ritardo e l’immenso impatto culturale dell’azienda. Se l’acquisizione andrà a buon fine, per i fan potrebbe chiudere il capitolo non solo di un brutto periodo per le prestazioni sul campo del Manchester United, ma anche di una performance piuttosto abietta nel mercato azionario.

In definitiva, data la natura opaca delle trattative di vendita e il fatto che il 10% delle azioni scambiate ha il proprio valore interamente condizionato da tali negoziazioni, è semplicemente impossibile consigliare se il titolo è un acquisto a questo prezzo. Cioè, a meno che tu non abbia una linea diretta con un membro della famiglia reale del Qatar, Sir John Radcliffe, o qualcuno all’interno della famiglia Glazer.

