Acquista l’euro mentre le tendenze dell’inflazione negli Stati Uniti e in Europa divergono

L’inflazione è stata il principale motore della volatilità del mercato valutario negli ultimi dodici mesi. I timori che l’inflazione fosse fuori controllo nelle economie sviluppate ha portato a una maggiore volatilità intorno alle decisioni sui tassi di interesse delle banche centrali.

Dopotutto, le banche centrali hanno reagito aumentando i tassi di fronte al rapido aumento dei prezzi di beni e servizi. Quello che ha fatto la Fed (cioè alzando aggressivamente il tasso sui fondi) è stato imitato dalla Banca Centrale Europea (BCE), dalla Banca d’Inghilterra (BOE) e dalla Banca del Canada (BOC).

È stata una corsa per aumentare i tassi il più possibile. In un tale contesto, non è stato facile scegliere una valuta e detenerla con un orizzonte di medio e lungo termine.

Ma ora, le tendenze dell’inflazione hanno iniziato a divergere. Più precisamente, i timori di inflazione si attenuano negli Stati Uniti, ma gli europei si aspettano ancora prezzi più elevati di beni e servizi nei prossimi mesi.

Pertanto, potremmo essere all’inizio di un ciclo in cui la Fed negli Stati Uniti ha terminato la fase di rialzo dei tassi mentre la BCE è costretta ad aumentare ulteriormente. In un tale contesto, l’euro, e la coppia EUR/USD in particolare, sono rialzisti.

Tendenza al ribasso per le aspettative di inflazione al consumo negli Stati Uniti

Uno dei compiti più difficili di una banca centrale è quello di ancorare le aspettative di inflazione. In altre parole, se le famiglie e le imprese si aspettano prezzi più alti nei prossimi mesi (sei mesi o addirittura un anno), la banca centrale ha difficoltà a portare l’inflazione al target.

Pertanto, l’ancoraggio delle aspettative di inflazione è fondamentale per le banche centrali e gli operatori di mercato monitorano attentamente i cambiamenti nelle tendenze dell’inflazione.

Negli Stati Uniti, le aspettative di inflazione dei consumatori tendono al ribasso, dando alla Fed maggiore flessibilità nel fissare i tassi: può sospendere l’aumento del tasso o addirittura interromperlo.

Tuttavia, non è lo stesso in Europa.

I consumatori europei sono ancora preoccupati per l’inflazione

Un recente studio condotto da ING in vari paesi europei, come Germania, Spagna, Paesi Bassi o Lussemburgo, mostra che le persone si aspettano prezzi più alti del normale per almeno altri tre anni.

Le famiglie hanno riferito di spendere di più per cibo e generi alimentari rispetto a cinque anni fa. Inoltre, risparmiano meno.

Ciò riflette il difficile compito della BCE nella sua lotta contro l’inflazione. Abbassarlo all’obiettivo del 2% richiede più azione, contrariamente a dove si trova la Fed.

Sotto tali sviluppi, si può costruire un caso rialzista per l’euro. Acquistare l’ euro contro il dollaro USA o lo yen giapponese sulla base di un’analisi fondamentale pura per speculare sul cambiamento delle tendenze dell’inflazione potrebbe essere il commercio per il resto dell’anno.

