Gli ETF VOO e SPY si sono ritirati: compra il calo o vendi lo strappo?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Il Vanguard S&P 500 (VOO) e l’SPDR S&P 500 (SPY) si sono ritirati nelle ultime settimane poiché gli investitori abbracciano un sentimento di avversione al rischio. VOO è tornato a $ 406,5 mentre il fondo SPY è sceso a $ 443.

È sicuro acquistare questo tuffo?

Copy link to section

VOO e SPY sono i maggiori fondi che seguono la performance dell’indice S&P 500. Pertanto, i due fondi hanno una stretta correlazione e in genere si muovono nella stessa direzione.

I due fondi si sono ritirati di recente a causa delle crescenti preoccupazioni per l’economia statunitense e cinese. Martedì, come ho scritto qui , la Cina ha pubblicato dati economici deboli, spingendo più analisti a declassare le loro stime.

Questi numeri hanno coinciso con la dura retorica sulla Cina da parte di Washington. I repubblicani e alcuni democratici hanno sostenuto che le recenti sanzioni di Joe Biden non vanno abbastanza lontano.

Pertanto, è probabile che la maggior parte delle aziende americane abbia difficoltà a fare affari in Cina, i loro mercati chiave. Alcune delle principali società S&P 500 come Apple, Nvidia e Tesla fanno molti affari in Cina.

https://www.youtube.com/watch?v=GWSDDRQ4_-s

Ci sono anche rischi nell’economia americana. La scorsa settimana, Moody’s ha declassato il rating di diverse banche regionali. Ha anche messo in revisione diverse grandi banche come Northern Trust e State Street per declassamenti.

Ora, Fitch ha avvertito che declasserà le banche americane, comprese le blue chip come JP Morgan. Recentemente ha declassato il rating del credito americano da AAA a AA+.

Inoltre, ci sono rischi su alcune parti dell’economia. Mentre le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono aumentate, si teme che rallenterà quando le persone con prestiti agli studenti inizieranno a rimborsarli. In una dichiarazione di mercoledì, Target ha deciso di ridurre drasticamente le sue prospettive a causa di questi timori. Le sue vendite nette sono diminuite del 4,9% a $ 24,8 miliardi.

Gli investitori sono anche preoccupati per la valutazione di diverse società. Martedì ho avvertito che la valutazione di Nvidia stava sfuggendo di mano.

Previsioni VOO ETF

Copy link to section

Save

Il grafico giornaliero mostra che l’ETF VOO ha avuto una tendenza al ribasso negli ultimi giorni. Nonostante la svendita, le azioni rimangono al di sopra della media mobile a 50 giorni, il che è un segnale positivo. È anche sopra la linea di tendenza ascendente mostrata in verde.

Anche il MACD si è mosso verso il basso mentre le due linee si avvicinano al livello neutro. Pertanto, credo che i fondi VOO e SPY riprenderanno nelle prossime settimane e testeranno nuovamente il massimo YTD di $ 422,45. A breve termine, le azioni vedranno probabilmente una certa volatilità, che potrebbe vederle ripetere il test di $ 400.

Save