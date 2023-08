Fitch potrebbe presto dover declassare un gruppo di banche statunitensi

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

I titoli delle banche statunitensi sono in calo questa mattina dopo che Fitch Ratings ha avvertito che potrebbe essere necessario declassare un gruppo di titoli, tra cui JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM).

Fitch potrebbe andare a A+ sul settore bancario statunitense

L’agenzia di rating ha abbassato di un notch il suo punteggio sul “ contesto operativo ” delle banche del Paese, portandolo ad AA- a giugno. All’epoca, aveva addotto motivi tra cui l’incertezza relativa ai tassi e la pressione sul rating complessivo degli Stati Uniti.

Ancora più importante, un ulteriore declassamento ad A + farà sì che l’azienda riveda i suoi rating su oltre 70 banche statunitensi nella sua copertura, ha affermato Chris Wolfe, analista di Fitch, in un’intervista esclusiva con CNBC.

Se dovessimo spostarlo ad A+, ciò ricalibrerebbe tutte le nostre misure finanziarie e si tradurrebbe probabilmente in azioni di rating negative.

Fitch ha recentemente abbassato il rating a lungo termine degli Stati Uniti

Si noti che le singole banche non possono ottenere un rating superiore all’ambiente operativo del settore in generale. Quindi, se l’ambiente viene declassato ad A+, anche società del calibro di JPMorgan e Bank of America Corp (NYSE: BAC) dovranno scendere di un livello.

E questo vale solo per le grandi banche. I prestatori più deboli in un simile evento potrebbero ritrovarsi con uno status non investment grade.

La notizia del mercato azionario arriva solo pochi giorni dopo che Fitch ha abbassato il rating a lungo termine degli Stati Uniti ad AA+ a causa dell’aumento del debito e della disfunzione politica. Peer Moody’s ha recentemente tagliato i suoi rating anche su una serie di banche statunitensi (leggi di più).

Martedì l’indice Dow Jones US Banks è sceso di oltre il 2,0%.

