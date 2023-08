Mentre il processo disinflazionistico degli Stati Uniti continua, cosa farà la Fed dopo?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Il principale rapporto economico di questa settimana per i mercati finanziari sono stati i dati sull’inflazione negli Stati Uniti. Rilasciato ieri, ha dimostrato che il processo disinflazionistico continua negli Stati Uniti.

Gli economisti hanno previsto che l’inflazione annuale sarebbe salita al 3,3%, ma l’inflazione effettiva è risultata del 3,2%. Inoltre, il Core CPI mensile si è attestato allo 0,2%.

Come visto di seguito, la tendenza mostra che la disinflazione (ovvero l’aumento dell’inflazione ma a un ritmo più lento) è il nome del gioco negli Stati Uniti: una buona notizia per la Fed che cerca di portare l’inflazione al suo obiettivo del 2%.

Save

Conclusioni dal rapporto sull’IPC degli Stati Uniti di luglio

Copy link to section

Oltre ai numeri reali, il rapporto sull’inflazione di luglio contiene alcuni sviluppi interessanti. In primo luogo, mostra una domanda di servizi più lenta. Ad esempio, la dinamica dei prezzi dei ristoranti sta rallentando rapidamente. Inoltre, anche le tariffe aeree nazionali stanno rallentando.

In secondo luogo, mentre il processo disinflazionistico rimane in atto, vale la pena notare i rischi derivanti dall’aumento dei prezzi dell’energia nei mesi a venire.

La Fed aumenterà a settembre?

Copy link to section

È qui che diventa interessante.

In vista del rapporto sull’IPC degli Stati Uniti di luglio, le probabilità di un aumento dei tassi a settembre erano del 15%. A seguito del rapporto, sono scesi al 10%.

La Fed non ha mai ignorato ciò che il mercato ha valutato, quindi le possibilità di un aumento dei tassi della Fed a settembre sono vicine allo zero.

Pertanto, il rapporto avrebbe dovuto innescare una reazione ribassista per il dollaro USA e rialzista per il mercato azionario. Ma non è successo.

Come ha reagito il dollaro USA?

Copy link to section

In effetti, il dollaro USA è stato scambiato con toni contrastanti. Ad esempio, la coppia EUR/USD è salita di circa sessanta pips al telegiornale, per poi rinunciare a tutti i guadagni nelle ore successive. Inoltre, la coppia USD/JPY, dopo un calo iniziale, è salita vicino a 145.

Il trading estivo porta mercati in movimento lento, il che potrebbe essere il motivo per cui ci sono state poche reazioni al rapporto sull’inflazione. O forse, poiché i dati sono usciti quasi come previsto, significa che erano già stati prezzati.

Tutto sommato, il rapporto dell’IPC statunitense ha portato buone notizie per la Fed. Potrebbe essere solo che la Fed sia più vicina al tasso terminale, nel qual caso il dollaro USA faticherà a salire.

Save

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.