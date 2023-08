I salari nel Regno Unito aumentano più velocemente di sempre: cosa significa per la sterlina britannica?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Le tendenze dell’inflazione nelle economie sviluppate iniziano a divergere, come accennato qui. Da un lato, i timori di inflazione negli Stati Uniti hanno cominciato a diminuire. D’altra parte, l’inflazione rimane calda in Europa.

Un altro indizio che accenna alla stessa cosa è arrivato oggi, questa volta dal Regno Unito. La retribuzione sta aumentando al ritmo più rapido dall’inizio dei record.

Più precisamente, la crescita annua della retribuzione regolare ha raggiunto il 7,8%, la più alta da quando sono iniziate le registrazioni nel 2001.

Questa è una cattiva notizia per la Banca d’Inghilterra. Nella riunione di agosto, la banca centrale ha alzato il tasso ufficiale al 5,25% perché l’inflazione è ben al di sopra dell’obiettivo del 2%.

Alla luce dei dati odierni sulle retribuzioni, è improbabile che l’inflazione cambi rotta a breve. Attualmente si trova al 7,9%, ma le pressioni sui salari dovrebbero spingerlo ancora più in alto.

Quindi cosa significa per la sterlina britannica ?

Gli aumenti dei tassi di interesse sono positivi per una valuta, ma solo fino a un certo punto

Il principale motore della volatilità del mercato FX è un cambiamento nel livello dei tassi di interesse. Le banche centrali aumentano i tassi quando l’inflazione tende a salire e li abbassano quando l’inflazione si raffredda.

Pertanto, i cambiamenti nelle tendenze dell’inflazione innescano il movimento nel mercato valutario perché i trader anticipano il prossimo movimento dei tassi di interesse.

I dati sulle retribuzioni odierne suggeriscono che è improbabile che l’inflazione cambi direzione in tempi brevi nel Regno Unito. Pertanto, i trader hanno aumentato le loro scommesse sul fatto che la Banca d’Inghilterra avrebbe continuato ad aumentare il tasso di interesse e, quindi, la sterlina britannica dovrebbe essere offerta.

Quindi, le notizie di oggi sono positive per la sterlina britannica.

Tuttavia, c’è una linea molto sottile in cui queste dinamiche possono cambiare bruscamente. In altre parole, un’inflazione più elevata è rialzista per una valuta solo fino a un punto.

Prendi l’Argentina, per esempio.

A luglio, la Banca centrale argentina ha mantenuto il suo tasso di interesse di riferimento al 97%. Eppure, nonostante il livello elevato, il peso argentino (ARS) si è molto deprezzato.

L’inflazione in Argentina è al 114% annuo. Pertanto, un’inflazione più elevata è positiva solo per una valuta fino a un certo punto.

Qual è quel punto? Quando viene attraversata la linea?

Quel punto è quando le persone perdono la fiducia che l’inflazione possa essere contenuta. Quando si perde la fiducia nella capacità della banca centrale di contenere l’inflazione, l’ancoraggio delle aspettative di inflazione diventa praticamente impossibile.

Abbastanza sicuro, il Regno Unito non è l’Argentina. Ma le persone non dovrebbero sottovalutare le famiglie e le imprese che si aspettano prezzi più alti più a lungo, come si evince dai dati sui salari di oggi. È difficile uscire da questo circolo vizioso una volta persa la fiducia nella Banca d’Inghilterra.

