Il costruttore di case britannico Bellway prevede continue sfide per il futuro

Bellway plc (LON: BWY) dice che costruirà meno case nel suo attuale anno finanziario. Le sue azioni sono scese di oltre il 2,0% mercoledì.

Bellway riporta un calo delle entrate anno dopo anno

In un aggiornamento commerciale di questa mattina, il costruttore di case ha registrato entrate per 3,4 miliardi di sterline (4,33 miliardi di dollari) per il suo anno fiscale terminato il 31 luglio, in calo rispetto ai 3,52 miliardi di sterline del 2022.

Bellway ha completato 10.945 case nei dodici mesi contro le 11.198 dell’anno scorso. Secondo il suo CEO Jason Honeyman:

L’incertezza macroeconomica e le pressioni sul costo della vita hanno influenzato la domanda dei consumatori durante l’anno.

Anche il prezzo medio di vendita è diminuito di anno in anno da £ 314.400 a £ 310.000. Tuttavia, la società quotata a Londra ha lasciato invariato il dividendo per l’anno fiscale 2023 a 140 penny per azione. Al momento della scrittura, le sue azioni sono aumentate di oltre il 10% per l’anno.

Bellway per vedere un calo del margine operativo

Bellway plc ora prevede che il suo margine operativo sottostante per l’intero anno si aggirerà intorno al 16%, un calo di 250 punti base attribuito a diversi fattori tra cui l’inflazione generale e il costo di costruzione. Il CEO Honeyman ha anche detto oggi:

Dato che l’accessibilità rimane limitata dai tassi di interesse ipotecari più elevati, è probabile che le condizioni commerciali sottostanti rimangano difficili nel breve termine.

Tuttavia, l’azienda britannica ha convenuto che l’inflazione dei costi di costruzione è leggermente diminuita dall’inizio del 2023.

Mercoledì Bellway ha anche ribadito il suo impegno a mantenere la solidità del proprio bilancio. A tal fine, sta adottando misure per ridurre il proprio organico, come da comunicato stampa. Wall Street ha attualmente un rating di consenso “sovrappeso” sul titolo del Regno Unito.

