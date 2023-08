“È imbarazzante” – L’analista fa esplodere la valuta BRICS proposta

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

I discorsi su una valuta BRICS probabilmente domineranno il ciclo di notizie della prossima settimana mentre i leader di decine di paesi si riuniranno a Sandton, in Sudafrica. Oltre ai membri originali dei BRICS, parteciperanno all’incontro anche i leader di altri paesi come l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti (EAU) e l’Egitto.

La valuta BRICS funzionerà?

Il Sudafrica, presidente di turno dei BRICS, ha affermato che la formazione di una moneta unica non sarà all’ordine del giorno. Tuttavia, gli analisti ritengono che questi leader delibereranno sulla formazione di un’unica “valuta commerciale”.

La maggior parte dei paesi dei mercati emergenti è rimasta preoccupata per il crescente predominio del dollaro statunitense. Questi timori sono aumentati lo scorso anno quando gli Stati Uniti hanno sanzionato la banca centrale russa dopo l’invasione dell’Ucraina.

Una moneta unica per gli stati membri originari dei BRICS non sarebbe fattibile a causa della diversità di queste valute. Tuttavia, l’aggiunta di nuovi membri, tra cui l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, potrebbe avere un impatto a causa delle vaste risorse che detengono.

L’Arabia Saudita e la Russia sono i maggiori attori nel petrolio e nel gas a livello globale. Pertanto, potrebbero costringere i paesi ad acquistare questi prodotti utilizzando la moneta unica. Come abbiamo visto nel 2022, la Russia è riuscita a costringere i paesi europei ad acquistare gas in rubli.

Tuttavia, i meccanismi di una singola valuta BRICS sarebbero più complessi di così. Per prima cosa, esiste una certa sfiducia tra i membri esistenti, tra cui Russia e Cina. Allo stesso tempo, non è chiaro se questi paesi sarebbero disposti a cedere le proprie valute in cambio di una sola.

La sfida più grande è come istituire la nuova banca centrale BRICS, che avrà il compito di gestire la valuta. C’è anche la sfida su come i paesi passeranno alla nuova valuta. In una nota, Jim O’Neill, il creatore di BRICS ha dichiarato:

“È semplicemente ridicolo. Creeranno una banca centrale Brics? Come lo faresti? È quasi imbarazzante.

Permangono le preoccupazioni per il dollaro USA

Le preoccupazioni dei BRICS sul dollaro USA sono valide. Negli ultimi anni, la forza del dollaro USA ha lasciato indietro molti paesi. Come ho scritto prima, molti paesi dei mercati emergenti stanno affrontando una grave carenza di dollari. Jim O’Neill ha aggiunto :

“Il ruolo del dollaro non è l’ideale per il modo in cui il mondo si è evoluto. Ci sono tutte queste economie che vivono su questa svolta ciclica senza fine di qualunque cosa la [Federal Reserve] decida di fare nell’interesse degli Stati Uniti”.

Ci sono anche preoccupazioni per l’impennata del debito degli Stati Uniti. Il debito pubblico degli Stati Uniti è salito a più di 32 trilioni di dollari negli ultimi mesi. Ed è probabile che il debito salga a più di 50 trilioni di dollari entro il 2030.

Inoltre, l’uso delle sanzioni ha infastidito molti paesi. Le sanzioni contro paesi come Corea del Nord, Russia, Cina e Iran sono aumentate. Tuttavia, la sostituzione del dollaro USA non sarà facile a causa del suo forte predominio nell’economia globale. Un buon esempio di questo è l’ euro , che ha lottato per detronizzare il dollaro negli ultimi due decenni.

